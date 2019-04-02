«Это какой-то кошмар!»: видео нападения на племянницу Сергея Скрипаля в Ярославле

Сегодня племянница экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пойдёт в полицию, чтобы написать заявление о нападении. Женщину и её мужа избили в помещении ТСЖ, которое управляет её домом.
На кадрах записи, сделанной очевидцем, видно, что Виктория бросилась разнимать дерущихся мужчин — своего мужа и, как она говорит, бывшего председателя ТСЖ. В итоге дерутся уже практически втроем — в углу затевается куча-мала.
— Это какой-то кошмар! — говорит девушка, присутствующая при потасовке.
После этого мужчина, дравшийся с мужем Скрипаль, махнул рукой и ударил Викторию по лицу (женщина позже показала фото с разбитой губой).
— Вот теперь по закону ответишь! Ой, как хорошо, — говорит Скрипаль.
— Ты ж любишь подраться, я знаю, — отвечает мужчина.
Затем участники драки выясняют, кто первый начал толкать и спровоцировал драку. Снимающие видео уверяют — в ТСЖ идёт борьба за дом.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта 2018 года.
На племянницу разведчика в Ярославле после этого свалилась череда неприятных событий. Из-за всей этой истории она потеряла одну работу. Позже ей отказали в британской визе, которую она хотела получить, чтобы отправиться к родственникам. А потом Викторию хотели исключить из правления ТСЖ.