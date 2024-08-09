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Недвижимость «Расположен в выгодной локации»: в Ярославле продадут с молотка дом-памятник

«Расположен в выгодной локации»: в Ярославле продадут с молотка дом-памятник

Что известно о здании

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20 комментариев
Историческое здание выставят на аукцион

В Ярославле продадут на аукционе исторический дом на Московском проспекте, 13/11. «Лавка пивная Белова», построенная во второй половине 19 века, является объектом культурного наследия местного значения.

Объявление о продаже памятника появилось на сайте «Дом.РФ». Начальная цена торгов пока не установлена, дата аукциона тоже не назначена. В объявлении указано, что покупатель получит земельный участок 0,05 гектара (5 соток) и здание площадью в 481,1 квадратного метра.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости, рядом: парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в объявлении на сайте «Дом.РФ».

Исторический дом уйдет с молотка

Ранее заместитель председателя правительства Ярославской области Татьяна Потемкина сообщала, что здание «Лавки и пивной Белова» передадут «Дом.РФ» для продажи на аукционе. Тогда она напомнила, что Ярославская область участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия.

— В рамках проекта для покупателей исторических зданий и сооружений с низкой инвестпривлекательностью разработаны меры дополнительной поддержки. В частности, физическим и юридическим лицам, принимающим участие в восстановлении памятников, будут предоставляться льготные кредиты, компенсационный земельный участок или объект капитального строительства, — объясняла Татьяна Потемкина.

«Лавка пивная Белова» — один из объектов в Ярославле, вошедших в программу. Помимо него, например, были включены «Здание Присутственных мест и Губернского правления» на Советской площади и «Флигель хозяйственный с каретником усадьбы Полушкина», входящий в ансамбль федерального значения «Усадьба Полушкина» на Советской улице.

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Комментарии
20
с++
9 августа 2024, 15:54
Ну если и проводить параллели, а не от балды втыкаю статУю... То надо рядом с Федором Волковым... у театра, он ведь вместе с Орловым был непосредственным участником заговора против царя Петрушки. Отсюда и золотой дождь и театр в подарок от Екатерины. Ну если не рядом, то напротив, на пи... голубой плешке и в реальный рост. Сколько там в ней было, метра полтора, вот и хватит. Пусть стоит посреди клумбы, а лучше сидит на любимом польском троне...
Гость
9 августа 2024, 12:46
Еще 100 штук поставили ,как культ.насл., полуразрушенных сараев,кому это надо.?
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