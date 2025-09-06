«Идти нам некуда»: семью врача с ребенком-инвалидом чиновники выселяют из квартиры

Своего жилья у семьи Артамоновых нет Источник: читательница E1.RU

Семья врача из небольшого города Богдановича в Свердловской области уже несколько лет пытается добиться сохранения комфортных условий для жизни с ребенком-инвалидом. Родителей и их дочь выселяют из бывшей служебной двухкомнатной квартиры, а взамен предлагают жилье по социальному найму — однушку на 33 квадратных метра. В запутанной ситуации разбиралась журналист E1.RU Юлия Забайлович.

«Если только на улицу»

Олег и Александра Артамоновы воспитывают восьмилетнюю дочь Еву. На фоне осложненных родов и перенесенной инфекции у девочки развились органическое поражение мозга и расстройство аутистического спектра. С 2020 года Еве присвоили инвалидность, также из-за диагноза она имеет право на дополнительную жилплощадь.

Глава семьи — травматолог-ортопед. Восемь лет, с 2015 по 2023 год, он проработал в местной центральной больнице. По словам Олега, он единственный врач этой специальности на весь город.

В 2019 году врач получил в пользование служебную квартиру по договору найма. В ней две отдельные комнаты, общая площадь 41,4 квадратного метра. Когда Олегу пришлось уволиться, семью попросили съехать. Тогда Артамоновы пошли в суд.

— Мы ответили, что выселяться нам некуда, если только на улицу. Кроме того, один из членов нашей семьи (дочь) является ребенком-инвалидом, а также мы, как малоимущие, состоим в очереди на получение жилья, — говорят Артамоновы.

Александра не работает, она в отпуске по уходу за дочерью, семью содержит муж. После увольнения Олег продолжил работать в медико-санитарной части, он до сих пор ведет амбулаторный прием пациентов. Из служебной квартиры семья до сих пор не съехала.

При этом, по словам Олега, в самом оформлении квартиры как служебной были несостыковки. Он уверен, что эту жилплощадь нельзя считать служебной, так как тогда все счета должны были приходить на имя больницы. Врач считает, что принадлежащую администрации квартиру они, по сути, и получили по договору соцнайма, а значит, выселить их не могут.

— Сам договор найма служебного жилого помещения был заключен необоснованно. В таком случае предоставление жилого помещения могло осуществляться администрацией только с целью улучшения жилищных условий для меня и членов моей семьи — то есть по договору социального найма, — рассказывает Олег Артамонов.

С момента заключения с нами типового договора найма служебного жилого помещения наша семья фактически пользовалась квартирой на условиях соцнайма, а следовательно, требования администрации о выселении нашей семьи являются незаконными. Олег Артамонов отец

«Остается поставить кровати как в тюрьме»

Семье предлагают переселиться в квартиру по соцнайму — это однушка площадью 33 квадратных метра. Обе квартиры проверяла опека. В той, где семья живет с 2019 года, у девочки есть отдельная комната и все условия для комфортной жизни, рядом привычная школа и центры реабилитации, а во второй квартире нет абсолютно ничего, причем всем троим придется жить в одной комнате.

— Единственная комната там размером с детскую в той квартире, где мы живем сейчас. Там с трудом смогут разместиться двое взрослых, не говоря уже о трех членах семьи, в которой есть ребенок с психическими нарушениями, требующими соответствующих условий проживания. Для детей с расстройствами аутистического спектра своя комната в квартире — это в первую очередь реабилитационная среда, это жизненная необходимость, — говорит Александра.

В этой комнате невозможно разместить даже наши кровати, — остается поставить только многоярусные кровати как в тюрьме, — а уж тем более шкафы для одежды, игрушек ребенка и детских книг, спортивного инвентаря. Александра Артамонова мать

Ни одна инстанция не стала учитывать этот момент, ссылаясь на то, что создание необходимых условий для жизни ребенка — задача родителей. Особенности здоровья Евы, из-за которых девочке в том числе тяжело адаптироваться к новым условиям, суды также учитывать не стали. При этом на свое жилье, как и на аренду квартиры, денег у Артамоновых нет.

Отчаявшись, семья даже написала большое письмо президенту Владимиру Путину. В обращении Артамоновы рассказали не только о судах из-за квартиры, но и о причинах вынужденного увольнения главы семьи из центральной больницы. По словам Олега Артамонова, одной из причин было систематическое недополучение положенных выплат.

«В декабре 2022 года из-за неправильно составленного трудового договора Артамонов О. Г. был лишен возможности получать в полном объеме выплаты, назначенные вами врачам в размере 18 000 рублей. Вместо этого Артамонов О. Г. получал не более 7000–8000 рублей только за работу в хирургическом стационаре. Когда был сделан запрос в Социальный фонд, выяснилось, что сумма выплат ограничена из-за неправильно оформленного трудового договора», — сказано в письме президенту.

На обращение семье ответили, что передали жалобу в правительство и прокуратуру региона, но результата это не дало. Ведомства лишь пересказали Артамоновым всю их судьбу, заключив, что судебные решения уже вступили в силу: суды города, области, а также кассационный суд встали на сторону администрации города в вопросе с квартирой.

Все ссылаются на нормы выделенной площади на каждого члена семьи, однако Артамоновы считают несправедливым тот факт, что никто не учитывает инвалидность ребенка, при которой норма жилой площади может быть увеличена.

Текст ответа, который получили Артамоновы на отказ от выселения Источник: читательница E1.RU

Артамоновы пока съезжать с квартиры не собираются, хотя суды проиграны.

— Пока шли суды, мы ту квартиру не принимали, ключи не получали. За эту платим исправно — 1,2 тысячи по договору найма и коммуналку, сейчас без отопления это от 6 до 7,5 тысячи рублей, — рассказывает Александра.

Редакция Е1.RU сообщила о ситуации в аппарат уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Прежде там уже подключались к решению аналогичных вопросов, связанных с выселением из служебного жилья.

— Наша позиция заключается в том, что выселение должно быть крайней мерой ответственности, наступающей при грубых нарушениях законодательства. Поэтому в ситуациях, когда иного жилья у человека нет, мы вмешиваемся и помогаем. Тем более что с подобными историями к нам регулярно обращаются жильцы и других ведомственных квартир, — говорит омбудсмен Татьяна Мерзлякова.