В Курской области сменили губернатора во время освобождения региона от ВСУ: что известно о назначении

Хинштейн посвятил Госдуме не один год Источник: Kremlin.ru











В ночь на 6 декабря Владимир Путин сменил главу Курской области. Врио губернатора стал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Его предшественник продержался на посту меньше трех месяцев.

— Назначить Хинштейна Александра Евсеевича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области, — также говорится в указе.

Рассказываем, что известно о внезапном назначении и о самом Хинштейне.

Смена главы

Алексей Смирнов стал временно исполняющим обязанности главы Курской области 15 мая. Его предшественник Роман Старовойт был назначен министром транспорта.

Смирнов выиграл выборы в сентябре этого года, набрав 65,28% голосов. Но официально на посту губернатора смог проработать всего 80 дней. В указе президента говорится, что он подал заявление о досрочном прекращении полномочий.

Сам же уже бывший губернатор заявил, что переходит на новое место работы «по решению руководства». Он поблагодарил жителей за доверие и поддержку.

Смирнов обратился к жителям Курской области Источник: Алексей Смирнов / T.me

Новое назначение

Владимир Путин провел встречу с Александром Хинштейном, где поинтересовался, готов ли он занять губернаторское кресло. Главной задачей президент назвал организацию работы по помощи людям, которые в ней нуждаются. В этом Хинштейну должен помочь опыт работы советником директора Росгвардии.

Кадры со встречи Источник: Kremlin.ru











— Владимир Владимирович, для меня это огромная честь и большое доверие, за которое я вам безмерно благодарен и признателен. Поэтому со своей стороны буду делать всё для того, чтобы это доверие оправдать. Надеюсь, что сумею выполнить поставленные задачи, — сказал Хинштейн.

Они обсудили ситуацию в Курской области. Новый глава региона заявил, что будет бороться за регион.

— Это наша земля, и, конечно же, мы должны сделать всё для того, чтобы все жители Курской области полностью чувствовали, что они часть одной большой нашей страны, — подчеркнул Александр Хинштейн.

Путин удостоверился в готовности Хинштейна сменить работу Источник: Kremlin.ru











Это назначение быстро прокомментировали другие высокопоставленные лица.

— Александр Хинштейн возглавляет один из ключевых комитетов Государственной думы. Умеет работать в регионе. Слышит людей, защищает их интересы. Способен решать проблемы, которые волнуют жителей, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам.

Кто такой Хинштейн?

Александр Хинштейн родился в Москве в 1974 году. Он окончил факультет журналистики в МГУ и выучился на управленца в Академии госслужбы при Президенте РФ.

Долгое время работал журналистом, получил известность своими материалами и заявлениями на телевидении против коррупции в Минздраве России, Федеральном агентстве правительственной связи, ЧОПе «Атолл», связанном с Борисом Березовским.

В 1999 году пошел в политику и подался на выборы в Госдуму по округу в Москве, но занял второе место, однако уже в 2003 году на выборах победил. С 2003 по 2024 год работал в Госдуме, выигрывая выборы. Входил в комитет по промышленности, возглавлял комитет по противодействию коррупции.

Перерыв в работе в парламенте Хинштейн сделал лишь в 2016 году, заняв пост советника директора Росгвардии. В 2018 году покинул должность, вновь избравшись в Думу от Самарской области.

С 2003 года Хинштейн остается членом партии «Единая Россия». В ней он дошел до поста заместителя секретаря генсовета. Также входит в президиум Ассоциации юристов России, а с 2022 года работает секретарем Союза журналистов России.