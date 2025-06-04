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Политика В Кремле объяснили, о чем Путин и Трамп говорили больше часа. Подробности

В Кремле объяснили, о чем Путин и Трамп говорили больше часа. Подробности

Беседа президентов длилась больше часа

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4 комментария
Лидеры стран обсуждали итоги переговоров России и Украины | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаЛидеры стран обсуждали итоги переговоров России и Украины | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Лидеры стран обсуждали итоги переговоров России и Украины

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа, который прошел 4 июня.

Он отметил, что беседа длилась 1 час и 10 минут. Лидеры стран договорились продолжать контакты по урегулированию украинского конфликта на различных уровнях.

«Российская сторона не поддалась на провокации [Киева], и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле. Наш президент подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными», — цитирует дипломата ТАСС.

Ушаков также подтвердил слова Трампа о том, что США не знали о планах Киева атаковать российские аэродромы.

«Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причем Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы», — сказал политик.

Он добавил, что во время разговора Трамп заявил о необходимости содействия России в ситуации с иранской ядерной программой. Кроме того, лидеры обсудили восстановление российско-американского сотрудничества в различных сферах.

«Президенты обменялись мнениями по поводу перспектив восстановления российско-американского сотрудничества в различных областях, которое, по мнению двух президентов, имеет огромный потенциал», — сказал Ушаков.

Дипломат также заявил, что Россия и Украина смогут продолжить переговоры после анализа переданных друг другу проектов меморандумов, и отметил, что Кремль надеется на продолжение переговоров.

Другие заявления Юрия Ушакова:

  • в Кремле считают, что киевский режим выродился в террористическую организацию;

  • Владимир Путин и Трамп не обсуждали тексты проектов меморандумов России и Украины;

  • Путин рассказал Трампу о целенаправленных атаках Киева на гражданские объекты РФ во время переговоров;

  • вопрос о встрече Путина и Зеленского не стоял в практической плоскости никогда;

  • Путин и Трамп в этот раз не обсуждали обмен заключенными между РФ и США;

  • Москва и Вашингтон ранее условились, что после второго раунда стамбульских переговоров стоит провести разговор Путина и Трампа.

Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня. Стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу «всех на всех», также вернут на родину пленных в возрасте до 25 лет. В общей сложности это будет не менее 1000 человек. Также Киев и Москва согласились прекратить огонь на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

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Переговоры Владимир Путин Дональд Трамп США Россия
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Комментарии
4
Гость
2 часа
Задолбали…Оба.
Гость
3 часа
Поговори со мною мама, о чем нибудь поговори ...
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