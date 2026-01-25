В Вашингтоне ожидают встречу Путина и Зеленского: итоги переговоров в Абу-Даби и новые перспективы

Новые консультации пройдут уже в феврале Источник: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / REUTERS

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Абу-Даби, создали основу для дальнейшего диалога уже в ближайшее время и наметили следующие шаги для урегулирования кризиса. Это, как ожидается, откроет пути к личной встрече президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Расскажем подробнее о том, что произойдет в обозримом будущем.

Когда пройдут следующие переговоры

Стороны договорились провести новый раунд переговоров в воскресенье, 1 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство Reuters первым сообщило об этой дате со ссылкой на американского чиновника.

«В следующее воскресенье, даст Бог, будет новая встреча, на которой мы будем продвигать эту сделку к ее конечному виду», — сказал он.

Формальное подтверждение последовало от спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби», — написал представитель США в X.

Детали и оценка прошедшей встречи

Завершившиеся двухдневные консультации были описаны участниками как интенсивные и всеобъемлющие. Неназванный американский представитель отметил «много уважения в комнате» и работу над «мельчайшими деталями».

«Обсуждалось всё. Ни одна из сторон не уходила от обсуждения… В комнате чувствовалось огромное уважение, потому что они действительно искали решения», — рассказал источник Axios.

Журналист американского портала Axios Барак Равид привел оценку представителя администрации США, который увидел в самом факте проведения трехсторонних переговоров сигнал: они «демонстрируют то, что они [Москва и Киев] видят прогресс».

Собеседник Reuters также заверил, что разрабатываемые протоколы безопасности для послевоенной Украины выглядят «очень прочными».

Ключевые вопросы, обсуждавшиеся за столом переговоров

Дискуссия затронула наиболее сложные аспекты потенциального урегулирования.

Безопасность и территории : согласно Axios, стороны обсуждали вопросы, «касающиеся территорий и контроля над Запорожской АЭС, а также возможные деэскалационные меры». Гарантии для Украины : американская позиция, озвученная в беседе с Politico, ставит во главу угла именно гарантии США, а не европейских союзников: «Усилия „коалиции желающих“ — это мило… но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности».

Возможность встречи лидеров

Прогресс на переговорах порождает осторожный оптимизм относительно следующего логического шага.

Представитель администрации США в разговоре с Axios заявил, что стороны «очень близки к встрече между Путиным и Зеленским». Он уточнил, что «перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры», но выразил уверенность.

«Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому», — указал источник издания.

Пока официальных заявлений по поводу переговоров на уровне глав государств не было.

Вызовы и сложности

Несмотря на позитивные оценки, путь к соглашению остается непростым. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал более сдержанную оценку диалогу с Вашингтоном по некоторым вопросам.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

Он же пояснил, что это привело к изменению уровня контактов. По его словам, они стали рабочими, но продолжаются.

Более того, во время переговоров и сразу после них прошли мощные атаки беспилотников. МИД РФ назвал это шагом к разрастанию конфликта.