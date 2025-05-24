Спрос упал, но не на всё. За какими дачами сейчас охотятся ярославцы

В Ярославской области упал спрос на дачи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По среднестатистическим данным, именно на весну традиционно всегда приходился пик покупок дач и прочей загородной недвижимости. С первыми мартовскими лучами солнца в ярославцах просыпалась тяга уехать на природу. Но в последние годы тренд меняется.

Почему спрос падает

«Если конец зимы и март сулили хорошие перспективы для продаж (был отмечен 5%-й рост по сравнению с прошлым годом), то вторая половина марта, апрель и май эти перспективы полностью разрушили. Это логично, исходя из тех изменений, которые произошли на ипотечном рынке, включая повышение ключевой ставки, ужесточение требований банков к заемщикам в июле 2024 года. Также в целом на рынок влияет нынешняя политическая и экономическая ситуация», — объяснил директор департамента загородной и коммерческой недвижимости ярославской группы компаний «Метро» Сергей Аверьянов.

С 1 июля 2024 года среди прочих изменений в банковской сфере были ужесточены так называемые макропруденциальные лимиты — регуляторные меры, устанавливающие ограничения на выдачу кредитов банками. В том числе ЦБ ограничил долю ипотеки, которую можно выдавать рискованным заемщикам с высокой долговой нагрузкой, низким доходом либо небольшим первоначальным взносом.

Кроме того, по словам эксперта, уменьшилась тревожность населения относительно банковских вкладов. Поэтому всё больше людей видит смысл держать деньги на депозитах, а не вкладывать их в покупку загородной недвижимости.

«Сузился спектр семей, которые берут недвижимость в кредит. Отчасти на это повлияло ограничение суммы по семейной ипотеке шестью миллионами. Требования к сельской ипотеке также изменились: в первую очередь она заточена на заемщиков, которые работают в фермерских хозяйствах. В конечном итоге мы получаем падение спроса на 35% относительно предыдущего весеннего периода», — заключил Сергей Аверьянов.

Покупать загородные дома стали на 35% меньше, чем в прошлом году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Какая загородная недвижимость в тренде

Спрос на загородную недвижимость, который сохранился, стал более целевым и выверенным.

«Традиционно спросом пользуются дома и дачи в пределах 30–40 километров от города. Например, в Заволжье или за „Глобусом“. Если говорить о земельных участках, то в тренде небольшие участки в частном секторе в черте города и в Ярославском районе — опять за „Глобусом“, в Заволжье, а также в Туношне, по направлению к Прусовским карьерам», — рассказал Сергей Аверьянов.

Самые востребованные локации — рядом с водоемами и на границе с лесом. Поэтому к списку желанных территорий можно добавить некрасовское направление.

Что касается стоимости, то больше всего запросов — на недвижимость до 6 миллионов рублей.

«Еженедельно мы получаем с десяток заявок на покупку домов в этом ценовом сегменте в черте Ярославля и Ярославского района. Стоимость обусловлена максимальным лимитом кредитных средств по семейной ипотеке. Однако часто желания потенциальных покупателей разбиваются о реалии, поскольку объекты у наших аккредитованных подрядчиков за 6 миллионов рублей представляет собой только коробку, так называемый теплый контур. С отделкой и мебелью цена на нормальный дом превышает 10 миллионов рублей», — отметил Сергей Аверьянов.

Что касается элитной по ярославским меркам недвижимости, то на нее также спрос есть, но гораздо меньше по сравнению с дешевым и средним сегментом.

«В первую очередь это первая линия Тверицкой набережной, коттеджный поселок Парково. Но сделки по этим объектам случаются только тогда, когда продавец готов к ценовому ожиданию покупателя. Чаще всего стоимость объекта относительно цен на популярных классифайдах должна быть с дисконтом от 15–20%», — отметил Сергей Аверьянов.

Классифайд — онлайн-сервис, где собраны различные объявления от частных лиц и компаний, сгруппированные по темам.

Самые желанные дачные локации — у воды и у леса Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сколько стоит загородная недвижимость

По словам эксперта, понятие средней цены в секторе загородной недвижимости очень размыто, так как нет единого ценообразования при строительстве.

«Единственное, где можно выделить среднюю стоимость, — это строящаяся загородная недвижимость для постоянного места жительства. Там чаще всего представлены дома из камня. Теплый контур (без отделки) будет стоить в районе 70 тысяч за квадратный метр. Дом с коммуникациями и предчистовой отделкой (так называемый white box) — от 90 тысяч за квадратный метр. Если говорить про чистовую отделку, то это точно окажется свыше 100–120 тысяч за квадратный метр», — рассказал Сергей Аверьянов.

По данным аналитиков ГК «Метро», стоимость загородных домов и дач обычно индексируется пропорционально повышению цены на стройматериалы.

«Если сравнивать с прошлогодним периодом, то ввиду снижения спроса она осталась на том же уровне. В ближайшее полугодие ожидаем снижения до 5%», — сообщил наш собеседник.

А что с предложением?

По наблюдениям экспертов, сейчас существует общий тренд на увеличение предложения на рынке загородной недвижимости, так как сделок становится меньше и объекты зависают из-за ценового ожидания продавцов.