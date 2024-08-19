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Недвижимость Ярославцам показали, что построят на месте «Аквилона»

Ярославцам показали, что построят на месте «Аквилона»

Публикуем фото будущего объекта

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Появилось фото будущего ТЦ на месте «Аквилона»

Ярославцам показали, что построят на месте снесенного торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе. Баннер с фотографией будущего объекта появился на ограждении около строительной площадки. Судя по картинке, это будет двухэтажный торговый комплекс.

— Разрешение на строительство выдано по данному адресу 28 июня 2024 года. На участке планируется размещение здания магазина, — сообщили порталу 76.RU в Министерстве строительства Ярославской области.

Застройщиком является ярославская компания «АСТ». На баннере указано, что работы по возведению объекта должны завершиться 30 ноября 2025 года.

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова в Ярославле, работавший с 2001 года, закрыли осенью 2023 года. В декабре здание снесли. Землю выставили на торги, победителем которых стала ярославская компания«АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей. Эта же сумма по условиям договора станет размером ежегодной арендной платы за пользование территорией.

Известно, что фирма «АСТ» существует с 2011 года, основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса станет для организации первым опытом в сфере строительства. Руководит компанией Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2023 года составила 2,6 млн. рублей.

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Аквилон Торговый центр Магазин Строительство
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