НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Ярославле
Погода-5°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

4 м/c,

с-з.

 761мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Американец в рыбинской тюрьме
Иномарка перевернулась на проспекте
Драка в электричке: видео
Сроки строительства моста
Как отдохнуть зимой по-русски
Сколько стоят квартиры
Памятник отдали частникам
Выиграла в лотерею 22,5 млн
Политика «Мы договорились»: к чему пришли Путин и Трамп, пообщавшись по телефону

«Мы договорились»: к чему пришли Путин и Трамп, пообщавшись по телефону

Лидеры двух стран общались полтора часа

215
7 комментариев
За время прошлого президентства Трампа лидеры США и России встречались шесть раз | Источник: КремльЗа время прошлого президентства Трампа лидеры США и России встречались шесть раз | Источник: Кремль

За время прошлого президентства Трампа лидеры США и России встречались шесть раз

Источник:

Вечером 12 февраля президент США Дональд Трамп созвонился с главой России Владимиром Путиным. Страны обсудили множество разных тем, но ключевой из них был конфликт на Украине. К чему пришли президенты России и США — в речи Дональда Трампа.

У меня только что был долгий и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Мы обсудили Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и другие темы. Мы оба размышляли о великой истории наших наций и о том, что мы так успешно сражались вместе во Второй мировой войне, вспоминая, что Россия потеряла десятки миллионов людей, и мы также потеряли так много!

Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в конфликте с Россией/Украиной. Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз «Здравый смысл». Мы оба очень твердо в него верим.

Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши соответствующие команды немедленно начнут переговоры, и мы начнем с того, что позвоним президенту Украины Зеленскому, чтобы сообщить ему о разговоре, что я и сделаю прямо сейчас.

Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и посла и специального представителя Стива Уиткоффа возглавить переговоры, которые, я твердо уверен, будут успешными.

Конфликт должен закончиться. Больше не должно быть потеряно ни одной жизни!

Я хочу поблагодарить президента Путина за его время и усилия в отношении этого призыва, а также за освобождение вчера Марка Фогеля, замечательного человека, которого я лично приветствовал вчера вечером в Белом доме. Я верю, что эти усилия приведут к успешному завершению, надеюсь, скоро.

ПО ТЕМЕ
Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры Телефонный разговор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Наконец то! Самая позитивная новость последних лет!
Гость
1 час
теперь Свобода не в тренде, герантократия, авторитаризм и тирания рулят
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мужик грозил ножом, женщины кидались с кулаками»: случаи в такси, от которых ни один водитель не застрахован
Наталья
Мнение
Врач рассказала, как нас обманывают в клиниках — откровенная колонка
Алла Ю.
Мнение
«Страх потерять маму или папу»: объясняем, почему дети боятся спать одни
Анастасия Вальт
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление