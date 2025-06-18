Китай направил свои самолеты в Иран, а США дали Тегерану сутки для капитуляции: как обостряется конфликт

В небе зафиксировали как минимум три грузовых борта Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











С момента начала израильской военной операции «Народ как лев» Китай направил в сторону Ирана минимум три грузовых самолета. Информацию об этом опубликовало британское издание The Telegraph.

Как сообщает издание, первый борт Boeing 747 вылетел 14 июня, а остальные — в последующие два дня. Самолеты следовали на запад вдоль северного Китая, а также пролетали над Казахстаном, затем направлялись на юг через Узбекистан и Туркменистан. Приближаясь к Ирану, лайнеры пропали с радаров.

По информации The Telegraph, конечным пунктом китайских грузовых самолетов указывался Люксембург, но, вероятно, они не долетали до Европы.

Эксперты в авиации отмечают, что такие лайнеры чаще всего используют для транспортировки военной техники и вооружения. А Иран является одним из основных поставщиков энергоносителей в Китай, обеспечивая до 2 млн баррелей нефти в день. Кроме того, Пекин до этого поставлял Тегерану компоненты для баллистических ракет и материалы, потенциально применимые в разработке ядерного оружия.

Пока не ясно, является ли Китай новым участником в обострении израильско-иранского конфликта. Точный ответ на это не дают и США. Накануне американский лидер Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции».

Такую публикацию он сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что Израиль с поддержкой США взяли полный контроль над небом Ирана, и намекнул о возможности присоединиться к бомбардировке. Подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

В Белом доме заявили, что вопрос о том, вступят ли Штаты в израильско-иранский конфликт, Трамп будет решать следующие 24–48 часов. Однако в США не исключают возможность договориться с Ираном на дипломатическом уровне, передает ABC News.

По информации израильского военного командования, за ночь иранские военнослужащие два раза запускали ракеты в сторону Израиля. После этого КСИР сообщил в результате обстрела Иран смог установить полный контроль над воздушным пространством Израиля, пишет агентство IRNA.

Обстрел Тель-Авива Источник: Qomordeen umar Ayinl / X

Ранним утром Иран продолжил ракетные атаки. Только за час было зафиксировано два пуска. Ракеты упали в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel. Еще минимум два падения было в регионе Шарон.

Гражданам Израиля ненадолго разрешали покинуть бомбоубежища, однако вскоре в ЦАХАЛ сообщили, что Иран вновь запустил ракетную атаку. Жителей Израиля призвали вновь вернуться в укрытия.

Израиль также наносит ракетные удары по Ирану. Во время одной из израильских атак в Тегеране пострадало нефтехранилище.

Удар Израиля по нефтехранилищу на окраине Тегерана Источник: Bangladesh Unscripted / X

Кроме того, более 50 истребителей ВВС Израиля ночью атаковали в Иране объекты по производству центрифуг для обогащения урана, заявили в ЦАХАЛ.

Более 50 истребителей ВВС Израиля ночью атаковали Иран Источник: ЦАХАЛ