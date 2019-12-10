«Дал 10 миллионов долларов, на которые мы построили "Арену-2000"»: что сделал Лужков для Ярославля

Сегодня на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Новость об этом обсуждает вся страна.

Работая в политике, Юрий Лужков успел многое: и хорошее, и не очень. Он был вторым мэром Москвы и занимал эту должность 18 лет, с 1992 по 2010 год. Был уволен «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева », а через несколько лет награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Всю информацию о нём, а также о назначении похорон мы собираем в режиме онлайн.

Отдельно расскажем о том, чем Юрий Лужков запомнился Ярославлю. Информацией об этом поделился первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, который в своё время работал вместе с Лужковым.