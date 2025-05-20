«Есть определенная красная линия». Трамп рассказал, будет ли ужесточать санкции против России

США продолжают выступать посредниками по конфликту на Украине Источник: Andrew Harnik / AP Photo











Президент США Дональд Трамп сделал еще несколько заявлений после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Политик остался доволен переговорами и отметил, что видит шанс добиться мира на Украине, поэтому не планирует ужесточать санкции в отношении России.

Вместе с тем он отметил, что если существенного прогресса в разрешении конфликта не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе. По мнению Трампа, Вашингтону изначально не стоило вмешиваться в ситуацию на Украине и оставить эту «проблему» ЕС.

«У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо границы, пересечение которых заставит США выйти из процесса урегулирования.

Он подчеркнул, что американские войска не отправятся на Украину.

Также Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не самый легкий в общении». Сказать о том, достаточно ли Украина делает для достижения мира, можно будет через 2–4 недели, считает политик.

«Разрушительными» санкциями американский лидер пригрозил России после переговоров в Стамбуле. Напомним, по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны представят свое видение прекращения огня и в ближайшие дни обменяются пленными 1000 на 1000 — это крупнейший обмен с начала боевых действий. Мировые СМИ спорно оценили переговоры: многие посчитали, что они не принесли ожидаемых результатов.