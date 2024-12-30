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Политика Сергей Лавров подвел итоги года в большом интервью. Он назвал цель СВО и сказал, какой договор нужен России

Сергей Лавров подвел итоги года в большом интервью. Он назвал цель СВО и сказал, какой договор нужен России

Собрали главное из ответов министра иностранных дел

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6 комментариев

Лавров поделился мыслями о ряде политических вопросов

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Под конец 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью ТАСС. В нем он подвел итоги года и поделился некоторыми мыслями о будущем.

Собрали главное, что министр сказал об СВО, Сирии и других вопросах внешней политики.

Об СВО

Лавров заявил, что целью СВО остается внеблоковый статус Украины — и эта цель будет достигнута.

— Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции, которые должны быть достигнуты, — объяснил министр.

Он подчеркнул, что и среди стран-членов НАТО нет единства в украинском вопросе. Также он сказал, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» — так как Россию на него хотят пригласить лишь чтобы «предъявить нам некий ультиматум».

— Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, — отметил Лавров.

России нужен нерушимый договор по Украине. Официальных сигналов от Трампа по этому поводу пока не поступало. Однако неофициальные условия от команды Трампа Россию не устраивают.

— Он [Трамп] ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил». <…>

Речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, — объяснил Лавров.

При этом Россия открыта для диалога с США — но так как этот диалог первыми прервали американцы, «то им и делать первый шаг».

О других темах

Лавров затронул и многие другие темы внешней политики. Главные тезисы:

  • НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по территории России. Так что «тем, кто в чем-то обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало», ведь «на воре и шапка горит»;

  • Россия готова к нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой готовы в Тбилиси;

  • Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в Сирии, в том числе из-за действий США. Россия помогала дружественному сирийскому народу.

— Однако можно констатировать, что прежним властям, несмотря на наши настоятельные рекомендации и активную помощь, так и не удалось наладить конструктивный диалог с оппонентами и влиятельными региональными соседями с целью запуска полноценного политического процесса, а также разрешить серьезные проблемы социально-экономического характера, — подчеркнул Лавров.

  • Россия против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме;

  • Конфронтация Ирана и Израиля подошла к опасной черте;

  • Россия и КНДР продолжат совместно реагировать на угрозы, исходящие от третьих стран.

ПО ТЕМЕ
Лавров Сергей Лавров МИД СВО Украина
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Комментарии
6
holdfast
59 минут
дедушка уже давным давно достоин того звания, которое направо-налево раздавал за глаза иностранцам. сидит говорит про какие то другие планеты, когда у него по собственным штанам давно течет и пахнет.
Гость
1 час
После начала сво в нато вступили Швеция и Финляндия.Это тоже часть плана?
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