«Разговор может иметь решающее значение»: чего ожидают от беседы Путина и Трампа на Западе

Владимир Путин поговорит с Трампом 19 мая Источник: Kremlin.ru











Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп готовятся к телефонному разговору. По всему миру строят предположения касательно того, к чему лидеры двух стран придут относительно конфликта на Украине. Расскажем, чего стоит ожидать от диалога.

Телефонный разговор анонсировал Трамп. По данным американского лидера, он начнется в 19:00 (мск). Однако, как позже отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, общение запланировано на 17:00 (мск). Американский лидер заявлял, что намерен обсудить прекращение огня на Украине и торговлю с Россией.

Иностранные СМИ выдвинул свои прогнозы касательно беседы. Как пишет CNN, конфликт на Украине подойдет к концу не на поле боя, а дипломатическим путем.

«Вот почему телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который, как ожидается, состоится сегодня, может иметь решающее значение», — отметили аналитики издания.

Однако на данный момент, подчеркивают в CNN, Россия и Украина слишком далеки от того, чтобы пойти на компромисс. Но Трамп может попробовать давить на обе страны военной помощью, угрожая России увеличить поставки вооружений Киеву, а Украине, наоборот, пригрозить их полной отменой.

Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф уверен, что Штаты смогли в определенной мере сблизить позиции России и Украины в разрешении кризиса. Телефонный разговор между Трампом и Путиным будет очень успешным и позволит преодолеть затор, возникший в переговорах, сказал он в интервью ABC.

«Больше всего Украина опасается, что оба лидера разработают свой собственный мирный план по телефону с президентом Трампом (который заявил, что после этого позвонит своему украинскому коллеге Зеленскому)», — отмечается в статье CNN.

Издание Bloomberg пишет, что Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с Трампом, поскольку он находится в более выгодной позиции, чем украинская сторона.

Многие европейские лидеры попытались успеть передать Трампу свою позицию до начала разговора с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил в соцсети X, что провел телефонный разговор с американским коллегой. После этого он потребовал от Путина согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине.