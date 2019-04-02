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Политика
Избили Викторию Скрипаль
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«Это какой-то кошмар!»: видео нападения на племянницу Сергея Скрипаля в Ярославле

Викторию и её мужа избили в помещении ТСЖ

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Вышла тройная драка

Фото: очевидец произошедшего

Сегодня племянница экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пойдёт в полицию, чтобы написать заявление о нападении. Женщину и её мужа избили в помещении ТСЖ, которое управляет её домом.

На кадрах записи, сделанной очевидцем, видно, что Виктория бросилась разнимать дерущихся мужчин — своего мужа и, как она говорит, бывшего председателя ТСЖ. В итоге дерутся уже практически втроем — в углу затевается куча-мала.

— Это какой-то кошмар! — говорит девушка, присутствующая при потасовке.

После этого мужчина, дравшийся с мужем Скрипаль, махнул рукой и ударил Викторию по лицу (женщина позже показала фото с разбитой губой).

— Вот теперь по закону ответишь! Ой, как хорошо, — говорит Скрипаль.

— Ты ж любишь подраться, я знаю, — отвечает мужчина.

Затем участники драки выясняют, кто первый начал толкать и спровоцировал драку. Снимающие видео уверяют — в ТСЖ идёт борьба за дом.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта 2018 года.

Нападение на Викторию Скрипаль

На племянницу разведчика в Ярославле после этого свалилась череда неприятных событий. Из-за всей этой истории она потеряла одну работу. Позже ей отказали в британской визе, которую она хотела получить, чтобы отправиться к родственникам. А потом Викторию хотели исключить из правления ТСЖ.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Потерявшийся Дед
2 апр 2019 в 10:51

Теперь к малахову на тв, как было и тд.

PNP30
2 апр 2019 в 10:12

Мало дали! А "племянница Скрипаля" это профессия у нее или достижение?

Гость
2 апр 2019 в 10:04

Главное в этом видео, что все беззаконие происходит под портретом путена. Это символично.

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