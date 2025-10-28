«Ваша Катя умерла»: как жену советского разведчика Зорге замучили в глухом поселке — видео

Источник: Мария Зарукина, Никита Шайхутдинов / NGS24.RU

В поселке Большая Мурта Красноярского края хранится тайна смерти Екатерины Максимовой, супруги легендарного разведчика Рихарда Зорге. Она умерла в местной больнице в 1943 году, но ее могила остается не найденной больше 80 лет, несмотря на поиски местных краеведов. Старое кладбище заросло травой, многие захоронения безымянные, а часть материалов ее дела до сих пор засекречена.

«У неё было клеймо изменника родины, предателя, шпиона, поэтому не могли хоронить её на гражданском кладбище, ну, скажем так, с порядочными людьми», — объясняет Галина Кильб, директор Большемуртинского краеведческого музея.

Рихард Зорге (1895–1944) — сын немца и русской, стал ключевым советским шпионом. После Первой мировой войны он примкнул к коммунистам, работал в Коминтерне и возглавил разведсеть в Японии с 1933 по 1941 года. Его донесения предупредили Москву о планах Гитлера и Токио, включая дату нападения на СССР. Зорге арестовали японцы в 1941-м и казнили в 1944-м. Посмертно в 1964 году Рихарду Зорге присвоили звание герой Советского Союза.

Екатерина Максимова оказалась в Большой Мурте после ареста мужа. Её подозревали в шпионаже и сослали в посёлок на пять лет. Однако прожила она всего месяц и умерла то ли 29 мая, то ли 3 июля (в разных документах разная дата смерти) 1943 года. Есть версии, что женщину могли отравить во время доставки медицинского препарата — в ссылке Екатерина трудилась в больнице. Официально её смерть не объяснили — в разных документах указаны разные причины смерти: инсульт, кровоизлияние в мозг, отёк лёгких, интоксикация.

Однако есть множество свидетельств, включая показания медсестры и бывшего сотрудника силовых структур, говорящих о том, что Максимову отравили. Более того, в некоторых сохранившихся больничных документах указано, что Максимова поступила с химическим ожогом 2 степени. Прежде чем умереть, она пережила немало мучений: около года просидела в одиночной камере в Москве, а добравшись до места ссылки, Екатерину поместили в камеру к заядлым зэчкам.

«Думали, что уже к утру, ну… можно будет возвращаться. Её нужно было тихо устранить. Она вообще не должна была сюда доехать, по идее. Ну, раз уж доехала, значит, надо было как-то так аккуратно убрать», — говорят исследователи и считают, что девушка могла стать жертвой сложной шпионской игры, связанной с мужем.

Мама Кати узнала о смерти дочери в том же году из писем, присылаемых сотрудниками больницы, вот одно из них:

«Здравствуйте! Привет из Сибири. Сообщаю вам, что ваша Катя 3 июля 1943 года, находясь на излечении в Муртинской больнице, умерла. Сильно не беспокойтесь, видимо, её судьба такова, и сейчас страна теряет тысячи героинь и героев. Если хотите узнать подробнее, то пишите, с приветом, Елена Васильевна Макеева».