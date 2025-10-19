«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу

HR-директор считает, что опытные сотрудники нарабатывают «локальную экспертность», долгое время работая в одной компании Источник: Ольга Новгородова / Vk.com

Есть целый список поводов, когда работник может смело требовать прибавку к зарплате. Но HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова отметила еще один необычный навык опытных сотрудников, который, по ее мнению, недооценивают работодатели. Публикуем мнение эксперта от первого лица.

Ольга Новгородова HR-директор Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий. Личный сайт

Если вы долго работаете в одной компании, то совершенно естественно обрастаете знаниями, которые ценятся только лишь в этой компании и никакой другой.

Например, секретарь может знать, в какое время можно подойти к боссу, чтобы он точно был в настроении.

Или бухгалтер может знать, как именно нужно общаться с конкретными контрагентами, чтобы получить нужные документы, или знать личный номер другого бухгалтера, который задерживает платежи.

Менеджер может знать, как найти подход к руководителю отдела маркетинга, чтобы тот выделил допбюджет на проверку гипотезы привлечения лидов.

А автомеханик знает особенности своих машин и знает, что в определенном случае нужно просто стукнуть молотком в определенном месте. А не действовать по инструкции.

На машины других компаний, маркетологов и директоров других организаций это вообще не действует, а вот именно в этой срабатывает.

У меня есть приятельница на заводе, которая единственная умеет подружить Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, чтобы они совместно результативно сработали на проекте. В обычной жизни, вне проектов, Иваны ненавидят друг друга, да и не пересекаются вовсе. Но проследить, чтобы мужики не расхлестались в хлам в совместной работе, может только один человек. В ход идет всё: умение вовремя вмешаться, подключение своих женских чар в сторону Никифоровича, ибо девушка всегда ему нравилась, договоренности с подчиненными Ивановича, чтобы те временно его не нервировали, вкусная доставка еды когда нужно и правильно подготовленные документы в нужный момент.

Об этом не рассказывают кадровики, специалисты по профориентации и знаменитые лекторы. И этому явлению нет совершенно никакого официального названия. Можно придумать и обозвать такого человека «специалистом по внутренним нюансам» или «локальным экспертом». Но никто этого делать не будет, ибо почему-то работодатели не умеют замечать таких нюансов. А меж тем именно они часто помогают быстрее решать задачи, эффективнее договариваться и реализовывать проекты.

Я всегда была против того, чтобы повышать человеку зарплату «за выработку и опыт». Работать долго на одном и том же месте в одной и той же компании — это не значит работать хорошо и лучше многих. Ольга Новгородова HR-директор

Но если опция «локального эксперта» реализована, то я передумала. Это должно оцениваться дополнительно, ибо напрямую влияет на результат. Оцениваться честно и щедро.

Если вы спросите, в какую сумму это должно выливаться, я не отвечу. Четкого решения нет и быть не может. Думайте, прикладывайте, разговаривайте, но научитесь ценить в некоторых своих сотрудниках эти скилы, которые рождены и развивались именно в вашей компании и для вашей компании.

Есть и плохая новость. Такой человек, сменив работу, мгновенно и напрочь теряет это конкурентное преимущество и возможность достигать результата за счет того, что нравишься Никифоровичу. Тебя оценивают только по очевидным профессиональным характеристикам.