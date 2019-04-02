«Человек давно хотел драки»: в Ярославле избили Викторию Скрипаль

В Ярославле Виктория Скрипаль (племянница отравленного в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля) заявила, что она и её муж пострадали во время драки в помещении ТСЖ.

Все произошло вечером 1 апреля.

- Человек давно хотел драки, год пытался напасть, - рассказала Виктория порталу 76.RU. Говорит, что нападавший - один из бывших сотрудников ТСЖ. - Всё от бессилия и зависти.

Драка завязалась в небольшом помещении. Когда Виктория пыталась разнять дравшихся, мужчина ударил её в лицо и ногой в живот.