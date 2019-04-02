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Криминал

«Человек давно хотел драки»: в Ярославле избили Викторию Скрипаль

На племянницу отравленного российского разведчика напали в помещении ТСЖ

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У Виктории разбита губа

Фото: Виктория Скрипаль

В Ярославле Виктория Скрипаль (племянница отравленного в Великобритании российского разведчика Сергея Скрипаля) заявила, что она и её муж пострадали во время драки в помещении ТСЖ.

Все произошло вечером 1 апреля.

- Человек давно хотел драки, год пытался напасть, - рассказала Виктория порталу 76.RU. Говорит, что нападавший - один из бывших сотрудников ТСЖ. - Всё от бессилия и зависти. 

Драка завязалась в небольшом помещении. Когда Виктория пыталась разнять дравшихся, мужчина ударил её в лицо и ногой в живот.

- Он специально бил. Сказал что женщин не бьёт, а я британская сволочь, - говорит женщина. - Вызвали наряд, участкового, скорую. Завтра утром пойдём писать заявление.


Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в одном из парков в Солсбери (Великобритания) 4 марта прошлого года.

На племянницу разведчика в Ярославле после этого свалилась череда неприятных событий. Из-за всей этой истории она потеряла одну работу. Позже ей отказали в британской визе, которую она хотела получить, чтобы отправиться к родственникам. А потом Викторию хотели исключить из правления ТСЖ.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
2 апр 2019 в 04:44

Опять на тв ей надо. Внимание к своей персоне хочется

гость
2 апр 2019 в 03:42

Бить женщину в живот может только полный отморозок, это как мать свою ударить... мотивы здесь роли не играют

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