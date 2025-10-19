НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Работа Мнение «Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу

«Работать долго — не значит работать хорошо». HR-директор выступила против роста зарплаты за выслугу

Но есть один навык у опытных сотрудников, который часто недооценивают работодатели

HR-директор считает, что опытные сотрудники нарабатывают «локальную экспертность», долгое время работая в одной компании

HR-директор считает, что опытные сотрудники нарабатывают «локальную экспертность», долгое время работая в одной компании

Есть целый список поводов, когда работник может смело требовать прибавку к зарплате. Но HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова отметила еще один необычный навык опытных сотрудников, который, по ее мнению, недооценивают работодатели. Публикуем мнение эксперта от первого лица.

Если вы долго работаете в одной компании, то совершенно естественно обрастаете знаниями, которые ценятся только лишь в этой компании и никакой другой.

Например, секретарь может знать, в какое время можно подойти к боссу, чтобы он точно был в настроении.

Или бухгалтер может знать, как именно нужно общаться с конкретными контрагентами, чтобы получить нужные документы, или знать личный номер другого бухгалтера, который задерживает платежи.

Менеджер может знать, как найти подход к руководителю отдела маркетинга, чтобы тот выделил допбюджет на проверку гипотезы привлечения лидов.

А автомеханик знает особенности своих машин и знает, что в определенном случае нужно просто стукнуть молотком в определенном месте. А не действовать по инструкции.

На машины других компаний, маркетологов и директоров других организаций это вообще не действует, а вот именно в этой срабатывает.

У меня есть приятельница на заводе, которая единственная умеет подружить Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича, чтобы они совместно результативно сработали на проекте. В обычной жизни, вне проектов, Иваны ненавидят друг друга, да и не пересекаются вовсе. Но проследить, чтобы мужики не расхлестались в хлам в совместной работе, может только один человек. В ход идет всё: умение вовремя вмешаться, подключение своих женских чар в сторону Никифоровича, ибо девушка всегда ему нравилась, договоренности с подчиненными Ивановича, чтобы те временно его не нервировали, вкусная доставка еды когда нужно и правильно подготовленные документы в нужный момент.

Об этом не рассказывают кадровики, специалисты по профориентации и знаменитые лекторы. И этому явлению нет совершенно никакого официального названия. Можно придумать и обозвать такого человека «специалистом по внутренним нюансам» или «локальным экспертом». Но никто этого делать не будет, ибо почему-то работодатели не умеют замечать таких нюансов. А меж тем именно они часто помогают быстрее решать задачи, эффективнее договариваться и реализовывать проекты.

Я всегда была против того, чтобы повышать человеку зарплату «за выработку и опыт». Работать долго на одном и том же месте в одной и той же компании — это не значит работать хорошо и лучше многих.

Но если опция «локального эксперта» реализована, то я передумала. Это должно оцениваться дополнительно, ибо напрямую влияет на результат. Оцениваться честно и щедро.

Если вы спросите, в какую сумму это должно выливаться, я не отвечу. Четкого решения нет и быть не может. Думайте, прикладывайте, разговаривайте, но научитесь ценить в некоторых своих сотрудниках эти скилы, которые рождены и развивались именно в вашей компании и для вашей компании.

Есть и плохая новость. Такой человек, сменив работу, мгновенно и напрочь теряет это конкурентное преимущество и возможность достигать результата за счет того, что нравишься Никифоровичу. Тебя оценивают только по очевидным профессиональным характеристикам.

А как вы считаете, должен ли работодатель доплачивать за «локальную экспертность»?

Да
Нет
Свое мнение напишу комментариях

Почитайте также другие колонки Ольги Новгородовой, например как правильно требовать повышения оклада, как устроена индексация зарплаты и зачем компании проверяют сотрудников на детекторе лжи. А недавно эксперт рассказывала, как отвечать на самый неудобный вопрос на собеседованиях.

Комментарии
Гость
1 час
Это делается для того чтобы заинтересовать сотрудника работать на одном месте
