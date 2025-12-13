На это стоит посмотреть! Оленевод из Якутии покорил интернет одним видео, которое называют лучшим за год

Христофор Дьячков на Черском хребте Источник: Христофор Дьячков / Vk.com

Христофору Дьячкову 26 лет. Он потомственный оленевод. Работает вместе с братьями в селе Сасыр на северо-востоке Якутии. Его видео, где один из оленей вызвал его на бой, не желая заходить в вольер для пересчета, завирусилось в Сети — парень буквально проснулся знаменитым. Но спарринг с оленем — не единственное, что он может показать и рассказать. Как живет молодой оленевод и почему его жизнь выглядит как нечто прекрасное — читайте в материале 14.RU.

Село Сасыр находится в горах Момского района. Живет там чуть меньше 700 человек. Добраться до него можно только на машине, проехав 600 километров от райцентра. Рядом Черский хребет и гора Победа — это высшая точка всего северо-востока России. Ее высота составляет 3003 метра. От населенного пункта одинаково далеко как до Якутска, так и до Магадана.

Спарринг с оленем

Оленевод подрался с оленем, оба остались живы и здоровы Источник: dyachkov_christ / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Христофор опубликовал знаменитое видео у себя в соцсети 14 ноября.

«Этот олень зовет на спарринг. Кто готов принять вызов?» — написал он тогда.

Подписчики оленевода отреагировали бурно: у публикации 15 тысяч лайков и пара сотен комментариев. Некоторые написали, что это лучшее видео 2025 года.

В разговоре с корреспондентом 14.RU Христофор рассказал, что видео было снято в день публикации, причем случайно. Это не нейросеть, как некоторые подумали. Оленеводы загоняли животных в специальный вольер для подсчета, один из них заупрямился и не хотел заходить — Христофор же пытался с ним договориться. В итоге и произошел этот забавный момент с вызовом на спарринг.

Все лучшие видео сняты случайно — никакой постановки Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Проблему быстро решили, оленя всё-таки загнали в вольер и посчитали вместе с остальными. Такое случается периодически.

Видео сняли коллеги Христофора, а он выложил — тут-то его и нашла нежданная слава.

Хороша ли жизнь оленевода?

Чаще всего обычный день начинается еще до рассвета. Христофор с коллегами отправляется пешком искать ездовых оленей, гонит их на базу, а уже на них отправляется к основному стаду — следит, как они пасутся, где, в каком состоянии.

Христофор Дьячков в горах Источник: Христофор Дьячков / Vk.com На фото зимник «Арктика», Сасыр — Зырянка Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Поэтому у Христофора в соцсетях много фотографий с необыкновенными пейзажами гор. Он часто на них забирается, чтобы наблюдать за стадом в бинокль. Также поглядывает и за снежными баранами.

Зима в Якутии — это 50 оттенков синего Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Периодически всё стадо собирают для подсчета, забоя. Платят, кстати, за такую работу из бюджета, но мало — всего 30–40 тысяч рублей. Как признается Христофор, иногда забивать оленей тяжело: за годы с ними легко сродниться.

— Но приходится это делать, если старый, — вздыхает оленевод.

Он уточняет, что забивают при этом и достаточно молодых оленей. Если это нужно, то оленя кастрируют перед началом гона (так называют период спаривания, когда олени очень агрессивны, неуправляемы и теряют вес в борьбе за самок. — Прим. ред.), примерно в начале осени. В ноябре забивают.

Рога оленей — они отпадают каждый год — тоже сдают. Правда, как признается Христофор, в последнее время цена на них упала.

Олени отличаются от тех же коров, свиней и коз тем, что их не надо пасти и заготавливать им пищу — они сами всё найдут. Условно домашние олени, кстати, отличаются от диких — они меньше и копыта выглядят немного по-другому. Гон также начинается чуть раньше.

К спаррингу с оленем Христофор всегда готов Источник: dyachkov_christ / Instagram*

С оленями Христофор круглый год, но периодически позволяет себе отдыхать. Например, этой зимой он будет в Якутске.

Лучший друг оленевода

Такому другу можно жизнь доверить Источник: Христофор Дьячков / Vk.com

Без кого оленевод как без рук — это без собак. Они и пастухи отличные, и из любой передряги помогут выбраться. Всего у Христофора и еще двух его коллег девять собак. Его любимчика зовут Беркут — он часто выставляет с ним фотографии.

Всегда есть с кем посмотреть на закат Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Наш герой рассказал, что был случай, когда жизнь его брата спасла собака. Дело было весной. Брат Христофора ехал верхом на олене, гонял остальных. Собака в этот момент куда-то пропала. Стадо внезапно испугалось и убежало, оленевод остался один. Когда он оглянулся, то увидел мчащегося к нему медведя — пришлось бежать. В этот момент к нему вернулся его верный пес, он отвлек зверя на себя и скрылся за горами. Через время собака вернулась без медведя, и они пошли пешком в лагерь. Все олени были уже там.

Медведи наиболее опасны для оленеводов весной, когда они голодные и злые. Летом, как признается Христофор, человек и зверь могут пройти рядом друг с другом спокойно, случается такое периодически.

Ну красота же! Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Личная жизнь возможна?

Христофор работает с братьями. Связи у него нет, но есть вайфай, поэтому публикует что-то из своей работы он почти каждый день. В школьные годы и студенчество активно тренировался в зале, затем вернулся в свое село, поэтому полноценно заниматься пока перестал.

Городской стресс? Нет, не слышал Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Христофор ездит на мотоцикле эндуро летом. Мечтает о снегоходе, чтобы можно было кататься по горам Черского хребта и зимой. Детей пока не планирует, жениться тоже. Но всему свое время. Пока Христофор почти ежедневно смотрит на невероятные пейзажи, пасет оленей, катается на них и живет как минимум, если посмотреть со стороны, свою лучшую жизнь. Наверное, любой человек из офиса хотел бы хотя бы денек провести так же.

— Жить в дикой природе без городской суеты, — отвечает Христофор на вопрос о том, что самое крутое в его профессии и стиле жизни.