Путин в понедельник обсудит продление нерабочих дней в России

Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. На конференции будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
По последним официальным данным, в России зафиксировано
Ранее вирусологи отмечали, что выход на плато возможен в конце мая — начале июня. При этом в Роспотребнадзоре не исключают, что часть ограничений сохранится в стране до момента, когда появится вакцина от коронавируса.