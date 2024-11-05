В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

Темпы строительства жилья в стране пока держатся, а вот с продажами беда Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Ситуация на рынке новостроек в России становится всё тревожнее. Наглядный тому показатель — количество сделок по договорам долевого участия.

Аналитики сервиса bnMAP подсчитали, как изменились данные с продажами квартир в миллионниках, сравнив показатели за сентябрь 2024 и 2023 годов.

В списке не оказалось ни одного города, где число сделок пошло бы вверх, абсолютно везде продажи упали — где-то в два-три раза, а где-то даже в пять раз.

Больше всего квартир в сентябре этого года продали в Москве и Петербурге, но посмотрите, какие показатели там были год назад! Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Серьезнее всего за год продажи квартир просели в Красноярске (падение составило 82%) и Самаре (72%). Замыкает тройку «лидеров» Воронеж, там число сделок упало на 76%.

— Минимальное падение числа лотов в сделках по данным за сентябрь по сравнению с прошлым сентябрем отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Москве оно составило 48%. Это единственный город из нашего списка, где число лотов в сделках сократилось меньше чем на половину , — отмечают аналитики сервиса.

При этом они подчеркивают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань — это города с самой высокой средней стоимостью квадратного метра в продаже.

— Города с наиболее дорогим жильем оказались более устойчивы к непростой ситуации на рынке недвижимости. Вероятно, это связано с более высокой долей дорогих сегментов и тем, что максимальное падение отмечается в эконом- и комфорт-классах, то есть в массовом сегменте, который наиболее зависим от льготной ипотеки . В некоторых городах доля ипотечных сделок в общей структуре сделок превышала 90%, — объясняют эксперты.

Для большинства россиян ипотека стала просто недоступной из-за заградительных ставок. Сейчас ситуацию усугубляет также повышение первоначальных взносов по льготным программам.

Напомним, в очередной раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября.