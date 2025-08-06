«Семь часов держали без воды и туалета». Как мигранты с ВИЧ пытаются остаться в России, несмотря на запрет

Иностранные граждане с ВИЧ борются за право остаться в России Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU, Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В Госдуму внесли законопроект об обязательном тестировании мигрантов на ВИЧ и другие социально значимые заболевания. По словам инициаторов, это поможет снизить нагрузку на здравоохранение. Однако похожая норма уже есть, а инфицированных иностранцев уже 35 лет выдворяют из России. MSK1.RU выяснил, как мигранты пытаются легализоваться и почему депортация может обернуться смертью.

«Спрашивали, работает ли кто-то в СБУ»

Евгений (имя изменено. — Прим. ред.) переехал с Украины в российскую столицу десять лет назад. Здесь у него живут родители, а экономическая ситуация на родине была плачевной.

Учился в колледже на техника-программиста, параллельно работал в инженерной компании. В 2022 году мужчина узнал о положительном статусе ВИЧ. Инфекцию он получил находясь в России.

«Сначала был шок, потому что я поверхностно знал об этом. Помог друг-волонтер, он направил меня в фонд за консультацией. Я почти сразу начал принимать антиретровирусную терапию и достиг нулевой нагрузки, — рассказывает Евгений корреспонденту MSK1.RU. — Когда я рассказал о своем статусе, моя девушка просто пропала. Некоторые люди из окружения перестали общаться. Мама была потрясена, сейчас относится спокойно».

Антиретровирусная терапия (АРВТ) — метод лечения ВИЧ, при котором пациент регулярно принимает препараты, подавляющие размножение вируса в организме.

Нулевая (неопределяемая) нагрузка — состояние, при котором количество вируса в крови настолько мало, что его невозможно определить. Достигается благодаря АРВТ и означает, что риск передачи вируса другим людям почти отсутствует.

После очередного обновления регистрации мужчину вызвал в МФЦ сотрудник МВД для «уточнения информации» — там документ изъяли и объявили о нежелательности нахождения в стране. Вместе с новостью вручили бумагу с вопросами: «Спрашивали, работает ли кто-то из семьи в СБУ или украинской оборонке».

У близких родственников Евгения есть гражданство России, поэтому он имеет право остаться здесь. Первый суд у Роспотребнадзора (именно туда отправляют результаты анализов для оформления сертификатов о ВИЧ-статусе. — Прим. ред.) удалось выиграть, однако ведомство подало апелляцию.

Там утверждают, что решение о депортации было принято еще до указа президента, согласно которому граждан Украины выдворять запрещается. Родные мужчины, граждане России, почему-то не учитываются, поэтому сейчас он находится в «серой зоне».

«Я не могу нормально легализоваться: сделать регистрацию, официально трудоустроиться. В стране недавно заработал реестр иностранных граждан. То есть, если есть какие-то проблемы, то блокируются банковские карты и загружаются фотографии в систему распознавания лиц, — говорит MSK1.RU Евгений. — Один раз меня задержали, забрали паспорт, набили полный автобус людей и увезли в Сахарово. Там нельзя было сходить в туалет, не было воды, семь часов выясняли все обстоятельства. Выписали штраф, который еще и неправильно оформили. Без его оплаты покинуть зал нельзя, а карту заблокировали. Освободился я благодаря помощи друга, он штраф погасил».

Евгений планирует идти в суд. К инициативе депутатов относится негативно: «Лучше бы занимались просветительской деятельностью и боролись с ВИЧ-диссидентами. Сейчас очень много граждан РФ (с паспортом по рождению), которые годами не встают на учет и продолжают распространять инфекцию».

«Мужа поместили в СИЗО на месяц»

Замира (имя изменено. — Прим. ред.) приехала из Узбекистана в Россию в 2015 году. О положительном ВИЧ-статусе узнал сначала муж — он подал в Сахарово заявление на патент. Несколько недель оттуда не звонили, поэтому Равшан (имя изменено. — Прим. ред.) решил съездить в центр еще раз. Там ему и сообщили о статусе.

Патент на работу дает право иностранцам из безвизовых стран легально работать в России. В пакет документов для подачи заявления входят в том числе справки о медосмотре у нарколога и результат теста на ВИЧ.

«Я даже не знала, что это за болезнь — прочитала в интернете, когда рассказал муж. Естественно, жить мне не хотелось. Если бы не его поддержка, я бы что-то с собой точно сделала, — рассказывает Замира корреспонденту MSK1.RU. — Мы сходили в поликлинику и еще раз сдали анализы. У меня тоже подтвердился ВИЧ. Долго не могла это принять, одно время даже говорила людям, что я как все здоровая».

В октябре 2019 года женщина забеременела. Семья обратилась в частную клинику, где им рассказали о терапии и сопровождали все 9 месяцев. Благодаря этому Замира родила здорового ребенка. По ее словам, появление дочери вернуло смысл в жизнь.

Через 4 года у пары появился сын. На следующий день после его рождения Равшан уехал на работу в Подмосковье и не вернулся. Мужчину задержали из-за отсутствия документов и поместили в СИЗО на месяц.

«Для меня это был стресс, я только вернулась из роддома и тут такое. Нервы были на пределе, я очень много плакала. Благо, братья и мама помогали с детьми. Дочери сказали, что папа дома в Таджикистане и скоро мы приедем к нему», — поделилась с MSK1.RU Замира.

Через месяц Равшана освободили и депортировали. Спустя почти полгода уехала и Замира с детьми — сыну долго оформляли документы. Сейчас семья уже больше полутора лет не живет в России. Замира говорит, что скучает по Москве, тут у нее остались мама и другие родные.

«Зачастую узнают о высылке в момент задержания»

Директор фонда «Шаги» Кирилл Барский в разговоре с корреспондентом MSK1.RU заявил, что с момента принятия закона о выдворении иностранных граждан с ВИЧ в 1995 году ничего не изменилось.

«Люди, приезжающие в Россию, зачастую заражаются ВИЧ-инфекцией именно тут. Никто ее не привозит. Это почти нереально из-за кучи ограничительных мер, — рассказывает MSK1.RU Барский. — Если человек принимает терапию, он не может передать ВИЧ. Непонятно, зачем существует система депортации, когда можно просто лечиться и быть безопасным для всех окружающих, так еще и самостоятельно платить за медицинские услуги».

Комментируя нагрузку на Минздрав, директор фонда «Шаги» напоминает, что мигрантам медицинская помощь (кроме экстренной) не оказывается. Новый же законопроект дублирует существующие нормы — всех иностранцев без исключения обязательно проверяют на ВИЧ.

Выдворение мигрантов, по словам Кирилла Барского, загружает Роспотребнадзор и судебную систему: «Много историй, когда, например, муж — иностранец, а жена — россиянка, у них дети. Выявляется у мужчины ВИЧ, ему быстро выносят решение о депортации, ловят и пытаются отправить. Начинается судебная тяжба, ведь у него же тут семья. Сами люди зачастую узнают о собственной высылке в момент задержания».

Иногда депортация может означать смертную казнь. Например, в Туркменистане официально ВИЧ-инфекции нет. Всего в мире осталось меньше 20-ти стран, которые выдворяют людей из-за положительного статуса, в том числе Афганистан и Пакистан.

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