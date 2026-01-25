НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-17°C

Сейчас в Ярославле
Погода-17°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -21

2 м/c,

ю-з.

 762мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 75,92
EUR 89,06
ПСБ: главные события года
Открытие мемориала Высоцкому
Куда поехать в отпуск в 2026 году
Прогноз погоды в Ярославле
Бизнес на ИИ-фотосессиях
Зачем нужно окно между ванной и кухней
Ярославцы показали породистых котов
Политика Переговоры России и Украины Переговоры России и США Спецоперация на Украине В Вашингтоне ожидают встречу Путина и Зеленского: итоги переговоров в Абу-Даби и новые перспективы

В Вашингтоне ожидают встречу Путина и Зеленского: итоги переговоров в Абу-Даби и новые перспективы

Ведется работа над мельчайшими деталями

321
Новые консультации пройдут уже в феврале | Источник: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / REUTERS Новые консультации пройдут уже в феврале | Источник: Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / REUTERS

Новые консультации пройдут уже в феврале

Источник:

Hamad Al Kaabi / UAE Presidential Court / REUTERS

Трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, прошедшие в Абу-Даби, создали основу для дальнейшего диалога уже в ближайшее время и наметили следующие шаги для урегулирования кризиса. Это, как ожидается, откроет пути к личной встрече президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским. Расскажем подробнее о том, что произойдет в обозримом будущем.

Когда пройдут следующие переговоры 

Стороны договорились провести новый раунд переговоров в воскресенье, 1 февраля, в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Агентство Reuters первым сообщило об этой дате со ссылкой на американского чиновника.

«В следующее воскресенье, даст Бог, будет новая встреча, на которой мы будем продвигать эту сделку к ее конечному виду», — сказал он.

Формальное подтверждение последовало от спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

«Были составлены планы продолжения дискуссий на следующей неделе в Абу-Даби», — написал представитель США в X.

Детали и оценка прошедшей встречи

Завершившиеся двухдневные консультации были описаны участниками как интенсивные и всеобъемлющие. Неназванный американский представитель отметил «много уважения в комнате» и работу над «мельчайшими деталями». 

«Обсуждалось всё. Ни одна из сторон не уходила от обсуждения… В комнате чувствовалось огромное уважение, потому что они действительно искали решения», — рассказал источник Axios.

Журналист американского портала Axios Барак Равид привел оценку представителя администрации США, который увидел в самом факте проведения трехсторонних переговоров сигнал: они «демонстрируют то, что они [Москва и Киев] видят прогресс».

Собеседник Reuters также заверил, что разрабатываемые протоколы безопасности для послевоенной Украины выглядят «очень прочными».

Ключевые вопросы, обсуждавшиеся за столом переговоров

Дискуссия затронула наиболее сложные аспекты потенциального урегулирования.

  1. Безопасность и территории: согласно Axios, стороны обсуждали вопросы, «касающиеся территорий и контроля над Запорожской АЭС, а также возможные деэскалационные меры».

  2. Гарантии для Украины: американская позиция, озвученная в беседе с Politico, ставит во главу угла именно гарантии США, а не европейских союзников: «Усилия „коалиции желающих“ — это мило… но если поговорить с украинцами, то в действительности значение имеют американские гарантии безопасности».

Возможность встречи лидеров

Прогресс на переговорах порождает осторожный оптимизм относительно следующего логического шага.

Представитель администрации США в разговоре с Axios заявил, что стороны «очень близки к встрече между Путиным и Зеленским». Он уточнил, что «перед этим должны быть организованы дополнительные трехсторонние переговоры», но выразил уверенность.

«Если мы продолжим движение нынешним курсом, то придем к этому», — указал источник издания.

Пока официальных заявлений по поводу переговоров на уровне глав государств не было. 

Вызовы и сложности

Несмотря на позитивные оценки, путь к соглашению остается непростым. Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков дал более сдержанную оценку диалогу с Вашингтоном по некоторым вопросам.

«Что касается общей оценки отношений с США, на мой взгляд, наиболее применимое к ним на сегодня слово — это пробуксовка», — заявил Рябков в интервью ТАСС.

Он же пояснил, что это привело к изменению уровня контактов. По его словам, они стали рабочими, но продолжаются.

Более того, во время переговоров и сразу после них прошли мощные атаки беспилотников. МИД РФ назвал это шагом к разрастанию конфликта.

В Абу-Даби 23–24 января прошли трехсторонние консультации по урегулированию украинского конфликта. На них присутствовали представители России, США и Украины. Встречи прошли в максимально закрытом формате без присутствия прессы. Предположительно, центральными пунктами повестки дня стало обсуждение условий потенциального мирного урегулирования, включая вопросы безопасности и территориальные споры. Событиям в ОАЭ предшествовали встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, а также диалог между лидером США Дональдом Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Переговоры Путина и Зеленского Стив Уиткофф Спецоперация на Украине
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
-Митрич-

Достижения

Свой среди своих

Свой среди своих

Зарегистрироваться на сайте

Твой первый

Твой первый

Написать первый комментарий

39 минут
Непонятно для чего встречаться легитимному президенту одной страны с нелититимным президентом другой. Для чего? Чтобы что? Это аналогично тому, чтобы Трамп встретился с Ющенко, к примеру
Гость
1 час
Надо обьявить блок нато единым и не делимым- нападает одна страна нато, а в ответ уничтожается весь блок сразу.Как писал француз : один отвечает за всех и все за одного. Тогда бы они хвосты бы свои поприжали.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Рекомендуем