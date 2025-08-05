«Домопад» в России: почему рушится не только советское аварийное жилье, но даже новостройки

Обрушение подъезда Балашихи два года назад произошло от взрыва газа, но дома падают и без взрывов Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1. RU

В России всего за прошлую неделю обрушилось четыре здания, хотя и не все из них жилые. В Уфе вечером 30 июля рухнула секция пятиэтажного здания бывшего общежития Башкирского кооперативного техникума и Башпотребсоюза. Здание, правда, уже год как пустует, будучи признано аварийным, так что никто не пострадал. Но региональная прокуратура уже начала проверку.

25 июля в Саратове после взрыва бытового газа обрушился подъезд в десятиэтажном жилом доме. Погибли по меньшей мере 7 человек, в том числе один ребенок. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

28 июля в Астрахани рухнул подъезд аварийного жилого дома, который готовился к сносу. Погибших лишь по счастливейшей случайности нет, но пострадали как минимум 3 человека. Тоже возбуждено уголовное дело о халатности и уничтожении имущества по неосторожности.

29 июля уже в Екатеринбурге рухнула секция трехэтажного административного здания, построенного еще в советское время. Предварительно, обошлось без пострадавших. И снова, как и в Астрахани, здание было просто слишком старым.

Так что же в России происходит с жилым (да и нежилым) фондом? Будем ждать новой беды? Эти вопросы MSK1.RU задал депутату Госдумы Светлане Разворотневой, зампреду комитета по строительству и ЖКХ.

— У нас с вами единственная страна, где есть программа переселения из аварийного жилья, причем за счет бюджетов разных уровней. Но, если говорить про состояние жилого фонда, то, к сожалению, он стареет быстрее, чем переселяется. С начала действия программы расселения миллион человек переселили. А по оценкам вице-премьера Хуснуллина, у нас еще осталось 70 миллионов квадратных метров жилья, которые признаны аварийными.

И, собственно говоря, с 2025 года должны были начать расселять то жилье, которое признано аварийным до 1 января 2022 года, а когда будут расселять то, которое уже после 2022-го, абсолютно непонятно.

— Если Хуснуллин говорит, что только сейчас 70 миллионов квадратов уже аварийные, то сколько их будет через год-пять-десять?

— Пик старения жилья, наверное, придется, как говорят эксперты, на 2040 год, когда практически исчерпают срок своей годности дома первых периодов индустриального домостроения. Просто говоря, хрущевки. И все понимают проблему, естественно, и сейчас активно ищут ее решение.

Тут ведь еще проблема в чем? С одной стороны, дома стареют, но переселяются они не так быстро. Представляете, вот сейчас еще продолжают переселять те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Если муниципалитет видит, что проживание в доме опасно для жизни, он должен предоставить гражданам какой-нибудь маневренный фонд. Но, к сожалению, этого фонда нет в муниципалитетах. Он практически не строится или он в таком состоянии, что люди просто не хотят переезжать. Вот и вторая проблема.

— Ну сразу вспоминается обрушение стены пятиэтажного общежития в Ростове-на-Дону. Оказалось, что дом был признан аварийным еще три года назад!

— Это прокуратура и другие органы следят за своевременностью расселения. Да, в городах юга большие проблемы. В Волгограде один из самых больших фондов аварийных, в Астрахани огромное количество домов старых, довоенных. Но еще раз говорю, что такое количество этого жилья, что, очевидно, имеющихся денег на переселение не хватает. Поэтому ищут новые способы расселения и в том числе с привлечением частного бизнеса. Раньше ведь это были только бюджетные деньги.

Но сейчас разные варианты есть. Например, предоставление квартир не в собственность, а в наем, а выкупная стоимость может субсидировать стоимость найма.

Ждем, у нас осенью должен поступить в Госдуму закон, подготовленный правительством, как раз касающийся новых инструментов переселения. Поэтому посмотрим, что они предложат.

— Не только ведь старые советские дома падают, а посмотрите, какие проблемы с новостройками. Вон, в Махачкале взорвался газ в 17-этажном доме. При проверке оказалось, что это вообще самострой!

— Это вот именно Дагестана проблема и, чуть меньше, других республик Северного Кавказа. У них такие истории бывают, когда дома вроде не подключены [к сетям], а всё равно люди платят за коммунальные услуги. Кому они платят, куда они платят?! Ресурсники денег не получают. Ну что сказать, это правовой нигилизм, все с ним борются.

Вообще, проблема новых домов заключается в том, что никто по сути дела не проверяет их качество, когда вводят. И на самом деле качество очень плохое. Собственники принимают только 4 стены. А каково состояние общего имущества, коммуникаций — никто не знает. Мы давно, кстати говоря, предлагаем всё-таки включить управляющие компании в процедуру приемки новых домов.