Лавров созвонился с госсекретарем США: о чем они договорились

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Это произошло по инициативе американской стороны, утверждает МИД РФ. Разговор состоялся в продолжение телефонных переговоров президентов России и США. Рассказываем, какие темы в нем были затронуты.
1. Лавров и Рубио договорились наладить связь для решения проблем в отношениях двух стран, унаследованных от прошлой администрации. Планируется сотрудничать в торгово-экономических и инвестиционных целях.
2. Главы внешнеполитических ведомств договорились взаимодействовать по урегулированию конфликта на Украине, а также по ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.
3. Лавров и Рубио сошлись на мнении о том, что в 2016 году администрация Барака Обамы взяла курс на ужесточение условий для российских дипмиссий в США, что привело к ответным мерам. Было решено «в самое ближайшее время» организовать встречу экспертов, чтобы отойти от этого курса и наладить отношения загранпредставительств России и США.
4. Собеседники договорились регулярно связываться для того, чтобы подготовить российско-американскую встречу на высшем уровне, а также выразили готовность вместе работать для налаживания отношений между двумя странами.
Тем временем в Германии идет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Главной темой первого дня стала спецоперация на Украине. Как ранее анонсировал Дональд Трамп, на конференции должны встретиться представители России, Украины и США, однако этого так и не произошло.
Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.
Сейчас началась подготовка к встрече Путина и Трампа.
Разговор с Владимиром Путиным Трамп назвал «очень продуктивным». Политики сошлись во мнении, что странам пора работать вместе — и начать контактировать не только путем телефонных звонков, но и лично. Российский лидер пригласил главу Штатов в Москву.