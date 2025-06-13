Война между Израилем и Ираном: конфликт был неизбежен

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Удары Израиля и ответ Ирана заставили мировые СМИ вспомнить, как мир оказался в этой точке, каковы были причины и чем это все теперь грозит. Подробности — в материале «Фонтанки».

The New York Times пишет, что «могут потребоваться дни или недели, чтобы оценить, насколько Израиль отбросил ядерные возможности Ирана». Ведь нет информации, чтобы был атакован другой ядерный центр страны — Фордо, специально построенный так, чтобы находиться вне досягаемости Израиля, глубоко под горой.

Если программа будет отложена всего на год или два, то с одной стороны, кажется, что Израиль пошел на огромный риск ради сравнительно краткосрочной задержки, — пишет обозреватель издания. И среди этих рисков — затяжная война и выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия, после чего последует гонка за оружием — то, чего Нетаньяху и пытался предотвратить.

При этом, как показывает история, даже очень успешная кибератака, в ходе которой в систему было внедрено вредоносное ПО и уничтожены центрифуги, замедлила Иран на год или два, но потом программа стала лишь еще масштабнее.

Однако Нетаньяху в своем обращении сказал, что, по данным разведки, риск дальнейшего бездействия Израиля становился слишком высок.

«За последние несколько месяцев международные инспекторы пришли к выводу, что Иран ускорил свое обогащение», — пишет издание. У страны достаточно топлива для 9 единиц оружия, и она может «вооружить» его в течение года.

Это стало возможным после того, как Трамп в 2018 году вывел США из ядерного соглашения 2015 года, заставлявшее Иран замедлить обогащение в Натанзе до минимума: через несколько лет Иран начал наращивать обороты объекта и устанавливать новые, гораздо более эффективные центрифуги.

К такому же выводу — что причиной всему выход Трампа из ядерного соглашения — приходит британская Guardian. Ближний Восток скатывается к хаосу, потому что Трамп не в состоянии сдерживать Нетаньяху, пишет издание.

Когда Израиль нанес первые удары, США сразу дистанцировались от решения Нетаньяху, назвав атаку «односторонним» действием, и предостерегли Иран от ответных действий по американским объектам в регионе.

«Односторонние удары указали на крах усилий Дональда Трампа сдержать премьер-министра Израиля и почти наверняка сорвали попытки Трампа договориться с Ираном о сделке, которая помешала бы стране получить ядерное оружие», — рассуждает аналитик издания.

По его мнению, США надеялись, что Израиль воздержится от активных действий по крайней мере до того, как будут исчерпаны все средства дипломатии (планировалось, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф проведет в Омане новый раунд переговоров с Ираном), и еще в понедельник Трамп призывал Нетаньяху не атаковать Иран, но к среде стал выводить необязательный персонал из посольств и военных баз в зоне его поражения.

Специалисты оценивают различия политических позиций стран как путаницу: с одной стороны США не поддержали удар, с другой, не противились ему и дали понять, что будут участвовать в защите Израиля от ударов возмездия. При этом израильское СМИ, близкое к Нетаньяху, даже сообщило, что удар скоординирован с Вашингтоном.

Издание The National из Арабских Эмиратов напоминает, что к этой точке Ближний Восток привело несколько факторов.

«Безрассудная ядерная программа Тегерана, которую наблюдатели ООН назвали нарушением его обязательств по нераспространению, стала причиной глобальной обеспокоенности, — пишет СМИ. — Однако военное нападение Израиля приводит к дальнейшей нестабильности, хотя в последние недели это казалось все более неизбежным, особенно с учетом того, что страна находится в состоянии почти постоянной войны с начала своего вторжения в Газу. Добавьте к этой взрывоопасной смеси неспособность — или нежелание — Вашингтона сдерживать своих израильских союзников, и будет готова почва для такого рода пожара, который мы наблюдаем сегодня».

Издание подчеркивает: необходима деэскалация, и прямо сейчас, потому что этот конфликт может перерасти в нечто большее, чем призыв к тотальной войне:

«Мы уже видели, как израильские беспилотники и военные самолеты поражали цели в Ливане, Сирии, Йемене, а теперь и в Иране. Тегеран предположил, что он может расширить масштабы этой конфронтации, а министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде заявил, что „если конфликт будет навязан [Ирану]… все базы США будут в пределах досягаемости, и мы смело нацелимся на них в принимающих странах“».

«Катар решительно осуждает и порицает израильское нападение на Иран», — с таким заголовком вышло СМИ этой страны Gulf Times.

В сообщении МИДа страны говорится, что Катар настаивает, чтобы «международное сообщество взяло на себя свои правовые и моральные обязательства и предприняло быстрые действия для прекращения этих израильских нарушений». А само государство Катар «подтверждает свою твердую позицию, отвергая все формы насилия, и повторяет свой призыв к сдержанности и избеганию эскалации, которая может расширить масштабы конфликта и подорвать региональную безопасность и стабильность».

«Саудовская Аравия стала первой арабской страной, выступившей против атак, заявив, что Королевство „выражает свое решительное осуждение и разоблачение вопиющей израильской агрессии против братской Исламской Республики Иран, которая подрывает ее суверенитет и безопасность и представляет собой явное нарушение международных законов и норм“», — цитирует свой МИД и СМИ Саудовской Аравии ARAB NEWS.

События на Ближнем Востоке анализируют и в Азии. Так, гонконгское издание Аsia Тimes полагает, что дипломатические усилия зашли в тупик в последние недели из-за требования Трампа, чтобы Иран согласился на позицию нулевого обогащения урана и уничтожил свой запас в размере около 400 килограммов обогащенного урана с уровнем чистоты 60%. Его можно было бы быстро обогащать дальше до уровня оружейного качества. Тегеран отказался сделать это, назвав это «не подлежащим обсуждению».

«Удары, нанесенные на фоне эскалации напряженности в регионе, отражают борьбу Тель-Авива за сохранение доминирования в Западной Азии, которое быстро смещается в пользу сил сопротивления, — полагают аналитики иранского СМИ Tehran Times. — Иран, уже продемонстрировавший свои ракетные и беспилотные возможности в прошлых столкновениях, теперь готов нанести мощный и взвешенный ответ, который может переопределить баланс сил».

Перечисляя основные военные операции Израиля последнего времени, СМИ заключает, что «решимость Ирана никогда не была столь ясна — он ответит не опрометчиво, а решительно, и каждый ответ сдвигает региональный баланс все дальше от израильской безнаказанности».

При этом израильское СМИ Israel National News вышло с авторским мнением британской журналистки, имеющим подзаголовок: «Кошмар Ирана сбылся. Западу необходимо осознать, что Израиль изменил структуру власти на Ближнем Востоке».

«После того, как президент Дональд Трамп решил, что США не присоединятся к атаке на ядерную инфраструктуру Ирана, Израиль сделал это в одиночку, хотя это означало, что он мог бы согласиться нанести ущерб ядерным объектам, а не полностью их уничтожить, — рассуждает автор. — Между тем он атаковал не только ядерные объекты, и значительная часть командного эшелона Ирана была уничтожена».

Еще один автор того же издания пишет, что «уничтожение ядерного оружия Ирана — это подарок иранскому народу» и это «золотая возможность для смены режима в Тегеране».

При этом Jerusalem post со ссылкой на высокопоставленного чиновника предупреждает, что «Израиль может столкнуться с обменом ракетными ударами с Ираном в следующем месяце».