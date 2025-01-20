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Политика Путин назвал главное условие для прекращения СВО

Путин назвал главное условие для прекращения СВО

Президент заявил, что Россия продолжит бороться за свои интересы

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9 комментариев

Президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир

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Россия готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. С таким условием выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.

— Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса. Мы будем бороться за интересы России, российского народа, в этом цель и смысл проведения СВО, — заявил Путин на совещании Совбеза.

Также президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

Летом прошлого года глава государства озвучил условия начала мирных переговоров с Украиной во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России. Они включают в себя: вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ и отказ от вступления в НАТО.

Путин пообещал, что как только Киев примет эти условия, Россия немедленно прекратит огонь и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод войск.

Президент также надеется, что решение о выводе войск и внеблоковом статусе будет принято в Киеве самостоятельно, исходя из национальных интересов, а не по западным указаниям. Еще тогда он подчеркнул, что речь идет о полном прекращении конфликта, а не его заморозке.

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Владимир Путин Президент Совет безопасности Переговоры Спецоперация
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Комментарии
13
Гость
1 час
а мы должны сплотиться вокруг незаменимого вождя и громко кричать стоя на коленях: Славься царь! Не забудьте оплатить налоги и сборы на гуманитарную помощь многочисленным дотационым братьям!
Гость
1 час
Таврический продолжит борьбу за свои интересы и интересную нескучную жизнь
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