Путин анонсировал изменения в школьной программе и заявил о борьбе с матом

Путин отметил, что поддерживать русский язык — очень важно для страны Источник: Kremlin.ru











Сегодня, 5 ноября, Владимир Путин провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов РФ. В этом материале мы собрали главные заявления президента.

Владимир Путин отметил, что изучать русский язык очень важно, так как он является «одной из ключевых, фундаментальных ценностей».

— Поддержка русского, как государственного языка Российской Федерации, и языков народов России — в числе наших ключевых приоритетов, — заявил президент.

Образование

Владимир Путин сообщил о необходимости создать единые государственные учебники по русскому языку и языкам республик России.

Он отметил, что именно русский язык «во многом определяет нашу духовную и национальную идентичность». По мнению президента, это нужно учитывать при составлении программы по русскому языку и языкам республик РФ.

— Согласен с экспертами, предлагающими создать по этим предметам единые государственные учебники, их содержание должно быть сбалансировано и взаимосвязано, — подчеркнул Владимир Путин.

Также президент предложил вернуть в школы чтецкие программы, чтобы «ребята знали эталонное звучание» русского языка.

— Проекты, посвященные творчеству гениев отечественной словесности, должны проводиться на постоянной основе, стать неотъемлемой частью культурной жизни общества. Так, еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шлевских концертах или площадках в выездных лекториях. Нужно возвратить эту практику, прежде всего в школах и колледжах.

Путин также поручил учредить стипендию имени профессора Людмилы Вербицкой для иностранцев, преподающих русский язык и литературу за рубежом.

— Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых одаренных русистов. Граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом. Зачастую в весьма сложных условиях они работают. Это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю и предлагаю присвоить стипендию имени выдающегося филолога и лингвиста — профессора Вербицкой.

Помимо этого, Путин сообщил о необходимости поддерживать русский язык на территории ДНР и ЛНР.

— Будет правильно создать на базе общедоступных библиотек Донецкой и Луганской республик, Херсонской области и Запорожья центры популяризации русского языка и произведений наших прославленных литераторов.

Русский язык для мигрантов

Владимир Путин заявил, что уровень владения русским языком для мигрантов должен определяться исходя из реальных потребностей приезжих.

Как отметил президент РФ, иностранные студенты при поступлении в образовательные учреждения России проходят тестирование по русскому языку, чтобы у них была возможность, как и у россиян, одновременно подавать документы сразу в несколько учебных заведений. По мнению Владимира Путина, языковые экзамены должны соответствовать единому стандарту, который будет общим для всех вузов страны.

— Я прошу решить эту задачу, — уточнил президент.

Помимо этого, общие требования к знанию русского языка необходимы и для тех, кто приезжает работать в Россию.

— Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни — с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения. В том числе выработать единый федеральный алгоритм, работая с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком, — подчеркнул Путин, призвав коллег представить соответствующие предложения.

О борьбе с матом

Ненормативная лексика, или, попросту говоря, мат, — часть русского языка, но бороться с ней нужно, повышая общую культуру.

— Нужно показать, что существуют другие средства выражения, а не только ненормативная лексика, для выражения своей точки зрения и ее защиты, показать образованность и твердые убеждения, твердо заявить свою позицию, — посоветовал Владимир Путин.

В дополнение он высказал мысль, что «простой народ в России не употреблял „крепкие слова“», поскольку «для русского человека это грех». В семье будущего президента, по его утверждению, никто не выражался — по крайней мере, он лично «ни от отца, особенно от мамы, никогда не слышал ничего подобного, и вообще никогда».

О чем еще заявил Путин :

необходимо подготовить проект основ госполитики по поддержке и продвижению русского языка;

преподавание русского языка на Донбассе и в Новороссии — важная тема;

украинский язык и вся украинская культура имеют свою прелесть и красоту;