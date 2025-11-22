НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В России предложили способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров

В России предложили способ защитить покупателей при мошенничестве с квартирами пенсионеров

В последнее время участились случаи обмана с недвижимостью

Недвижимость вернут после полного возврата денежных средств

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Росреестр предложил не возвращать квартиры пенсионерам до возврата денег покупателям в случае факта мошенничества. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Алексей Бутовецкий.

Он отметил, что в случае признания сделки недействительной запись о праве собственности должна аннулироваться только после того, как деньги вернут покупателю.

«Деньги тяжело найти. А квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», — цитирует «Комсомольская правда» слова Бутовецкого.

Он подчеркнул, что такие меры соответствуют нормам Гражданского кодекса, который указывает, что никто не вправе требовать исполнения обязательств, не выполняя встречных обязательств.

В последнее время в России участились случаи мошенничества с пожилыми людьми. После завершения сделки продавец заявляет об обмане злоумышленниками, а покупатель лишается и денег, и жилья.

Отметим, что в России может заработать новый механизм для защиты людей от обмана при продаже их единственного жилья. Планируется, что все сделки будут проходить через специальный эскроу-счет. Как считают авторы инициативы, это поможет избежать мошенничества и защитит интересы покупателей.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Квартира Мошенничество Деньги Росреестр
