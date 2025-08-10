НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

ю-з.

 752мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Политика Переговоры России и США Зеленский может присоединиться к переговорам Трампа и Путина на Аляске. Что об этом известно

Зеленский может присоединиться к переговорам Трампа и Путина на Аляске. Что об этом известно

С заявлением выступили в Белом доме

39
Написать комментарий
Сам Владимир Зеленский эту информацию не прокомментировал | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramСам Владимир Зеленский эту информацию не прокомментировал | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Сам Владимир Зеленский эту информацию не прокомментировал

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Белый дом допускает приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, где запланирована встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников.

«Это обсуждается», — рассказал телеканалу источник в Белом доме.

Он уточнил, что визит пока не согласован, поэтому не ясно, приедет ли Зеленский. Один из чиновников добавил, что приезд президента Украины на Аляску «абсолютно» возможен.

«Все очень надеются, что это произойдет», — сказал он.

Высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что Дональд Трамп открыт для встречи на Аляске в трехстороннем формате, но пока его администрация сосредоточена на двусторонней встрече США и России.

Напомним, Дональд Трамп и Владимир Путин проведут саммит на Аляске 15 августа. Место проведения переговоров назвал президент США. О предстоящей встрече также объявлял помощник президента России Юрий после визита спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.

Также стало известно, что трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Зеленского готов провести белорусский президент Александр Лукашенко. Он предложил организовать их в Минске, сообщило «Белта». Журналисты спросили у американского лидера, возможна ли встреча в ближайшие недели. Трамп ответил, что «шанс есть».

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Переговоры Специальная военная операция Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский Аляска
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление