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Политика Китай направил свои самолеты в Иран, а США дали Тегерану сутки для капитуляции: как обостряется конфликт

Китай направил свои самолеты в Иран, а США дали Тегерану сутки для капитуляции: как обостряется конфликт

Тайные самолеты были отправлены в Иран из азиатской страны

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6 комментариев
В небе зафиксировали как минимум три грузовых борта | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ небе зафиксировали как минимум три грузовых борта | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В небе зафиксировали как минимум три грузовых борта

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С момента начала израильской военной операции «Народ как лев» Китай направил в сторону Ирана минимум три грузовых самолета. Информацию об этом опубликовало британское издание The Telegraph.

Как сообщает издание, первый борт Boeing 747 вылетел 14 июня, а остальные — в последующие два дня. Самолеты следовали на запад вдоль северного Китая, а также пролетали над Казахстаном, затем направлялись на юг через Узбекистан и Туркменистан. Приближаясь к Ирану, лайнеры пропали с радаров.

По информации The Telegraph, конечным пунктом китайских грузовых самолетов указывался Люксембург, но, вероятно, они не долетали до Европы.

Эксперты в авиации отмечают, что такие лайнеры чаще всего используют для транспортировки военной техники и вооружения. А Иран является одним из основных поставщиков энергоносителей в Китай, обеспечивая до 2 млн баррелей нефти в день. Кроме того, Пекин до этого поставлял Тегерану компоненты для баллистических ракет и материалы, потенциально применимые в разработке ядерного оружия.

Пока не ясно, является ли Китай новым участником в обострении израильско-иранского конфликта. Точный ответ на это не дают и США. Накануне американский лидер Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции».

Такую публикацию он сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что Израиль с поддержкой США взяли полный контроль над небом Ирана, и намекнул о возможности присоединиться к бомбардировке. Подробности об этом мы рассказывали в отдельном материале.

В Белом доме заявили, что вопрос о том, вступят ли Штаты в израильско-иранский конфликт, Трамп будет решать следующие 24–48 часов. Однако в США не исключают возможность договориться с Ираном на дипломатическом уровне, передает ABC News.

По информации израильского военного командования, за ночь иранские военнослужащие два раза запускали ракеты в сторону Израиля. После этого КСИР сообщил в результате обстрела Иран смог установить полный контроль над воздушным пространством Израиля, пишет агентство IRNA.

Обстрел Тель-Авива

Источник:

Qomordeen umar Ayinl / X

Ранним утром Иран продолжил ракетные атаки. Только за час было зафиксировано два пуска. Ракеты упали в Иерусалиме, сообщает The Times of Israel. Еще минимум два падения было в регионе Шарон.

Гражданам Израиля ненадолго разрешали покинуть бомбоубежища, однако вскоре в ЦАХАЛ сообщили, что Иран вновь запустил ракетную атаку. Жителей Израиля призвали вновь вернуться в укрытия.

Израиль также наносит ракетные удары по Ирану. Во время одной из израильских атак в Тегеране пострадало нефтехранилище.

Удар Израиля по нефтехранилищу на окраине Тегерана

Источник:

Bangladesh Unscripted / X

Кроме того, более 50 истребителей ВВС Израиля ночью атаковали в Иране объекты по производству центрифуг для обогащения урана, заявили в ЦАХАЛ.

Более 50 истребителей ВВС Израиля ночью атаковали Иран

Источник:

ЦАХАЛ

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня. Тогда Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Израиль Иран Конфликт на Ближнем Востоке Ракеты Обстрел Война
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Комментарии
6
Гость
1 час
Ситуация сложная, с одной стороны наши и рады бы Ирану помочь, с другой , половина сами евреи
Гость
2 часа
Неужели трусливые китайцы набрались смелости выступить против оси зла?
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