Стресс стал слишком сильным: в России хотят увеличить число дней отпуска

В России внесут законопроект, согласно которому срок оплачиваемого отпуска вырастет на неделю. О планах по разработке документа поделился депутат Госдумы Николай Новичков.
«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — заявил Новичков.
28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной, сказал депутат в беседе с изданием «Абзац». По его словам, четырех недель недостаточно, чтобы покрыть возросший уровень стресса.
Новичков заверил, что готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Он объяснил, что документы нужно подготовить совместно с Минтрудом и после консультации с научно-исследовательскими институтами, которые разрабатывают режимы труда.
Сейчас, помимо традиционного 28-дневного отпуска, имеют право отдохнуть еще 14 дней работающие пенсионеры. Правда, за это им не заплатят. Продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот.