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Политика Страны СНГ готовят программу противодействия терроризму

Страны СНГ готовят программу противодействия терроризму

Она рассчитана на 3 года

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1 комментарий

Совет соберется в 55-й раз

Совет руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ соберется в Астане. Пленарное заседание состоится 4 октября.

На нем обсудят, как усовершенствовать взаимодействие спецслужб против терроризма и религиозного экстремизма. Речь пойдет и о сотрудничестве в поиске членов международных террористических организаций. Также подведут итоги работы по исследованию проблем противодействия терроризму и составят планы на следующий год.

— Участники рассмотрят проект Программы сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2026–2028 годы, — добавили в Совете.

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Комментарии
1
Гость
1 час
Надо брать шире - многополярный мир ' ок
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