В Кремле объяснили, о чем Путин и Трамп говорили больше часа. Подробности

Лидеры стран обсуждали итоги переговоров России и Украины Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 4 июня.

Он отметил, что беседа длилась 1 час и 10 минут. Лидеры стран договорились продолжать контакты по урегулированию украинского конфликта на различных уровнях.

«Российская сторона не поддалась на провокации [Киева], и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле. Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — цитирует дипломата ТАСС.

Ушаков также подтвердил слова Трампа о том, что США не знали о планах Киева атаковать российские аэродромы.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — сказал политик.

Он добавил, что во время разговора Трамп заявил о необходимости содействия России в ситуации с иранской ядерной программой. Кроме того, лидеры обсудили восстановление российско-американского сотрудничества в различных сферах.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал», — сказал Ушаков.

Дипломат также заявил, что Россия и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов, и отметил, что Кремль надеется на продолжение переговоров.

Другие заявления Юрия Ушакова:

в Кремле считают, что киевский режим выродился в террористическую организацию;

Владимир Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины;

Путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты РФ во время переговоров;

вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда;

Путин и Трамп в этот раз не обсуждали обмен заключенными между РФ и США;

Москва и Вашингтон ранее условились, что после второго раунда стамбульских переговоров стоит провести разговор Путина и Трампа.