«Дал 10 миллионов долларов, на которые мы построили "Арену-2000"»: что сделал Лужков для Ярославля

Сегодня на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Новость об этом обсуждает вся страна.
Работая в политике, Юрий Лужков успел многое: и хорошее, и не очень. Он был вторым мэром Москвы и занимал эту должность 18 лет, с 1992 по 2010 год. Был уволен «в связи с утратой доверия президента России
Отдельно расскажем о том, чем Юрий Лужков запомнился Ярославлю. Информацией об этом поделился первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, который в своё время работал вместе с Лужковым.
— Мы с ним дружили, он очень много помогал ярославцам. Когда я был в тупиковой ситуации по строительству «Арены-2000», искал деньги на проект, он сам лично предложил: «Я даю тебе 10 миллионов долларов, а там как-нибудь разберёмся». Он бескорыстно отдал, потому что понимал, что этот проект нужен, — рассказал 76.RU Анатолий Лисицын. — Потом за эти деньги рассчитывалась уже железная дорога, когда здание перешло к ним.
Также после переговоров губернатора с мэром столицы москвичи построили в Ярославской области три гостиницы: в Ростове, Угличе и Ярославле.
— Он привёл сюда строительную компанию ПИК, помогал построить набережную в Угличе, — перечисляет политик Анатолий Лисицын. — Самый большой его вклад в понимание региональных проблем был тогда, когда мы работали с Юрием Ласточкиным (экс-мэр Рыбинска. — Прим. ред.) над созданием авиадвигательной корпорации в Рыбинск. Лужков нас поддержал и разрешил из Москвы перевести в Рыбинск огромное конструкторское бюро.
Текущий ярославский губернатор тоже получил от мэра Москвы большие деньги: 600 миллионов рублей. Их тратили на фасады домов в зоне ЮНЕСКО, перекладку тротуарной плитки, клумбы и ограждения: полный список.