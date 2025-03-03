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Политика Минюст зарегистрировал новый президентский фонд

Минюст зарегистрировал новый президентский фонд

Ранее сообщалось, что глава государства подписал указ о его создании

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2 комментария
Фонд зарегистрировали в День дикой природы | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RUФонд зарегистрировали в День дикой природы | Источник: Татьяна Фатеева / NGS.RU

Фонд зарегистрировали в День дикой природы

Источник:

В России официально заработал президентский фонд экологических и природоохранных проектов. Организацию зарегистрировал Минюст. Символично, что это произошло 3 марта — в День дикой природы.

Напомним, что про создание организации стало известно 7 февраля. Тогда Владимир Путин подписал соответствующий указ. Глава государства также утвердит координационный комитет фонда. Он займется его собственными программами и проектами, а также ключевыми вопросами по президентским грантам на экологические и природоохранные инициативы.

Для содействия проектам, которые будет поддерживать фонд, а также для контроля за его деятельностью сформируют попечительский совет. Функции проектного офиса будет выполнять коллегиальный исполнительный орган — правление.

Также у новой организации будет только виртуальный цифровой офис — без постоянного административного персонала и бумажных документов.

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Комментарии
2
Гость
1 час
вспомнилась ЮАР при апартеиде как неграм говорили что им всё не положено и всё запрещено и денег на них нет
Гость
1 час
На всё наши налоги уходят кроме нас а на нас денег нет но вы держитесь 🤮 но на коленях по другому не живут
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