Дорогая моя: сколько зарабатывают сотрудники правительства Ярославской области (и их супруги)

В правительстве Ярославкой области опубликовали декларации о доходах сотрудников за 2019 год.



Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко задекларировал за год 3 миллиона 751 тысячу 16 рублей 71 копейку. У его супруги доход больше в три раза — 9 800 000 рублей. В долях — дом (чуть больше 40 кв. м), квартиры, земельный участок 2300 кв. м, некие сооружения и здание 175 кв. м.



Чуть меньше начальника доход у замгубернатора Андрея Шабалина, отвечающего за общественные связи — 3 579 970,68 рубля (у жены — 513 926,57 рубля). А больше у ещё одного зама — Ильи Баланина (отвечает за финансовые дела) — 4 119 125,68 рубля. У его жены — 714 937,34.

