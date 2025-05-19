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Политика Переговоры России и США Путин начал телефонный разговор с Трампом

Путин начал телефонный разговор с Трампом

Это третий диалог президентов за этот год

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Путин и Трамп вновь обсудят Украину | Источник: Kremlin.ru Путин и Трамп вновь обсудят Украину | Источник: Kremlin.ru

Путин и Трамп вновь обсудят Украину

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О начале беседы сообщил Белый дом.

«Идет телефонный разговор Трампа с (президентом. — Прим. ред.) России Путиным», — передает заявление Reuters. Это подтверждают и другие американские СМИ.

Это уже третий разговор двух лидеров с момента инаугурации Дональда Трампа. Американский лидер заявлял, что в этот раз планирует обсудить две темы: прекращение огня и торговлю.

Первый контакт состоялся 12 февраля. Дональд Трамп заявил, что беседа вышла очень продуктивной. Владимир Путин поддержал американского коллегу в том, что наступило время работать вместе. После этого президент Соединенных Штатов созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили вопросы, связанные с украинским конфликтом.

После этих разговоров начался переговорный процесс. Правда пока при посредстве США. Украина и Россия поочередно встречалась с представителями Штатов, чтобы достичь новых договоренностей по конфликту и укрепить связи с Вашингтоном.

Второй разговор между Путиным и Трампом состоялся 18 марта. Они договорились о 30-дневном перемирии между Россией и Украиной. Страны на месяц прекратили удары по энергетической инфраструктуре друг друга.

В дальнейшем Украина и Россия пришли к прямым переговорам. Они состоялись в Турции. Стороны договорились провести обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Подробности об итогах мы рассказали в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
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