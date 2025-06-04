Арифметика одного ремонта. Как недорого преобразить квартиру — смотрим фото и видео до/после

Что? Да, это одна и та же прихожая с разницей в несколько месяцев Источник: личный архив героини публикации











Как и возможно ли в нынешних реалиях сделать крутой ремонт при скромном бюджете? На чем можно сэкономить? А сделать красиво без помощи дизайнера получится или лучше не стоит? Ответы на все эти вопросы знает читательница 72.RU Екатерина, сама специалист в области строительства, которая помогала преобразить квартиру мамы своего друга. Делимся ее историей с вами.

Источник: личный архив героини публикации

План, как не утонуть в хаосе ремонта

— Сделать ремонт в убитой квартире для меня стало вызовом: до этого мне доводилось делать ремонты только с чернового этапа. Люблю ремонты, этот стал шестым в моей практике. «Нас ждет ад» — первое впечатление. У меня был план, как не утонуть в хаосе, — начала рассказ Екатерина.

Переделка квартиры проходила под кодовым названием «Функциональный ремонт без дизайн-проекта с минимальным бюджетом».

Театр начинается с вешалки, а квартира — правильно, с прихожей. Кардинальные перемены — с порога Источник: личный архив героини публикации











— Первое правило ремонта в убитой квартире — не паниковать. Второе — разделить всё на этапы, — уверена наша собеседница.

Первым делом, советует она, идет так называемый разбор завалов. Часть вещей и мебели после сортировки продали на Avito, что-то отдали нуждающимся, линолеум увезли погорельцам. После — «вернули квартиру к заводским настройкам».

— Ободрали обои, сняли плинтусы, сбили плитку и избавились от ненужного хлама. Первый этап отнял две недели нашего времени и стал бесценным. Хорошую мебель мы сохранили и на время ремонта разобрали, упаковали и вынесли на балкон. Целью было сделать функциональный ремонт по минимуму, но без новых розеток, дополнительного освещения и переделки сантехники это было бы невозможным. Поэтому следующим этапом стали электрика и сантехника — на это потратили неделю и 80 тысяч рублей, — продолжила наша собеседница.

Почему такое до/после. Дело всё в том, что кухня и комната поменялись местами Источник: личный архив героини публикации











Сам ремонт занял около месяца, и без помощи профессионала не обошлось. Мастер выровнял стены, наклеил обои, уложил кварцвинил и керамогранит в санузле. И получил за свою работу 195 тысяч рублей.

— Заключительный этап — меблировка. Для нас он оказался самым энергозатратным и долгим — отнял около месяца, потому что всё делали своими руками: крепили зеркала, собирали мебель, подшивали шторы, — уточнила Екатерина.

И получились вот такие разительные перемены. Как вам свежеиспеченная кухня-гостиная на месте бывшей спальни? Источник: личный архив героини публикации











Арифметика и полезные советы, как сэкономить

Суммарно на преображение квартиры ушло три месяца. Много это или мало — решайте сами.

— Стоимость ремонта с мебелью и техникой — 955 тысяч рублей, из которых 280 — работы, установка доставка. Телевизор, стиралку, кровать, тумбу под ТВ и два шкафа не покупали, остальное всё новое, — говорит наша героиня.

Нельзя просто так взять и не показать преображение ванной комнаты. Да, это одно и то же помещение, честно-честно Источник: личный архив героини публикации











Уложиться в бюджет помогли:

кухня, заказанная в цехе распила;

мебель, заказанная на маркетплейсах;

работа своими руками (сборка мебели, установка чистовой электрики и сантехники).

— Со вторым и третьим лайфхаком, думаю, всё понятно. А вот первый для многих станет открытием. Вот экспресс-план: находите в своем городе цех распила, заказываете проект, отдаете его в распил и получаете конструктор из запчастей. Чтобы ускорить процесс, мы еще заказали сборку кухонных шкафов, и уже в собранном виде их доставляли в квартиру. Устанавливали своими силами. Итого: кухня — 130 тысяч, плюс 80 тысяч — встроенная техника, плюс 10 тысяч — раковина и смеситель. Для сравнения: за такую кухню в салонах насчитали минимум 195 тысяч без техники, — советует Екатерина.

Меняем ракурс и снова показываем красивое. Считаем, что получилось замечательно. Ведь так? Источник: личный архив героини публикации











Были, конечно, в процессе преображения квартиры определенные сложности, но всё получилось. И результат превзошел все ожидания

— Финал истории: мама [друга] расплакалась с порога. Не потому, что не понравилось, — она просто не узнала свою квартиру. Итог: всё становится возможным, если у вас есть друзья, родные, свободное время и немного фанатизма, — подытожила Екатерина.