Временное перемирие закончилось множеством атак, а США не пошли на условия России: главное об СВО за неделю

Лидеры США и России встречались шесть раз за время прошлого президентства Трампа Источник: Kremlin.ru











На этой неделе состоялся новый разговор президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главы двух стран обсудили множество важных вопросов, а также договорились о 30-дневном частичном перемирии, которое будет исключать удары по объектам энергетической инфраструктуры. Однако атаки ВСУ по территории России продолжаются по сей день. Кроме того, США продолжают передавать Украине разведывательную информацию оборонительного характера, хотя Путин подчеркнул во время телефонного разговора, что для мирного урегулирования украинского конфликта необходимо ее полное прекращение, равно как и полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Вопрос о том, когда же стороны придут к мирному соглашению, остается открытым. Подробнее об этом и других темах спецоперации — в нашем материале.

Взаимные атаки

ВСУ регулярно проводят диверсионные операции и наносят удары по территории России с использованием различных видов оружия. На этой неделе ПВО сбила около 290 БПЛА над российскими регионами. Массовая атака пришлась на 20 марта, тогда над страной сбили 132 дрона. Атака пришлась на Саратовскую, Воронежскую, Белгородскую, Ростовскую, Курскую области и Республику Крым, один БПЛА уничтожили над Липецкой областью.

В начале недели из-за атаки ВСУ на Белгородскую область пострадал молодой человек. Юноше оторвало руки. Из-за падения обломков при отражении атаки был поврежден торговый центр, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме того, после решения о частичном прекращении огня 19 марта ВСУ атаковали объект на Кубани, который обеспечивает перевалку нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной компании КТК (Каспийский трубопроводный консорциум).

На месте работают пожарные службы Источник: ЧП Краснодара и края / Telegram

Из-за падения одного дрона произошла разгерметизация емкости с нефтью, что привело к возгоранию. В ночь с 20 на 21 марта вновь случилась разгерметизация одного из резервуаров — произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. Пострадали двое пожарных.

По информации регионального Министерства ГО и ЧС, один из резервуаров полностью выгорел, а второй продолжает гореть. Площадь пожара в настоящее время сократилась до 2 тысяч квадратных метров.

Источник: Mash / Telegram

Источник: Baza / Telegram

Источник: Shot / Telegram

На этом ВСУ не остановились и 20 марта атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области. Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу. Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Следствие установило, что в результате атаки объект получил значительные повреждения. В настоящее время точные масштабы разрушений и возможные потери не уточняются, пожар на газопроводе продолжается.

Кадры с пожара после атаки на газоизмерительную станцию «Суджа» Источник: Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы / Telegram

В России убеждены, что такие инциденты спланированы Киевом с целью сорвать мирные инициативы, предложенные президентом США Дональдом Трампом и одобренные президентом России Владимиром Путиным.

Дело в том, что во время переговоров президентов США и России Дональд Трамп предложил частично прекратить огонь, исключая в атаках энергоинфраструктуру на 30 дней. Во время заключения сделки в небе над Украиной находились семь российских беспилотников, нацеленных на энергообъекты в Николаевской области Украины. Владимир Путин тогда приказал не бить по украинской энергетике, в этот момент российским силам ПВО пришлось обезвредить свои же дроны, передает Минобороны РФ.

Россия все-таки продолжила наносить удары по Украине, однако выбрала для этого военные объекты. Так, 20 марта Минобороны РФ рассказало об ударе по военным аэродромам, пунктам управления и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением ВСУ, складам хранения военной техники и материальных средств, а также скоплениям живой силы и техники противника в 153 районах.

Переговоры России и США

В телефонном разговоре Путина и Трампа на этой неделе обсуждали не только прекращение ударов по энергетической инфраструктуре как со стороны РФ, так и со стороны Украины, но и вопрос мирного прекращения конфликта в целом. Путин подчеркнул, что касательно этого вопроса необходимо полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Также в разговоре было подчеркнуто, что необходимо «учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности». Помимо этого, Путин указал на необходимость обеспечения контроля за прекращением огня, остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. При этом он отметил риски, связанные с недоговороспособностью Киева и преступлениями ВСУ в Курской области.

В Белом доме в свою очередь отметили, что установление мира на Украине может привести не только к геополитической стабильности в мире, но и к заключению крупных экономических соглашений.

Сам Трамп после телефонного разговора с Путиным отметил, что ему удалось обсудить «многие элементы договора о мире». Процесс урегулирования конфликта, по его словам, идет в полную силу, Москва и Киев нацелены на прекращение конфликта.

После телефонного разговора Россия и США договорились о том, что делегации Вашингтона и Москвы встретятся в Саудовской Аравии 24 марта для обсуждения деталей прекращения огня на Украине. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News. По его словам, стороны обсудили ключевые условия, а беседа прошла позитивно.

В Джидде российская и американская стороны начнут прорабатывать детали, а затем перейдут к полному прекращению огня. Уиткофф добавил, что обсудят также удары по энергетической инфраструктуре, включая атаки в акватории Черного моря. Эту информацию также подтвердил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее стороны не достигли согласия по этим вопросам.

Делегацию США возглавят помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Сейчас в США ожидают поддержки договоренностей от украинского лидера Владимира Зеленского.

Реакция Украины и Запада на соглашение о 30-дневном перемирии

По завершении разговора с Путиным американский лидер поспешил созвониться с украинским коллегой Владимиром Зеленским. После разговора глава Украины заявил, что Киев и США также готовы провести новую встречу в Саудовской Аравии «в ближайшие дни, чтобы продолжить координацию шагов по достижению мира». Но они не включают признание новых регионов российскими. Он полностью уверен в том, что победу в конфликте с РФ одержит украинская сторона. Однако при этом Зеленский не отказался от дальнейших переговоров о мире.

Киеву важно, чтобы США оставались союзниками Украины. По его словам, если Штаты «повернутся к ним спиной», то это будет небезопасно для будущего страны. Зеленский также подчеркнул, что готов пойти на прекращение огня, но для этого Россия должна сделать то же самое. Он считает, что на перемирие потребуется больше времени, чем предполагаемые 30 дней.

Глава Евросовета Антониу Кошта и вовсе раскритиковал решение о частичном прекращении огня, считая это ошибкой, которая только усугубит конфликт. По его мнению, главное — это достижение справедливого и длительного мира. Он призвал к сбалансированному подходу к разрешению конфликта и более активному взаимодействию между странами для поиска долгосрочных решений.

В ходе телефонного разговора с Трампом Зеленский в очередной раз запросил дополнительные системы ПВО, включая ракетные системы Patriot. Кроме того, он обещал прекратить удары по российским энергообъектам, передает Bloomberg. Однако после этого были совершены уже как минимум две атаки со стороны ВСУ.