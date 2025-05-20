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Политика Переговоры России и США «Есть определенная красная линия». Трамп рассказал, будет ли ужесточать санкции против России

«Есть определенная красная линия». Трамп рассказал, будет ли ужесточать санкции против России

Политик заявил, что готов оставить конфликт Европе

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США продолжают выступать посредниками по конфликту на Украине | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoСША продолжают выступать посредниками по конфликту на Украине | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

США продолжают выступать посредниками по конфликту на Украине

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп сделал еще несколько заявлений после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Политик остался доволен переговорами и отметил, что видит шанс добиться мира на Украине, поэтому не планирует ужесточать санкции в отношении России.

Вместе с тем он отметил, что если существенного прогресса в разрешении конфликта не будет, США уступят свою роль в урегулировании Европе. По мнению Трампа, Вашингтону изначально не стоило вмешиваться в ситуацию на Украине и оставить эту «проблему» ЕС.

«У меня есть определенная красная линия, но я не хочу говорить об этом, так как считаю, что это еще больше усложнит переговоры», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, есть ли какие-либо границы, пересечение которых заставит США выйти из процесса урегулирования.

Он подчеркнул, что американские войска не отправятся на Украину.

Также Трамп заявил, что Владимир Зеленский «не самый легкий в общении». Сказать о том, достаточно ли Украина делает для достижения мира, можно будет через 2–4 недели, считает политик.

«Разрушительными» санкциями американский лидер пригрозил России после переговоров в Стамбуле. Напомним, по итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны представят свое видение прекращения огня и в ближайшие дни обменяются пленными 1000 на 1000 — это крупнейший обмен с начала боевых действий. Мировые СМИ спорно оценили переговоры: многие посчитали, что они не принесли ожидаемых результатов.

Чем еще запомнился день в Стамбуле и как оценили итоги переговоров эксперты — читайте в нашем разборе.

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Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Дональд Трамп Телефонный разговор Владимир Путин Конфликт на Украине Переговоры Санкции
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