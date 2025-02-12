«Мы договорились»: к чему пришли Путин и Трамп, пообщавшись по телефону

За время прошлого президентства Трампа лидеры США и России встречались шесть раз Источник: Кремль











Вечером 12 февраля президент США Дональд Трамп созвонился с главой России Владимиром Путиным. Страны обсудили множество разных тем, но ключевой из них был конфликт на Украине. К чему пришли президенты России и США — в речи Дональда Трампа.

У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много!

Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в конфликте с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «Здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим.

Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.

Конфликт должен закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!