Зеленский может присоединиться к переговорам Трампа и Путина на Аляске. Что об этом известно

Сам Владимир Зеленский эту информацию не прокомментировал Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Белый дом допускает приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников.

«Это обсуждается», — рассказал телеканалу источник в Белом доме.

Он уточнил, что визит пока не согласован, поэтому не ясно, приедет ли Зеленский. Один из чиновников добавил, что приезд президента Украины на Аляску «абсолютно» возможен.

«Все очень надеются, что это произойдет», — сказал он.

Высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Дональд Трамп открыт для встречи на Аляске в трехстороннем формате, но пока его администрация сосредоточена на двусторонней встрече США и России.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут саммит на Аляске 15 августа. Место проведения переговоров назвал президент США. О предстоящей встрече также объявлял помощник президента России Юрий после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.