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Недвижимость Кризис-2024 обзор В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

В России рухнули продажи квартир в новостройках. Изучаем грустную статистику

В некоторых городах-миллионниках сделок стало в пять раз меньше

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9 комментариев

Темпы строительства жилья в стране пока держатся, а вот с продажами беда

Ситуация на рынке новостроек в России становится всё тревожнее. Наглядный тому показатель — количество сделок по договорам долевого участия.

Аналитики сервиса bnMAP подсчитали, как изменились данные с продажами квартир в миллионниках, сравнив показатели за сентябрь 2024 и 2023 годов.

В списке не оказалось ни одного города, где число сделок пошло бы вверх, абсолютно везде продажи упали — где-то в два-три раза, а где-то даже в пять раз.

Больше всего квартир в сентябре этого года продали в Москве и Петербурге, но посмотрите, какие показатели там были год назад!

Серьезнее всего за год продажи квартир просели в Красноярске (падение составило 82%) и Самаре (72%). Замыкает тройку «лидеров» Воронеж, там число сделок упало на 76%.

— Минимальное падение числа лотов в сделках по данным за сентябрь по сравнению с прошлым сентябрем отмечено в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В Москве оно составило 48%. Это единственный город из нашего списка, где число лотов в сделках сократилось меньше чем на половину, — отмечают аналитики сервиса.

При этом они подчеркивают, что Москва, Санкт-Петербург и Казань — это города с самой высокой средней стоимостью квадратного метра в продаже.

— Города с наиболее дорогим жильем оказались более устойчивы к непростой ситуации на рынке недвижимости. Вероятно, это связано с более высокой долей дорогих сегментов и тем, что максимальное падение отмечается в эконом- и комфорт-классах, то есть в массовом сегменте, который наиболее зависим от льготной ипотеки. В некоторых городах доля ипотечных сделок в общей структуре сделок превышала 90%, — объясняют эксперты.

Для большинства россиян ипотека стала просто недоступной из-за заградительных ставок. Сейчас ситуацию усугубляет также повышение первоначальных взносов по льготным программам.

Напомним, в очередной раз Центробанк повысил ключевую ставку в конце октября.

Эксперт рассказывала, какие еще остались варианты купить квартиру в текущих условиях.

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Продажа квартир Новостройки Сделка с недвижимостью Ипотека Проблема
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Комментарии
9
Гость
40 минут
Китайские братья живут при общежитиях заводских, это помогает работать круглосуточно без отрыва от производства - наше будущее, или в казармы и публичные дома
Гость
39 минут
Учитывая нынешние ставки (25% годовых,+/-) по ипотеке, удивительно, что вообще еще что-то продается! Игорь Балынин, финансист: "За весь срок кредитования сумма уплаченных процентов с каждого миллиона рублей при трехлетнем кредите превысит 430 тысяч рублей, в 15 лет — 2,8 миллиона рублей, в 20 лет — больше четырех миллионов, в 25 лет — порядка 5,3 миллионов, а в 30 лет — 6,5 миллионов рублей. «Таким образом, при средней сумме ипотечного кредита в 3,6 миллиона рублей сроком на 30 лет переплата составит 24 миллиона рублей», — сообщил Игорь Балынин.
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