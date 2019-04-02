«Это какой-то кошмар!»: видео нападения на племянницу Сергея Скрипаля в Ярославле

Сегодня племянница экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пойдёт в полицию, чтобы написать заявление о нападении. Женщину и её мужа избили в помещении ТСЖ, которое управляет её домом.

На кадрах записи, сделанной очевидцем, видно, что Виктория бросилась разнимать дерущихся мужчин — своего мужа и, как она говорит, бывшего председателя ТСЖ. В итоге дерутся уже практически втроем — в углу затевается куча-мала.

— Это какой-то кошмар! — говорит девушка, присутствующая при потасовке.



После этого мужчина, дравшийся с мужем Скрипаль, махнул рукой и ударил Викторию по лицу (женщина позже показала фото с разбитой губой).