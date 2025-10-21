НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

с-в.

 756мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,35
EUR 94,67
Доход от платных парковок
К нам едет «Ревизор»
Эвакуировали школу. Видео
Запустят новый автобус
Сколько хотят зарабатывать студенты
«Умные решения» в недвижимости
Задержали зарплаты
Где подготовить авто к холодам
Квартал под застройку
Бизнес по-женски
Недвижимость Переезд чиновников «Черты архитектуры ренессанса»: в центре Ярославля продают историческое здание за 100 млн

«Черты архитектуры ренессанса»: в центре Ярославля продают историческое здание за 100 млн

В нем могут открыть гостиницу или ресторан

312
В Ярославле продадут бывшее здание Министерства образования | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле продадут бывшее здание Министерства образования | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле продадут бывшее здание Министерства образования

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославле выставили на продажу бывшее здание регионального Министерства образования. Речь идет об объекте культурного наследия «Дом Бухарина» на Советской улице, 7.

Объявление о продаже появилось на сайте Российского аукционного дома. Площадь двухэтажного здания — 556,6 квадратных метра. Оно расположено на участке площадью 778 квадратных метров. Землю можно использовать под социально-культурные цели.

«Дом купца Бухарина — уникальное двухэтажное здание из красного кирпича, построенное в 1905 году. По замыслу архитектора, здание должно было воплощать черты архитектуры ренессанса: круглые балконы с ажурными решетками, арочные окна с архивольтами, руст, который расчленяет первый этаж, парапет с барочной оградой, уникальные карнизы с парными кронштейнами — все это отличительные черты той далекой эпохи. На решетке парапета до сих пор хорошо видны вплетенные инициалы первого хозяина этого дома», — говорится в объявлении.

Среди факторов инвестиционной привлекательности указано, что здание расположено в историческом центре города, в шаговой доступности от Волжской набережной, Советской и Богоявленской площадей.

«Обеспечивает его высокую востребованность как объекта гостиничного бизнеса, так и для размещения офисов, ресторана, торговых объектов. Основные центры административной, торговой и культурной жизни города находятся в шаговой доступности, а развитая дорожно-уличная сеть вблизи объекта обеспечивает максимальную пешеходную и транспортную проходимость», — говорится в объявлении.

Отдельно указано, что здание возможно приобрести вместе с земельным участком. Начальная стоимость объекта — 100 миллионов 218 тысяч 762 рубля.

Торги пройдут 27 ноября. Заявки от желающих приобрести здание будут принимать до 24 ноября. Также необходимо внести задаток в 20 миллионов 43 тысячи 752 рубля 40 копеек.

Летом 2025 года Министерство образования Ярославской области переехало в «правительственный квартал». Теперь оно базируется по адресу: Советская улица, 69. Здание на Советской улице, 7 уже выставляли на торги. Однако желающих приобрести его не нашлось.

Первым хозяином исторической недвижимости был купец Александр Бухарин. В 1915 году он продал особняк ярославской купчихе и благотворительнице Анне Друженковой для организации сиротского приюта. До наших дней в здании прекрасно сохранились интерьеры начала XX века.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Аукцион Продажа Министерство образования
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
13 минут
Зачем за такие смешные деньги продавать такое добротное здание, да и еще памятник культуры! Отдайте под галерею, музей, под школу, под детские кружки, под социальное учреждение для пенсионеров! Если других вариантов нет, то сдавайте в аренду и получайте деньги! Продавать такие здания - варварство, есть риск, что новые собственники его уничтожат.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
«Зарабатываю 135 тысяч, плачу банкам 78»: как 33-летний фармацевт справляется с четырьмя кредитами — честный рассказ
Анонимный автор
Мнение
«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление