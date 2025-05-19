Во сколько состоится телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом в 17:00 (мск). Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В 17:00 состоится телефонный разговор с Трампом», — уточнил Песков во время общения с журналистами.
Он назвал важной предстоящую беседу Путина и Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров. По его словам, возможная встреча лидеров стран зависит от личных договоренностей глав государств.
Песков подчеркнул, что Россия достигнет целей СВО. Однако предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Трамп анонсировал, что 19 мая проведет разговор с Путиным. Он намерен обсудить две темы — прекращение огня и торговлю, написал президент США в соцсети Truth Social. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп заинтересован и в том, чтобы провести очную встречу с Путиным и начать прямой диалог. Подробнее о том, что известно о предстоящем разговоре можно почитать в отдельном материале.