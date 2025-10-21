«Черты архитектуры ренессанса»: в центре Ярославля продают историческое здание за 100 млн

В Ярославле продадут бывшее здание Министерства образования Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле выставили на продажу бывшее здание регионального Министерства образования. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Бухарина» на Советской улице, 7.

Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома. Площадь двухэтажного здания — 556,6 квадратных метра. Оно расположено на участке площадью 778 квадратных метров. Землю можно использовать под социально-культурные цели.

«Дом купца Бухарина — уникальное двухэтажное здание из красного кирпича, построенное в 1905 году. По замыслу архитектора, здание должно было воплощать черты архитектуры ренессанса: круглые балконы с ажурными решетками, арочные окна с архивольтами, руст, который расчленяет первый этаж, парапет с барочной оградой, уникальные карнизы с парными кронштейнами — все это отличительные черты той далекой эпохи. На решетке парапета до сих пор хорошо видны вплетенные инициалы первого хозяина этого дома», — говорится в объявлении.

Среди факторов инвестиционной привлекательности указано, что здание расположено в историческом центре города, в шаговой доступности от Волжской набережной, Советской и Богоявленской площадей.

«Обеспечивает его высокую востребованность как объекта гостиничного бизнеса, так и для размещения офисов, ресторана, торговых объектов. Основные центры административной, торговой и культурной жизни города находятся в шаговой доступности, а развитая дорожно-уличная сеть вблизи объекта обеспечивает максимальную пешеходную и транспортную проходимость», — говорится в объявлении.

Отдельно указано, что здание возможно приобрести вместе с земельным участком. Начальная стоимость объекта — 100 миллионов 218 тысяч 762 рубля.

Торги пройдут 27 ноября. Заявки от желающих приобрести здание будут принимать до 24 ноября. Также необходимо внести задаток в 20 миллионов 43 тысячи 752 рубля 40 копеек.

Летом 2025 года Министерство образования Ярославской области переехало в «правительственный квартал». Теперь оно базируется по адресу: Советская улица, 69. Здание на Советской улице, 7 уже выставляли на торги. Однако желающих приобрести его не нашлось.