Работа На это стоит посмотреть! Оленевод из Якутии покорил интернет одним видео, которое называют лучшим за год

На это стоит посмотреть! Оленевод из Якутии покорил интернет одним видео, которое называют лучшим за год

Рассказываем, кто он такой, и почему его ролики с восхищением смотрит весь мир

Христофор Дьячков на Черском хребте | Источник: Христофор Дьячков / Vk.com

Христофор Дьячков на Черском хребте

Источник:

Христофор Дьячков / Vk.com

Христофору Дьячкову 26 лет. Он потомственный оленевод. Работает вместе с братьями в селе Сасыр на северо-востоке Якутии. Его видео, где один из оленей вызвал его на бой, не желая заходить в вольер для пересчета, завирусилось в Сети — парень буквально проснулся знаменитым. Но спарринг с оленем — не единственное, что он может показать и рассказать. Как живет молодой оленевод и почему его жизнь выглядит как нечто прекрасное — читайте в материале 14.RU.

Село Сасыр находится в горах Момского района. Живет там чуть меньше 700 человек. Добраться до него можно только на машине, проехав 600 километров от райцентра. Рядом Черский хребет и гора Победа — это высшая точка всего северо-востока России. Ее высота составляет 3003 метра. От населенного пункта одинаково далеко как до Якутска, так и до Магадана.

Спарринг с оленем

Оленевод подрался с оленем, оба остались живы и здоровы

Источник:

dyachkov_christ / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Христофор опубликовал знаменитое видео у себя в соцсети 14 ноября.

«Этот олень зовет на спарринг. Кто готов принять вызов?» — написал он тогда.

Подписчики оленевода отреагировали бурно: у публикации 15 тысяч лайков и пара сотен комментариев. Некоторые написали, что это лучшее видео 2025 года.

В разговоре с корреспондентом 14.RU Христофор рассказал, что видео было снято в день публикации, причем случайно. Это не нейросеть, как некоторые подумали. Оленеводы загоняли животных в специальный вольер для подсчета, один из них заупрямился и не хотел заходить — Христофор же пытался с ним договориться. В итоге и произошел этот забавный момент с вызовом на спарринг.

Все лучшие видео сняты случайно — никакой постановки

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Проблему быстро решили, оленя всё-таки загнали в вольер и посчитали вместе с остальными. Такое случается периодически.

Видео сняли коллеги Христофора, а он выложил — тут-то его и нашла нежданная слава.

Хороша ли жизнь оленевода?

Чаще всего обычный день начинается еще до рассвета. Христофор с коллегами отправляется пешком искать ездовых оленей, гонит их на базу, а уже на них отправляется к основному стаду — следит, как они пасутся, где, в каком состоянии.

Христофор Дьячков в горах | Источник: Христофор Дьячков / Vk.com

Христофор Дьячков в горах

Источник:

Христофор Дьячков / Vk.com

На фото зимник «Арктика», Сасыр — Зырянка | Источник: dyachkov_christ / Instagram*

На фото зимник «Арктика», Сасыр — Зырянка

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Поэтому у Христофора в соцсетях много фотографий с необыкновенными пейзажами гор. Он часто на них забирается, чтобы наблюдать за стадом в бинокль. Также поглядывает и за снежными баранами.

Зима в Якутии — это 50 оттенков синего

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Периодически всё стадо собирают для подсчета, забоя. Платят, кстати, за такую работу из бюджета, но мало — всего 30–40 тысяч рублей. Как признается Христофор, иногда забивать оленей тяжело: за годы с ними легко сродниться.

— Но приходится это делать, если старый, — вздыхает оленевод.

Он уточняет, что забивают при этом и достаточно молодых оленей. Если это нужно, то оленя кастрируют перед началом гона (так называют период спаривания, когда олени очень агрессивны, неуправляемы и теряют вес в борьбе за самок. — Прим. ред.), примерно в начале осени. В ноябре забивают.

Рога оленей — они отпадают каждый год — тоже сдают. Правда, как признается Христофор, в последнее время цена на них упала.

Олени отличаются от тех же коров, свиней и коз тем, что их не надо пасти и заготавливать им пищу — они сами всё найдут. Условно домашние олени, кстати, отличаются от диких — они меньше и копыта выглядят немного по-другому. Гон также начинается чуть раньше.

К спаррингу с оленем Христофор всегда готов

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

С оленями Христофор круглый год, но периодически позволяет себе отдыхать. Например, этой зимой он будет в Якутске.

Лучший друг оленевода

Такому другу можно жизнь доверить | Источник: Христофор Дьячков / Vk.com

Такому другу можно жизнь доверить

Источник:

Христофор Дьячков / Vk.com

Без кого оленевод как без рук — это без собак. Они и пастухи отличные, и из любой передряги помогут выбраться. Всего у Христофора и еще двух его коллег девять собак. Его любимчика зовут Беркут — он часто выставляет с ним фотографии.

Всегда есть с кем посмотреть на закат

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Наш герой рассказал, что был случай, когда жизнь его брата спасла собака. Дело было весной. Брат Христофора ехал верхом на олене, гонял остальных. Собака в этот момент куда-то пропала. Стадо внезапно испугалось и убежало, оленевод остался один. Когда он оглянулся, то увидел мчащегося к нему медведя — пришлось бежать. В этот момент к нему вернулся его верный пес, он отвлек зверя на себя и скрылся за горами. Через время собака вернулась без медведя, и они пошли пешком в лагерь. Все олени были уже там.

Медведи наиболее опасны для оленеводов весной, когда они голодные и злые. Летом, как признается Христофор, человек и зверь могут пройти рядом друг с другом спокойно, случается такое периодически.

Ну красота же! | Источник: dyachkov_christ / Instagram*

Ну красота же!

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Личная жизнь возможна?

Христофор работает с братьями. Связи у него нет, но есть вайфай, поэтому публикует что-то из своей работы он почти каждый день. В школьные годы и студенчество активно тренировался в зале, затем вернулся в свое село, поэтому полноценно заниматься пока перестал.

Городской стресс? Нет, не слышал

Источник:

dyachkov_christ / Instagram*

Христофор ездит на мотоцикле эндуро летом. Мечтает о снегоходе, чтобы можно было кататься по горам Черского хребта и зимой. Детей пока не планирует, жениться тоже. Но всему свое время. Пока Христофор почти ежедневно смотрит на невероятные пейзажи, пасет оленей, катается на них и живет как минимум, если посмотреть со стороны, свою лучшую жизнь. Наверное, любой человек из офиса хотел бы хотя бы денек провести так же.

— Жить в дикой природе без городской суеты, — отвечает Христофор на вопрос о том, что самое крутое в его профессии и стиле жизни.

* Instagram — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

Руслан СимушинРуслан Симушин
Руслан Симушин
Редактор
