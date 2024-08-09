«Расположен в выгодной локации»: в Ярославле продадут с молотка дом-памятник

Историческое здание выставят на аукцион Источник: Дом.РФ











В Ярославле продадут на аукционе исторический дом на Московском проспекте, 13/11. «Лавка пивная Белова», построенная во второй половине 19 века, является объектом культурного наследия местного значения.

Объявление о продаже памятника появилось на сайте «Дом.РФ». Начальная цена торгов пока не установлена, дата аукциона тоже не назначена. В объявлении указано, что покупатель получит земельный участок 0,05 гектара (5 соток) и здание площадью в 481,1 квадратного метра.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости, рядом: парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Исторический дом уйдет с молотка Источник: Дом.РФ











Ранее заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина сообщала, что здание «Лавки и пивной Белова» передадут «Дом.РФ» для продажи на аукционе. Тогда она напомнила, что Ярославская область участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия.

— В рамках проекта для покупателей исторических зданий и сооружений с низкой инвестпривлекательностью разработаны меры дополнительной поддержки. В частности, физическим и юридическим лицам, принимающим участие в восстановлении памятников, будут предоставляться льготные кредиты, компенсационный земельный участок или объект капитального строительства, — объясняла Татьяна Потемкина.