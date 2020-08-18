Дорогая моя: сколько зарабатывают сотрудники правительства Ярославской области (и их супруги)

Председатель правительства Ярославской области заработал меньше жены
В правительстве Ярославкой области опубликовали декларации о доходах сотрудников за 2019 год.
Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко задекларировал за год 3 миллиона 751 тысячу 16 рублей 71 копейку. У его супруги доход больше в три раза — 9 800 000 рублей. В долях — дом (чуть больше 40 кв. м), квартиры, земельный участок 2300 кв. м, некие сооружения и здание 175 кв. м.
Чуть меньше начальника доход у замгубернатора Андрея Шабалина, отвечающего за общественные связи — 3 579 970,68 рубля (у жены — 513 926,57 рубля). А больше у ещё одного зама — Ильи Баланина (отвечает за финансовые дела) — 4 119 125,68 рубля. У его жены — 714 937,34.
Максим Авдеев (курирует департаменты инвестиций, культуры, транспорта, туризма) задекларировал 3 443 286,44 рубля (у жены — 3 635 000 рублей).
Роман Колесов (охрана природы, культурного наследия, Департамент образования) обозначил доход в 3 277 012,55 рубля (а его жена — 775 557,20).
2 828 973,73 рубля — доход Виктора Неженца (отвечает за ЖКХ, дорожное хозяйство, строительство). Доход его жены — 1 864 793,17 рубля.
У Елены Троицкой (госзаказ, экономика, стратегическое планирование) доход — 3 543 580,18 рубля (у мужа 457 793,16).
Доход Валерия Холодова (департаменты АПК и ветеринарии) — 3 423 380,24 рубля. А у его супруги — 1 102 303,94 рубля.
Доходы Анатолия Гулина, отвечающего за сферу здравоохранения, в документе не указаны — он пришёл на работу в правительство области только в этом году.