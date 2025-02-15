Лавров созвонился с госсекретарем США: о чем они договорились

Источник: Dmitry Tolstosheev











Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Это произошло по инициативе американской стороны, утверждает МИД РФ. Разговор состоялся в продолжение телефонных переговоров президентов России и США. Рассказываем, какие темы в нем были затронуты.

1. Лавров и Рубио договорились наладить связь для решения проблем в отношениях двух стран, унаследованных от прошлой администрации. Планируется сотрудничать в торгово-экономических и инвестиционных целях.

2. Главы внешнеполитических ведомств договорились взаимодействовать по урегулированию конфликта на Украине , а также по ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях.

3. Лавров и Рубио сошлись на мнении о том, что в 2016 году администрация Барака Обамы взяла курс на ужесточение условий для российских дипмиссий в США, что привело к ответным мерам. Было решено «в самое ближайшее время» организовать встречу экспертов, чтобы отойти от этого курса и наладить отношения загранпредставительств России и США.

4. Собеседники договорились регулярно связываться для того, чтобы подготовить российско-американскую встречу на высшем уровне , а также выразили готовность вместе работать для налаживания отношений между двумя странами.

Тем временем в Германии идет ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Главной темой первого дня стала спецоперация на Украине. Как ранее анонсировал Дональд Трамп, на конференции должны встретиться представители России, Украины и США, однако этого так и не произошло.

Вечером 12 февраля прошли первые масштабные переговоры о конфликте на Украине. Президент США Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Он остался доволен проведенными разговорами — по его словам, и Россия, и Украина настроены на мирное разрешение ситуации.

Сейчас началась подготовка к встрече Путина и Трампа.