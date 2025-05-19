Во сколько состоится телефонный разговор Путина и Трампа

Он назвал важной предстоящую беседу Путина и Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров. По его словам, возможная встреча лидеров стран зависит от личных договоренностей глав государств.

Трамп анонсировал, что 19 мая проведет разговор с Путиным. Он намерен обсудить две темы — прекращение огня и торговлю, написал президент США в соцсети Truth Social. Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что Трамп заинтересован и в том, чтобы провести очную встречу с Путиным и начать прямой диалог. Подробнее о том, что известно о предстоящем разговоре можно почитать в отдельном материале.