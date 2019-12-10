10 декабря вторник
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50
СЕЙЧАС +3°С
usd 63.72
eur 70.50

Все новости

Все новости
Политика

«Дал 10 миллионов долларов, на которые мы построили "Арену-2000"»: что сделал Лужков для Ярославля

Экс-губернатор Анатолий Лисицын рассказал о работе с бывшим мэром Москвы

155
1 Обсудить

Поделиться

Юрий Лужков дал денег на строительство «Арены-2000»&nbsp;

Юрий Лужков дал денег на строительство «Арены-2000» 

Сегодня на 84-м году жизни умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Новость об этом обсуждает вся страна. 

Работая в политике, Юрий Лужков успел многое: и хорошее, и не очень. Он был вторым мэром Москвы и занимал эту должность 18 лет, с 1992 по 2010 год. Был уволен «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева», а через несколько лет награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Всю информацию о нём, а также о назначении похорон мы собираем в режиме онлайн

Отдельно расскажем о том, чем Юрий Лужков запомнился Ярославлю. Информацией об этом поделился первый губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, который в своё время работал вместе с Лужковым. 

— Мы с ним дружили, он очень много помогал ярославцам. Когда я был в тупиковой ситуации по строительству «Арены-2000», искал деньги на проект, он сам лично предложил: «Я даю тебе 10 миллионов долларов, а там как-нибудь разберёмся». Он бескорыстно отдал, потому что понимал, что этот проект нужен, — рассказал 76.RU Анатолий Лисицын. — Потом за эти деньги рассчитывалась уже железная дорога, когда здание перешло к ним. 

Также после переговоров губернатора с мэром столицы москвичи построили в Ярославской области три гостиницы: в Ростове, Угличе и Ярославле. 

— Он привёл сюда строительную компанию ПИК, помогал построить набережную в Угличе, — перечисляет политик Анатолий Лисицын. — Самый большой его вклад в понимание региональных проблем был тогда, когда мы работали с Юрием Ласточкиным (экс-мэр Рыбинска. — Прим. ред.) над созданием авиадвигательной корпорации в Рыбинск. Лужков нас поддержал и разрешил из Москвы перевести в Рыбинск огромное конструкторское бюро. 

Текущий ярославский губернатор тоже получил от мэра Москвы большие деньги: 600 миллионов рублей. Их тратили на фасады домов в зоне ЮНЕСКО, перекладку тротуарной плитки, клумбы и ограждения: полный список.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК 0
  • СМЕХ 0
  • УДИВЛЕНИЕ 0
  • ГНЕВ 0
  • ПЕЧАЛЬ 0

Поделиться

Поделиться

Юрий ЛужковАрена-2000градостроительство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
10 дек 2019 в 13:10

Сделал больше , чем нынешний мэр волков , хотя о чем это я . волков только вредит