Ипотека под 0% для заводчан: утопия или шанс возродить рабочие династии в России

В России предложили радикальную меру для решения кадрового голода на заводах и повышения престижа рабочих профессий — ипотеку под 0% годовых. С такой инициативой выступил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Кстати, до избрания в парламент владелец крупного строительного холдинга в Поволжье.

По мнению Кошелева, нулевая ипотека поможет привлечь на предприятия квалифицированных специалистов, особенно молодежь, сократить дефицит кадров и поддержать тех, у кого мало денег на покупку жилья. Кошелев вспомнил опыт СССР (сейчас это мейнстрим), где сотрудникам заводов предоставляли квартиры при условии их длительного срока работы на предприятии. Так и рабочие династии появлялись. Вот их депутат тоже мечтает возродить.

Однако эксперты отнеслись к предложению с изрядной долей скепсиса. Директор рынков России и СНГ компании недвижимости fam Properties Валерий Тумин назвал эту инициативу «скорее правильным посылом, чем готовым решением». Промышленность действительно нуждается в кадрах: по данным Минпромторга, дефицит в обрабатывающей отрасли составляет 1,9 млн человек, более 90% компаний испытывают острую нехватку персонала.

Главная проблема в том, что реализация «программы Кошелева» потребует гигантских бюджетных вливаний, уже подсчитал Тумин. В 2024 году на субсидирование всех льготных ипотечных программ направили около 1,1 трлн рублей, а на 2025 год заложено 279 млрд рублей.

«Беспроцентная ипотека для заводчан потребует дополнительных сотен миллиардов, что при текущей ключевой ставке создаст значительную нагрузку на бюджет», — говорит специалист.

Согласен со скептически настроенным коллегой и основатель рекрутингового портала SuperJob Алексей Захаров.

«Кто-то же за бесплатную ипотеку проценты должен платить? Ну понятно, государство. Так что, пока за конкретной инициативой не стоит расчет бюджета, который для этого потребуется, это всё слова, — говорит Захаров. — Вообще же, для обычных людей ипотека — это кабала. Она, конечно, позволяет краткосрочно решить жилищную проблему, но стратегически это кабала и неэффективное вложение средств для человека. Человек просто не понимает, с чем связывается».

Член Центрального совета Независимого профсоюза «Новый труд», доцент МГЛУ, кандидат экономических наук Саид Гафуров тоже с сомнением смотрит на перспективы беспроцентной ипотеки для заводчан.

«Кто будет платить?! Здесь есть два подхода. Первый опирается на кредитно-денежную политику: Центробанк создает специальные условия для банков, обеспечивает им финансирование и рефинансирование, и тогда они сами смогут выдавать кредиты под 0%. Однако, мне кажется, этот вариант маловероятен. Множественность ставок — явно не та линия, которую проводит Банк России», — говорит Гафуров.

По мнению Гафурова, более реалистичный вариант — это прямое финансирование процентной ставки государством или крупными компаниями-работодателями. И такой механизм уже применяется в целом ряде случаев — компенсация процентов в виде государственной поддержки тех или иных отраслей. Вполне можно организовать это и для ипотечников.

«Но вот как это будет устроено — технически и организационно непростой вопрос», — говорит Гафуров.

Тумин тоже считает более реалистичным гибридный подход, когда государство, регионы и сами предприятия делят между собой субсидирование ставки. Крупные компании уже применяют подобные схемы: Ростех снижает стоимость жилья для сотрудников до 40% через корпоративные программы, а РЖД предоставляет компенсации по процентам и первоначальному взносу.

«Вот такая модель позволяет закреплять кадры без критической нагрузки на федеральный бюджет», — комментирует Тумин.

А вот по мнению основателя SuperJob, единственным эффективным стимулом для работников являются вовсе не льготные кредиты, а высокая зарплата.

«Если мы кого-то чем-то хотим стимулировать, то есть единственная вещь, которая стимулирует, — это высокая и стабильная зарплата, — говорит Захаров. — Именно она позволяет в том числе взять ипотеку по текущим ставкам. Или по любым другим».