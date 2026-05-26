Верховного лидера Ирана изолировали от мира: ради чего. Главное о войне на Ближнем Востоке

С начала войны Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике Источник: Vahid Salemi / AP Photo

США и Иран приблизились к заключению сделки. Обе стороны конфликта отметили, что смогли достичь согласия по большей части вопросов. Однако и Вашингтон, и Тегеран не торопятся с позитивными заявлениями и продолжают друг другу угрожать. Главное о войне на Ближнем Востоке за прошедшие сутки читайте в нашем материале.

Верховного лидера Ирана специально изолировали от мира

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в неизвестном месте и практически не имеет доступа к внешнему миру. Как сообщает телеканал CBS News, связаться с ним напрямую не могут даже чиновники высшего уровня.

По данным источников, сообщения Хаменеи передают через специальную сеть курьеров, чтобы не раскрывать его местонахождение. Из-за этого ответы от верховного лидера приходят с большой задержкой.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана после гибели его отца Али Хаменеи. По информации CBS News, с начала войны Моджтаба официально не появлялся и не выступал на публике.

Пакистан заявил о скором соглашении между Ираном и США

Командующий Вооруженными силами Пакистана Асим Мунир заявил, что США и Иран близки к достижению сделки. Об этом он рассказал на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И.

«Мунир проинформировал о последних событиях в рамках посреднических усилий (по урегулированию. — Прим. ред.) войны между США и Ираном, заявив, что соглашение близко к достижению», — сообщили в пресс-службе МИД Китая.

Трамп радуется близкому заключению сделки, но снова угрожает Ирану

Президент США Дональд Трамп отметил, что переговоры между Тегераном и Вашингтоном идут успешно. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Переговоры с Ираном идут хорошо! Это будет либо отличная сделка для всех, либо никакого соглашения вообще — возвращение на передовую и к стрельбе, но уже больше и сильнее, чем когда-либо. А этого никто не хочет!» — говорится в публикации.

Госсекретарь США Марко Рубио поддержал позицию Трампа. Он также выразил мнение, что-либо Вашингтон заключит хорошее соглашение с Тегераном, либо будет вести дела альтернативным способом.

«У нас на столе лежит надежный вариант, касающийся их возможности открыть пролив и начать значимые и ограниченные по времени переговоры по ядерной проблематике. И я надеюсь, мы сможем это сделать (заключить соглашение. — Прим. ред.)», — приводит его слова Reuters.

Газета The New York Times сообщала, что Вашингтон и Тегеран согласовали параметры сделки. По данным источников издания, одобрение договоренностей со стороны правительства Ирана может занять несколько дней.

Тегеран не собирается брать плату за проход через Ормузский пролив

Представитель иранского МИД Эсмаил Багаи рассказал, что вопрос об управлении Ормузским проливом не входит в существующее соглашение. По его словам, Иран будет решать его с прибрежными странами. Он также отметил, что пока нет гарантий заключения сделки.

«Действительно, мы пришли к соглашению по большей части обсуждаемых вопросов, но никто не может утверждать, что подписание соглашения неизбежно. В дипломатии мы будем стремиться защищать национальные интересы с открытыми глазами», — приводит слова Багаи портал Tabnak.

Он добавил, что управлением Ормузским проливом Иран займется совместно с Оманом. Стороны уже начали обсуждения.

«В Ормузском проливе нет других стран, кроме Ирана и Омана. Задача Ирана и Омана — разработать безопасный транзитный механизм. Именно этим мы и занимаемся. Принимаемые хаотичные меры лишь усложняют ситуацию. Мы поддерживаем связь со всеми, чтобы транзитный механизм был внедрен как можно скорее», — сказал дипломат.

Также Багаи заявил, что Тегеран не стремится вводить плату с судов за проход через водный путь. Однако предоставление услуг по безопасности в Ормузском проливе требует возмещения затрат.

«В течение 60 дней мы обсудим некоторые детали меморандума о взаимопонимании и другие вопросы. Один из вопросов определенно связан с ядерным оружием. На данном этапе мы не обсуждаем ядерные детали, а меморандум о взаимопонимании из 14 пунктов сосредоточен на прекращении войны», — заключил Багаи.

Иран опроверг слухи о вывозе обогащенного урана из страны

Телеканалы Al Hadath и Al Arabiya со ссылкой на источники сообщили, что Тегеран готов передать свой высокообогащенный уран Китаю. Однако иранская сторона эти заявления опровергла. Агентство Tasnim назвало публикации арабских СМИ ложными, «хорошо сочетающимися с американскими психологическими операциями».