В Кремле раскрыли, что приблизит окончание СВО — процесс уже начался

Макрон не говорил о готовности обсуждать мир с учетом ситуации на земле Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сокращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.

Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократили, пишет Politico.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля.

Также он прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрон. По словам Пескова, беседа дала хорошую возможность донести позиции сторон. При этом французский президент не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Также лидеры стран не обсуждали возможность личной встречи. Российские власти считают телефонный формат достаточным для обмена позициям.

В то же время Песков затронул тему Азербайджана. Он подчеркнул, что Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между Москвой и Баку. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджан и будет защищать законные интересы своих задержанных.