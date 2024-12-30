Сергей Лавров подвел итоги года в большом интервью. Он назвал цель СВО и сказал, какой договор нужен России

Лавров поделился мыслями о ряде политических вопросов Источник: kremlin.ru











Под конец 2024 года министр иностранных дел Сергей Лавров дал большое интервью ТАСС. В нем он подвел итоги года и поделился некоторыми мыслями о будущем.

Собрали главное, что министр сказал об СВО, Сирии и других вопросах внешней политики.

Об СВО

Лавров заявил, что целью СВО остается внеблоковый статус Украины — и эта цель будет достигнута.

— Поскольку многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции, которые должны быть достигнуты, — объяснил министр.

Он подчеркнул, что и среди стран-членов НАТО нет единства в украинском вопросе. Также он сказал, что Россия не будет участвовать в «саммите мира» — так как Россию на него хотят пригласить лишь чтобы «предъявить нам некий ультиматум».

— Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить, — отметил Лавров.

России нужен нерушимый договор по Украине. Официальных сигналов от Трампа по этому поводу пока не поступало. Однако неофициальные условия от команды Трампа Россию не устраивают.

— Он [Трамп] ведет речь о «заморозке» боевых действий по линии боевого соприкосновения и передаче дальнейшей ответственности за противостояние с Россией европейцам. Нас, конечно, не устраивают звучащие от имени представителей команды избранного президента предложения отложить украинское членство в НАТО на 20 лет, а также ввести на Украину миротворческий контингент «британских и европейских сил». <…>

Речь может идти только о надежных, юридически обязывающих договоренностях, которые должны устранить первопричины конфликта и в которых должен быть закреплен механизм невозможности их нарушения, — объяснил Лавров.

При этом Россия открыта для диалога с США — но так как этот диалог первыми прервали американцы, «то им и делать первый шаг».

О других темах

Лавров затронул и многие другие темы внешней политики. Главные тезисы:

НАТО причастна к ударам дальнобойными ракетами по территории России. Так что «тем, кто в чем-то обвиняет Россию, нужно посмотреть на себя в зеркало», ведь «на воре и шапка горит»;

Россия готова к нормализации отношений с Грузией в той мере, в какой готовы в Тбилиси;

Башар Асад не смог справиться с социальными проблемами в Сирии, в том числе из-за действий США. Россия помогала дружественному сирийскому народу.

— Однако можно констатировать, что прежним властям, несмотря на наши настоятельные рекомендации и активную помощь, так и не удалось наладить конструктивный диалог с оппонентами и влиятельными региональными соседями с целью запуска полноценного политического процесса, а также разрешить серьезные проблемы социально-экономического характера, — подчеркнул Лавров.