Минюст зарегистрировал новый президентский фонд

Фонд зарегистрировали в День дикой природы Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU











В России официально заработал президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Организацию зарегистрировал Минюст. Символично, что это произошло 3 марта — в День дикой природы.

Напомним, что про создание организации стало известно 7 февраля. Тогда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Глава государства также утвердит координационный комитет фонда. Он займется его собственными программами и проектами, а также ключевыми вопросами по президентским грантам на экологические и природоохранные инициативы.

Для содействия проектам, которые будет поддерживать фонд, а также для контроля за его деятельностью сформируют попечительский совет. Функции проектного офиса будет выполнять коллегиальный исполнительный орган — правление.