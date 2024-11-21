Владимир Путин выступил с экстренным обращением после ударов по России. Что он сказал

Речь шла почти восемь минут Источник: РИА Новости / T.me











Вечером 21 ноября Владимир Путин выступил со специальным обращением. Его темой стала СВО и удары ракет.

Владимир Путин начал выступление с рассказа об атаках ракет: 19 и 21 ноября. Президент заявил, что против России применили дальнобойное оружие Запада. Ракеты атаковали Брянскую и Курскую области.

Путин подчеркнул, что после удара западными ракетами конфликт приобрел глобальный характер. При этом цели противника не были достигнуты, жертв и серьезных разрушений нет.

— Ещё раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции. Наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все задачи, которые мы перед собой ставим, будут решены, — объяснил Путин.

Полная запись обращения Источник: «Кремль. Новости» / T.me

В ответ на 21 ноября российские силы нанесли комбинированный удар по одному из военных пунктов Украины. Россия протестировала ракету средней дальности «Орешник». Это новое и мощное оружие, его испытания прошли успешно. В Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении был поражен один из крупнейших промышленных комплексов.

Путин объяснил, что Россия не хотела использовать ракеты малой и средней дальности, пока США не сделали то же самое.

— Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению, — рассказал Путин.

В ответ на агрессию новые ракеты будут использованы еще раз. При этом Россия будет просить мирное население покинуть территорию, по которой нанесет атаку. Президент объяснил, что западные системы ПВО не могут отразить удары этих ракет.

— Будем отвечать так же решительно и зеркально, — заключил Путин.

Под конец Путин подчеркнул, что Россия всегда выступает, в первую очередь, за мирное решение конфликтов.

— Подчеркну ещё раз, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту.

Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно. Ответ всегда будет, — заявил Путин.