Правительство отказалось защищать россиянок от дискриминации: вспоминаем, что наговорили политики про женщин

Депутаты предложили штрафовать за дискриминацию женщин Источник: Дарья Пона / 74.RU

Партия «Новые люди» разработала законопроект, защищающий российских женщин от дискриминации. Депутаты предлагали штрафовать за призывы, предполагающие «ограничение женщин в их правах и свободах, гарантированных Конституцией». Как сообщает «Коммерсант», комиссия по законопроектной деятельности правительства подготовила отрицательный отзыв.

MSK1.RU разбирается, от кого понадобилось защищать женщин и почему этого не сделают.

Чего хотели «Новые люди» и почему получили отказ

Авторы законопроекта вице-спикер Госдумы Вячеслав Даванков и депутат Роза Чемерис в пояснительной записке указали, что некоторые чиновники, политики и религиозные деятели позволяют себе слишком резкие заявления в адрес россиянок. По мнению депутатов, штраф будет «превентивной мерой» и поможет очистить публичное пространство от подобных высказываний.

Как уточнили депутаты, речь идет о защите права на образование, труд и участие в политике, а также о ситуациях, когда роль женщины сводят «исключительно к обслуживанию мужчины». Штрафовать за такие слова предлагали на суммы от 10 до 20 тысяч рублей.

В правительстве заявили, что это лишнее, ведь ст. 5.62 КоАП и так запрещает дискриминацию, в том числе нарушать права и свободы «гражданина в зависимости от его пола». Кроме того, как следует из отзыва, ст. 20.3.1 КоАП уже запрещает возбуждать ненависть и унижать достоинство, в том числе по признакам пола.

Нужен ли новый закон

Адвокат Михаил Салкин в беседе с MSK1.RU предположил, что новый закон в жизни россиянок ничего бы не изменил. По его словам, инициатива избыточна, другое дело, что действующее законодательство применяют неэффективно.

«Грубые высказывания вроде „тупые блондинки“ сами по себе обычно не образуют состава ст. 20.3.1 КоАП: нет признаков возбуждения ненависти или унижения достоинства группы по половому признаку. Однако в ряде дел суды штрафовали за публичные посты или мемы с женоненавистническими высказываниями, если экспертиза устанавливала именно унижение женщин как социальной группы», — сказал Салкин.

Он уточнил, что ст. 20.3.1 КоАП — это обычно высказывание в адрес неопределенного круга лиц вроде «все бабы ничтожества, и их задача — обслуживать мужчин в быту». Есть еще ст. 5.62 КоАП, которая защищает от ситуаций, когда, например, на должность программиста ищут только мужчин, потому что девушки якобы ничего не понимают в IT.

Теоретически мужчина тоже может потребовать защиты, если его не возьмут на должность секретарши до 20 лет. Фактически действующее законодательство работает только после скандалов. Михаил Салкин адвокат

Что наговорили медийные персоны о женщинах за этот год

«Силиконовые телки с опилками в голове»

На прошлой неделе депутат парламента Северной Осетии Сослан Дидаров назвал «силиконовыми телками с опилками в голове» тех женщин за рулем, которым, по его словам, купили права. Когда на это обратили внимание, он заявил, что чуть не погиб в аварии из-за девушек-водителей.

«Женщин и девушек я назвал как полагается, кем они и являются, женами и дочерьми. А силиконовых телок с опилками в голове я назвал силиконовыми телками с опилками в голове. Секрет, что эта категория тоже среди женского пола присутствует, или в чем проблема? Среди мужчин тоже могу много категорий не самых приятных», — высказался Дидаров.

Депутат Сослан Дидаров Источник: Wælaxiz — Сослан Дидаров / Telegram

«Замуж за грязнулю»

До этого глава Комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов раскритиковал и россиянок, и россиян, которые не хотят убираться дома. Его не устраивают и люди, пользующиеся сервисами доставки еды.

«Это лень, которая отражается не только в том, что человек плохо убирается, но и на статистике по бракам, поскольку никто не хочет жениться или выходить замуж за грязнулю», — резюмировал Милонов в беседе с «Татар-информ».

В прошлые годы он хотел установить контроль над увеличением губ, а заодно запретить девушкам ходить без нижнего белья. Феминизм — движение за права женщин — Милонов вовсе призывал запретить законом.

Депутат Виталий Милонов Источник: Er.ru

«Женщины стали дохлые и развратные»

Летом протоиерей Андрей Ткачев сначала заявил, что женщины слишком многого хотят, а затем — что не стремятся к материнству и «стали дохлые, трусливые, развратные». Депутат Госдумы Нина Останина попросила РПЦ урезонить Ткачева, пока Церковь не потеряла прихожанок.

Священнослужитель высказывается так не впервые. Например, он утверждал, что плод женщины ей не принадлежит, а если девушка не кормила молоком, то грудь ей не нужна.

Протоиерей Андрей Ткачев Источник: Протоиерей Андрей Ткачев / Telegram

«Не раздвигать ноги перед кем попало»

В апреле директор Института демографического развития Руслан Ткаченко в эфире радио «Говорит Москва» призвал россиянок «не раздвигать ноги перед кем попало» до свадьбы, чтобы избежать абортов. По его мнению, ответственность женщины — избегать секса, пока не появится надежный мужчина.

После критики Ткаченко решил не извиняться, а развивать мысль. Демограф уверен, что все люди тысячелетиями знали, что женщине «необходимо целомудрие».

«Обсуждать критику не вижу смысла, хотя сама по себе такая критика является диагнозом для общества», — заявил демограф «Газете.Ru».

Демограф Руслан Ткаченко Источник: Руслан Ткаченко / Vk.com

«Депутаты просят надевать мини-юбки»

В марте депутат гордумы Тарусы Калужской области Евгений Руденко призвал девушек чаще одеваться в мини-юбки для повышения рождаемости. Споря с комментаторами, он заявил, что россиянки стали реже выходить замуж «от скромности», а «реальным ребятам» нравятся девушки в мини.

«Депутаты Тарусы просят тарусянок чаще надевать мини-юбки в солнечные дни. Для повышения демографии России», — написал парламентарий в соцсетях.

Депутатская комиссия не оценила такую ярую борьбу за демографию и рекомендовала Руденко не высказывать личную позицию от лица всех депутатов.

Депутат Евгений Руденко Источник: Евгений Руденко / Vk.com

«Хабалки лезут куда не звали»

В январе депутат городского собрания Йошкар-Олы Андрей Сакович назвал хабалками женщин, которые пожаловались в комментариях на рост цен. Недовольным он рекомендовал «побиться головой о стену».

«Если не спрашивают Вас, то и рот не открываете! А такие хабалки, как вы с Марией, правилам хорошего тона не обучены, поэтому лезите туда, куда не звали», — писал Сакович (орфография сохранена).

Региональное отделение «Единой России» проверило его высказывания и нарушения этических норм не обнаружило.

Депутат Андрей Сакович Источник: Mari-el.er.ru

В 2023 году активная борьба некоторых парламентариев за рождаемость уже приводила к тому, что на некоторые предложения обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он попросил коллег даже не озвучивать инициативы, которые оскорбляют и женщин, и мужчин.