Путин назвал главное условие для прекращения СВО

Президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, а долгосрочный мир Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия готова сделать шаги к окончанию конфликта на Украине, но для этого необходимо устранить первопричины, которые привели к кризису. С таким условием выступил президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета безопасности.

— Мы открыты для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту. Самое важное здесь — устранить первопричины кризиса. Мы будем бороться за интересы России, российского народа, в этом цель и смысл проведения СВО, — заявил Путин на совещании Совбеза.

Также президент подчеркнул, что целью урегулирования должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе.

Летом прошлого года глава государства озвучил условия начала мирных переговоров с Украиной во время встречи с руководством Министерства иностранных дел России. Они включают в себя: вывод войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ и отказ от вступления в НАТО.

Путин пообещал, что как только Киев примет эти условия, Россия немедленно прекратит огонь и начнет переговоры, гарантируя безопасный отвод войск.