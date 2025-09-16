Стресс стал слишком сильным: в России хотят увеличить число дней отпуска

Сейчас россиянам не хватает времени для восстановления сил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России внесут законопроект, согласно которому срок оплачиваемого отпуска вырастет на неделю. О планах по разработке документа поделился депутат Госдумы Николай Новичков.

«Нужно увеличивать оплачиваемый отпуск до 35 дней. Это совершенно необходимо по одной простой причине: стрессоемкость работы за последние десятилетия сильно увеличилась», — заявил Новичков.

28-дневный отпуск рассчитывался в несколько другое историческое время, когда работа была немного иной, сказал депутат в беседе с изданием «Абзац». По его словам, четырех недель недостаточно, чтобы покрыть возросший уровень стресса.

Новичков заверил, что готов работать над внесением соответствующих законопроектов. Он объяснил, что документы нужно подготовить совместно с Минтрудом и после консультации с научно-исследовательскими институтами, которые разрабатывают режимы труда.