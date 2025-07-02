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Политика Спецоперация на Украине В Кремле раскрыли, что приблизит окончание СВО — процесс уже начался

В Кремле раскрыли, что приблизит окончание СВО — процесс уже начался

Дмитрий Песков указал на проблемы с вооружением у Запада

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17 комментариев
Макрон не говорил о готовности обсуждать мир с учетом ситуации на земле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUМакрон не говорил о готовности обсуждать мир с учетом ситуации на земле | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Макрон не говорил о готовности обсуждать мир с учетом ситуации на земле

Источник:
Олег Фёдоров / CHITA.RU

Сокращение западных поставок оружия Украине приближает окончание конфликта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя приостановку поставок Вашингтоном.

Пентагон прекратил поставки некоторых ракет ПВО и других высокоточных боеприпасов на Украину из-за опасений, что запасы оружия в США слишком сократили, пишет Politico.

«Насколько мы понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае чем меньше оружия поставляется Украине — тем ближе окончание специальной военной операции», — сказал представитель Кремля. 

Также он прокомментировал прошедший телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрон. По словам Пескова, беседа дала хорошую возможность донести позиции сторон. При этом французский президент не подавал сигналов о готовности обсуждать условия мира на Украине с учетом новых реалий на земле. Также лидеры стран  не обсуждали возможность личной встречи. Российские власти считают телефонный формат достаточным для обмена позициям. 

В то же время Песков затронул тему Азербайджана. Он подчеркнул, что Украина будет подливать масло в огонь в ситуации между Москвой и Баку. Россия никогда не угрожала и не угрожает Азербайджан и будет защищать законные интересы своих задержанных. 

Азербайджан активно начал рушить связи с Россией после задержания граждан республики в Екатеринбурге. В Баку потребовали от РФ расследования инцидента, Москва, в свою очередь, отрицает обвинения и подчеркивает, что следственные действия проводились без нарушений. 30 июня в редакции издания «Sputnik Азербайджан» провели следственные действия. По данным МВД республики, задержаны семь человек, двое арестованы. Возбуждено дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества.

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Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Спецоперация Поставка оружия Дмитрий Песков Азербайджан Эммануэль Макрон
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Комментарии
17
Гость
2 часа
Ни слова про исчерпание стабфонда, дыру в бюджете в 3,8 триллиона, падение нефтегазового дохода, массовые четырёхдневки/остановки/банкротства в с/х и промышленности, галопирующую реальную инфляцию, потерю союзников ну и т. д. Вобщем проблемы только у них.
Гость
1 час
Всё летит в пропасть под громкие заявления с улыбками на лицах чинуш.
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