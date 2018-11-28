Правительство озаботились экологией в Ярославской области

Спустя два месяца в Ярославле утвердили концепцию новой экологической политики. Она позволит решить ряд экологических проблем, которые существуют в нашей области. Работу над документом вели эксперты по основным направлениям: «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с отходами» и «Просвещение».



— В документе определены цели, принципы и задачи работы по охране окружающей среды, описаны общая ситуация и основные экологические проблемы региона, обозначены направления деятельности по их решению, — рассказал заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов.



Эксперты попытаются повысить качество питьевой воды. Для этого построят новые коллекторы, отремонтируют старые ливневые канализации. Проблему мусора также затронут: расширят приёмы раздельного сбора вторсырья, модернизируют действующие полигоны и наконец очистят опасные пруды-накопители на территории Ярославского НПЗ им. Менделеева.



— Часть мероприятий, предложенных экспертами, уже реализуются. Например, идет создание сводного тома предельно допустимых выбросов в атмосферу, позволяющего проводить оценку степени влияния предприятий на качество воздуха и прогнозировать экологические последствия реализации программ промышленного развития, — рассказали в правительстве Ярославской области.



С концепцией новой экологической политики вы можете ознакомиться здесь, а с постановлением об ее утверждении — здесь.