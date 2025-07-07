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Политика Старовойт найден мертвым Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта нашли в машине: подробности

Тело экс-министра транспорта Романа Старовойта нашли в машине: подробности

Рядом с ним обнаружили огнестрельное оружие

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2 комментария
Тело бывшего министра транспорта обнаружили в личном автомобиле с огнестрельным ранением | Источник: Константин ЗавриковТело бывшего министра транспорта обнаружили в личном автомобиле с огнестрельным ранением | Источник: Константин Завриков

Тело бывшего министра транспорта обнаружили в личном автомобиле с огнестрельным ранением

Источник:

Константин Завриков

Роман Старовойт, отправленный сегодня в отставку с поста министра транспорта РФ, найден мертвым в Одинцовском городском округе, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Предварительно, рядом с телом нашли огнестрельное оружие. Как пишет Mash, это наградной пистолет, а автомобиль — Tesla 2018 года выпуска.

По информации главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, самоубийство произошло «достаточно давно». Об этом он рассказал RTVI. Источник Forbes, близкий к следственным органам, сообщил, что Старовойт умер более суток назад, вероятно, в ночь с субботы на воскресенье.

Обновлено 16:21 (мск). Следствие устанавливает обстоятельства смерти Романа Старовойта. Тело бывшего министра транспорта РФ обнаружили с огнестрельным ранением в личном автомобиле в Одинцовском округе. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство.

Парк Малевича, где нашли тело Романа Старовойта | Источник: Екатерина Цой / MSK1&nbsp;Парк Малевича, где нашли тело Романа Старовойта | Источник: Екатерина Цой / MSK1&nbsp;
Источник: Екатерина Цой / MSK1 Источник: Екатерина Цой / MSK1

По информации Telegram-канала «112», на Старовойта дал показания бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, которого задержали за хищения при постройке оборонительных сооружений в регионе. Mash сообщает, что поводом для вопросов к Старовойту стали его подписи под решением оперштаба Курской области, который разрешил Корпорации развития региона потратить 19 миллиардов рублей из бюджета и самой определять субподрядчиков.

По сведениям журналистов, на бывшего министра транспорта дали показания бывший гендиректор корпорации Владимир Лукин и бывший депутат Курской областной Думы Максим Васильев. Оба находятся в СИЗО.

До мая 2024 года Роман Старовойт возглавлял Курскую область, его преемником стал первый заместитель Алексей Смирнов. В декабре 2024-го Смирнов ушел в отставку, а затем правоохранительные органы сообщили о коррупции в регионе.

Сегодня указом президента России Владимира Путина Старовойт был отправлен в отставку. После этого глава государства назначил временно исполняющим обязанности министра транспорта РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Подробности об этом мы писали в отдельном материале.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Роман Старовойт Смерть Самоубийство Министр
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Комментарии
2
Инженер1
1 час
Не все пенсы так поступают. Один в погребе сидит.
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