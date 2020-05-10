Путин в понедельник обсудит продление нерабочих дней в России

Владимир Путин завтра, 11 мая, проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России. На конференции будет обсуждаться возможность продления режима нерабочих дней после 12 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.



По последним официальным данным, в России зафиксировано 209 688 случаев коронавируса, из них 11 012 случаев — за минувший день. Режим общей самоизоляции, объявленный президентом еще в конце марта, должен закончиться после майских праздников, однако некоторые регионы уже самостоятельно продлили ограничительные меры. Например, Москва и Московская область остаются в изоляции до 31 мая.