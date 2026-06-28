«Люди в ней начинают дышать по-другому»: швея-самоучка создает одежду из крапивы — как она выглядит и сколько стоит

Крапиву мастерица считает сложным, но живым материалом Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

49-летняя София Мельникова-Медведева из Барнаула в своем ателье создает сюртуки, платья и другие вещи из крапивного полотна. Вместе с партнером Ириной Шеменковой они делают ставку на натуральные ткани, экологичность и возвращение к истокам.

О ценах, конкуренции с китайским массмаркетом и сакральных знаках на одежде читайте в материале NGS22.RU.

«Вещь отпечатывает твой внутренний мир»

София увлеклась шитьем еще в раннем детстве. Все познания и накопленный опыт — это самообразование. За плечами — годы работы на дому, пошив головных уборов в 90-е и наконец открытие собственного ателье 12 лет назад.

С крапивой швея стала работать только в последние годы — после того как встретила Ирину Шеменкову.

— Это такой симбиоз. Я без нее бы не сделала, а она без меня. Она до этого искала мастеров, с кем только не пробовала. А у нас просто вместе получается, — поделилась мастерица.

Вместе они создают сюртуки, рубашки-пиджаки, женские платья и другую одежду. В основном из натуральных тканей: льна, хлопка, крапивы, из последней сейчас сделана примерно половина всех вещей.

София начала шить еще в детстве, однако специального образования у нее нет Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

София творит, а Ирина занимается продажами, ездит с вещами на ярмарки в Горный Алтай, в Москву и Санкт-Петербург.

— До этого я шила женские костюмы в мужском стиле. Столько их сделала, что даже смотреть на них не могу. А тут совсем другое, какой-то колорит этнический. Ирина, прежде чем поселиться в Горном Алтае, проехалась по разным странам и там ухватила этот кайф какой-то, легкость от этнического. Всё то, чего нам не хватает, — рассказала София.

По словам мастера, крапива по свойствам недалеко ушла от льна, но у нее есть свои преимущества. Она хорошо впитывает влагу, пропускает воздух и даже обладает лечебными свойствами, пусть не такими, как жгучее растение, но свои качества у ткани есть.

— Все знают, что палец крапивой лечили. А вообще это сложный материал. Когда его носишь, он не имеет постоянной структуры. Может немножко подходить. Но он дышит. Он живой. Это факт, — уверяет мастерица.

С крапивой швея начала работать недавно, однако материал быстро пришелся ей по душе Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

София уверена, что, когда носишь вещь долго, она отпечатывает твой внутренний мир, становится оберегом и энергетической защитой.

— Одна женщина приехала на отдых в Горный Алтай, увидела сюртуки из крапивы и заказала белый — с вышивкой. Вышивка была выполнена вручную. Там были фольклорные сакральные знаки, которые обозначали материнство и женскую силу, — вспоминает швея.

По словам нашей собеседницы, на момент заказа клиентка не была замужем и детей у нее не было. Однако через год она приехала на Алтай уже с ребенком и в браке.

— Сюртук она носила постоянно: и на праздники, и просто на улицу. Вот так работает сакральное. Когда мы надеваем на себя знаки, мы программируем себя и окружающее на определенный лад, — считает София.

«Москвичам это недорого»

Так началась любовь Софии к необычному материалу, текстуре и энергии крапивы. К этому она старается приобщать и своих клиентов.

Сейчас около половины всех изделий Софии — из крапивы Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Когда люди надевают такую одежду, они будто дышать начинают по-другому. Мы очень нуждаемся в этом, но нам страшно. Люди заходят ко мне, видят сюртуки и говорят: «Ой, вы в какой-то театр шьете, что ли?» Нет, люди носят, но не здесь, не в городе, а, например, в Горном Алтае, на праздник или ярмарку. Местные тоже интересуются, но пока еще никто не заказывал, — говорит швея.

Средняя стоимость платья из крапивы — от 5 до 10 тысяч рублей. Сюртук может стоить до 30 тысяч в рознице.

— Москвичам это недорого. В магазинах там цены — 28–30 тысяч. И люди спокойно покупают, — пожимает плечами София.

Почему так дорого? Потому что ткань импортная, ее делают в Китае. Там власти дают производителям льготные кредиты, субсидируют развитие текстильной промышленности, а в России такого нет.

Сшитые Софией вещи пришлись по душе жителям столиц Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Оптовая цена ткани — от 800 до 1000 рублей за погонный метр. Плюс логистика. На одно платье уходит 2,5–3 метра. И это только материал. Работа, аренда, налоги — всё остальное. Наша одежда дорогая, потому что мы выживаем как можем, — объяснила швея.

Клиенты Софии — взрослые обеспеченные женщины, которые уже прошли стадию бездумного потребления.

— У юных девушек в большинстве своем нет такого опыта. Вот мои дети, если им надо что-то толковое, приходят ко мне шить. Потому что знают: такого не купишь, — говорит она.

По мнению Софии, индивидуальный заказ — это не просто вещь. Это «родная оболочка».

За реализацию изделий отвечает бизнес-партнер Софии Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

— Когда надеваешь вещь, которая сшита на тебя, она по цвету, по тактильным ощущениям, по посадке — всё твое. И эти вещи можно носить годами. Они дороже и дороже становятся, — добавила мастер.

«Это делает меня личностью»

Однако на одних индивидуальных заказах, как признаётся София, ателье бы просто не выжило. Основной доход приносит ремонт одежды, а также заказы, которые поступают от бизнес-партнера.

— Индивидуальных заказов становится всё меньше и меньше. В прошлом году еще куда ни шло, а в этом совсем мало. Кризис, уход клиентов на маркетплейсы — всё это ударило по бизнесу. Поэтому ремонты в этом плане спасают. В такой работе, конечно, кайфа нет, но деньги есть, — вздыхает София.

Несмотря на кризис, мастерица полна решимости развивать свое дело и дальше Источник: Ирина Господаренко / NGS22.RU

При этом София не скрывает, что без Ирины — своего партнера по бизнесу — ей было бы гораздо тяжелее. Именно она обеспечивает сбыт — вывозит вещи на ярмарки в Горный Алтай, где их охотно покупают. Сама мастерица сидит за машинкой.

— Я считаю, что про бизнес надо говорить по-другому. Я люблю шить. Я заряжаюсь от этого. Когда человек занимается своим делом, он тратит энергию, но и получает обратно. Утром встаешь и идешь с удовольствием, потому что знаешь: ты будешь делать не рутину, а что-то живое, — объяснила она.

Сейчас София мечтает о возможности реализовать весь свой накопленный творческий потенциал. А еще о том, чтобы на Алтае возродилось производство натуральных тканей. По ее словам, раньше в регионе выращивали лен и работали ткацкие производства.

— Лен-долгунец выращивали. Вот если бы сформировать группу, которая поехала бы в Белоруссию, Китай, Италию учиться технологиям, а потом внедрять их здесь. Но для этого нужны вложения и государственная поддержка, — считает она.

А пока София продолжает шить, браться за новые заказы и держать свое ателье на плаву.