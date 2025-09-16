НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Стресс стал слишком сильным: в России хотят увеличить число дней отпуска

Стресс стал слишком сильным: в России хотят увеличить число дней отпуска

Если законопроект примут, длинный отдых будет доступен всем

Сейчас россиянам не хватает времени для восстановления сил

Сейчас россиянам не хватает времени для восстановления сил

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России внесут законопроект, согласно которому срок оплачиваемого отпуска вырастет на неделю. О планах по разработке документа поделился депутат Госдумы Николай Новичков.

«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — заявил Новичков.

28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной, сказал депутат в беседе с изданием «Абзац». По его словам, четырех недель недостаточно, чтобы покрыть возросший уровень стресса.

Новичков заверил, что готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Он объяснил, что документы нужно подготовить совместно с Минтрудом и после консультации с научно-исследовательскими институтами, которые разрабатывают режимы труда.

Сейчас, помимо традиционного 28-дневного отпуска, имеют право отдохнуть еще 14 дней работающие пенсионеры. Правда, за это им не заплатят. Продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
1
Гость
10 минут
Ага. Работодатели с ног собьются, чтобы 35 дней предоставить. Удавят и удавятся скорее.
Читать все комментарии
