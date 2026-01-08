Гренландский кризис: как притязания США на остров раскалывают НАТО и ставят под вопрос арктический суверенитет

Гренландия имеет удачное стратегическое положение Источник: Mario Tama / Getty Images

В первые дни 2026 года мир стал свидетелем беспрецедентного кризиса среди западных стран. Заявления администрации президента США Дональда Трампа о возможности установления контроля над Гренландией переросли из гипотетических рассуждений в реальную угрозу применения силы. Этот инцидент не просто дипломатический скандал — это симптом глубоких структурных сдвигов, где старые союзы дают трещину под давлением новой логики национального интереса. Текущая ситуация вокруг самого большого острова в мире стала показательной для отношений в Североатлантическом альянсе, принципов международного права и права народов на самоопределение.

Почему Гренландия оказалась в центре внимания

Гренландия, автономная территория в составе Датского королевства, долгое время оставалась на периферии мировой политики. Ее ледяные просторы, населенные всего 56 тысячами человек, внезапно оказались ценнейшим активом в стратегии великих держав. Причина — в уникальном сочетании трех факторов.

Военно-стратегическое положение . Гренландия позволяет контролировать подступы к воздушному и морскому пространству между континентами. Американская база уже размещена на острове, предоставляя США ключевой объект для систем раннего предупреждения и космического наблюдения. Однако администрации президента Трампа недостаточно присутствия на условиях аренды — ей нужен полный контроль, который позволит беспрепятственно развернуть любые необходимые системы.

Природные ресурсы . Под ледяным щитом, который стремительно тает из-за климатических изменений, скрываются колоссальные запасы: около 4 млрд баррелей нефти, триллионы кубометров газа, крупнейшие в Западном полушарии месторождения редкоземельных металлов, критически важных для высокотехнологичной и оборонной промышленности. Доступ к этим ресурсам на правах собственника, а не партнера, стал экономическим обоснованием притязаний.

Арктическая гонка . Активное освоение Арктики Россией и растущее экономическое присутствие Китая в регионе (проекты «Ледового Шелкового пути») воспринимаются Вашингтоном как прямая угроза. Контроль над Гренландией позволил бы США доминировать в Северной Атлантике и существенно ограничить возможности конкурентов.

Планы США

Эскалация развивалась стремительно. В ходе пресс-конференции президент США Дональд Трамп публично заявил, что «в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов необходимо рассмотреть вопрос о контроле над Гренландией». Он сослался на присутствие в регионе российских и китайских кораблей. Также президент США подчеркнул, что остров нужен Вашингтону для обороны.

Соединенным Штатам недостаточно нынешнего уровня присутствия в Арктике, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, Гренландия нужна стране ради «большего контроля» над регионом.

На этом всё не остановилось. Жена старшего советника президента Трампа Стивена Миллера, Кэти Миллер, разместила в социальных сетях провокационное изображение — карту Гренландии, стилизованную под американский флаг, с подписью «СКОРО».

Издание The Times со ссылкой на источники сообщает о четырех возможных сценариях, с помощью которых администрация США может установить контроль над Гренландией:

первый предполагает, что контроль может быть установлен силовым путем — посредством военной операции и захвата острова;



второй сценарий предусматривает экономическое давление. США могут предложить Дании выкуп территории Гренландии с одновременными крупными инвестициями в ее экономику;



третий путь — заключение Договора о свободной ассоциации, подобного соглашениям с Микронезией, Маршалловыми Островами и Палау. В таком случае США взяли бы на себя оборону и финансирование, сохранив при этом внутреннее самоуправление острова;



четвертый вариант предусматривает сохранение Гренландии в составе Дании, но с расширением военного присутствия США, заключением соглашений о добыче полезных ископаемых и введением американских советников в правительство острова.

Реакция других стран

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал заявления «колониальными и неуважительными». Он подчеркнул, что будущее острова могут решать только его жители.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что власти США уже фактически достигли своих целей в вопросе присоединения Гренландии. Он считает, что развитию ситуации способствовало бездействие ЕС.

Главы стран Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и Дании выпустили совместное заявление по поводу притязаний Трампа. В нем говорится, что только Дания и Гренландия, находящаяся в составе королевства, принимают решения о будущем острова.

По данным Politico, страны ЕС готовят план сдерживания Соединенных Штатов при нападении на Гренландию. Как пишет издание, над ним работает министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль со своими коллегами.

Также Politico со ссылкой на неназванного дипломата ЕС пишет, что европейским странам следует рассмотреть возможность развертывания войск в Гренландии, если об этом попросит Дания. Эти силы вряд ли помешают возможному вторжению Штатов, но могут действовать в качестве сдерживающего фактора.

Дания будет действовать по принципу «сначала стрелять, а потом задавать вопросы» в случае угрозы Гренландии. Как пишет The Telegraph , такое правило закреплено в оборонной тактике королевства, и, как сообщает издание, было подтверждено минобороны страны на фоне требований США по обеспечению безопасности арктического региона. Данный принцип призван обеспечить защиту территории Гренландии, формально входящей в состав Датского королевства.

Кризис НАТО

Смысл существования НАТО может вовсе потеряться в случае конфликта из-за Гренландии, передает The Washington Post. Дело в том, что применение пятой статьи Устава альянса о коллективной обороне требует единогласного решения всех 32 стран-членов. Вашингтон, по мнению журналистов, отвергнет любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор.

Похожее мнение выразил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он подчеркнул, что ни один член НАТО не может угрожать или нападать на другого члена альянса, иначе военный блок потеряет свой смысл, пишет Reuters.

«Дания, конечно же, может рассчитывать на солидарность всей Европы, у меня нет в этом сомнений. В Вашингтоне должны понять, что любая попытка подрыва устоев НАТО не получит понимания ни в одной европейской стране», — заявил Туск.