Армения отказалась от референдума по вступлению в ЕС: как это объяснил Пашинян

Премьер Армении заявил о необходимости реформ Источник: Նիկոլ Փաշինյան / Nikol Pashinyan / Telegram

Армения пока не готова к получению статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге после голосования на парламентских выборах.

«Что касается референдума [о выходе из ЕАЭС], референдум будет тогда, когда будет объект для него. А для того чтобы был объект, Армения как минимум должна обратиться официально по вопросу членства в ЕС или должна иметь статус кандидата на вступление в ЕС, ничего из этого нет на данный момент, потому что мы объективно не готовы на данный момент. Мы знаем, что не готовы к этому статусу, нам необходимо реформироваться», — сказал Пашинян.

При этом премьер указал, что Ереван будет стремиться к тому, чтобы как можно быстрее провести реформы. Пашинян также заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕАЭС.

«ЕАЭС все решения принимает на основе консенсуса, и Армения, следовательно, имеет право на вето», — отметил он.

ЕАЭС — это Евразийский экономический союз — международная организация, которая объединяет несколько стран для экономического сотрудничества и создания единого экономического пространства. В него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Президент России Владимир Путин предупреждал, что Армения не сможет находиться одновременно в таможенном союзе в рамках ЕС и ЕАЭС. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что интеграция Еревана с Евросоюзом означает разрыв с Евразийским экономическим союзом и Россией. По мнению Шойгу, этот процесс спровоцирует в экономике Армении глубокий кризис, выход из которого РФ не будет финансировать.