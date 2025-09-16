Грустные курортники и 40 черепах: студентка проехала на поезде всю Россию — ее история

Девушка никогда раньше не выезжала за пределы Кузбасса Источник: Ульяна Курумчина

В начале 2025 года студентка из Кузбасса Ульяна узнала о существовании студенческих отрядов и подала заявку на направление проводников РЖД, а уже в июле побывала практически на всех перронах страны: в Ейске, Кисловодске, Смоленске, Белгороде, Москве, Мурманске, Анапе и многих других городах. Бывшая проводница в своем монологе для NGS42.RU рассказала, как изнутри выглядит работа и что ее покорило в пути.

Про первый рейс

Наверное, самым сложным был мой первый рейс — из Питера до Белгорода. Забавно, но совсем зеленая, я сразу попала в поездку длиной в десять часов фактически без перерывов. Проблема была в том, что все остановки между станциями были техническими. На таких выходить из вагона совсем нельзя, даже мне. Но кого это волнует, правда?

Пассажиры ломились в проход размять ноги, покурить, зайти в магазин, подышать свежим воздухом. Как объяснишь толпе, что такое правилами запрещено? В результате — недовольство, жалобы и крики, и всё это десять часов подряд. Хочется кого-нибудь побить, и голова пухнет. Под конец все нервы на таком пределе, что кажется, будто вот сейчас выйдешь где-нибудь в Туле и спрячешься так, что никто больше никогда не увидит и не найдет.

Большую часть живописных пейзажей девушка видела лишь из окна Источник: Ульяна Курумчина

В этом рейсе приходилось быстро учиться всему, например «управлять временем». Был отрезок дороги с частыми остановками, где каждые 15 минут приходилось проверять станции, а параллельно нужно было еще и убрать в вагоне и уговаривать пассажиров не выпрыгивать на перрон. Во время обучения никто о таких ситуациях не предупреждал. Казалось, что самым страшным может быть только грязный туалет. На подобных рейсах работала еще несколько раз, и каждый — адище: люди меняются постоянно, а вот их поведение — нет.

Сувенирный сервиз

В следующей поездке я просто мечтала высадить одного пассажира. Он на каждой остановке выходил с пустым пакетом, а вскоре возвращался с чем-то, что гремело на всю станцию. Я у него спрашиваю: «У вас там что?» А он говорит: «Сервиз китайский». Ага, в Ейске прикупил.

Мне разной степени опьянения встречались, были и буйные, их успокаивали быстро, причем чаще всего соседи, и, наоборот, те, кто всю дорогу проспал. Тут в другом ужас: если человеку вдруг станет плохо, а алкоголь и поезд — вещи плохо совместимые, вряд ли чем-то можно помочь оперативно. Мы не медики, но оказать первичную можем, а дальше — рулетка, выйдешь из поезда или нет. Ну у меня вроде все выживали.

Вокзал в Петрозаводске Источник: Ульяна Курумчина

Про пассажиров

Конечно, иногда приходилось сталкиваться с очень грубыми людьми, но учишься принимать это как часть работы. Все разные, но нельзя к кому-то относиться хуже, а к кому-то лучше. Отодвигаешь всю свою личность на второй план, тебя больше нет вообще. Есть робот, который делает всё в формате «принеси-унеси-подбери-помой».

Но, по моему мнению, самый плохой пассажир — тот, кто покупает билет в вагон без кондиционера и жалуется на его отсутствие. Или вор. Особенно раздражают те, кто уносит ложки, вилки, подстаканники. Вроде мелочь, но в итоге проводник расплачивается за «сувенир на память». Суммы складываются приличные, а зарплаты у нас не слишком шикарные: около 55 000 в месяц.

Вот пример. У моих коллег украли два подстаканника и что-то там еще, и им пришлось заплатить 4000 рублей. Хотите сувениры какие-то домой привезти — купите магнитик, не нужно проводникам лишний раз жизнь портить. Себе, кстати, тоже. Если проводник узнает, что это вы, а он узнает в 70% случаев, то спокойно может пожаловаться, и штраф порой дороже стоимости билета вам обеспечен.

Еще бывают неадекватные пассажиры с животными. Билет берут только на себя, а потом удивляются, что и на питомцев надо было.

Большая часть дороги — бесконечные леса Источник: Ульяна Курумчина

Заходит как-то женщина с 40 (!!!) маленькими черепашками. Очень удивилась, что на каждую нужен билет, обещала пожаловаться. Есть те, кто не любит соблюдать правила перевозки. Ловить ваших кошечек, собачек, зайчиков по всему вагону — тоже не самое приятное занятие.

С курортов — чаще грустные, чем счастливые

Самый красивый город в России — Санкт-Петербург. Я с подросткового возраста мечтала попасть туда. Питер оказался еще красивее, чем я могла представить, совсем не такой, как на картинках из интернета. В нем особая аура, такой атмосферы я не встречала нигде больше. Когда приезжаешь, сложно сразу понять, что именно притягивает, но ощущаешь, как он завораживает и манит к себе. Но вайбы там очень миллениальские (имеется в виду атмосфера города, которая сохранилась с начала нулевых годов. — Прим. ред.).

Впечатлили больше не сами города России, погулять удалось далеко не везде, а виды из окна на бесконечный лес. Сначала думаешь, ну лес и лес, ничего необычного. Потом не замечаешь, как залип, потому что красота и величие.

В дороге больше смотришь не внешний вид города, а на жителей. Москвичи — очень высокомерные, те, кто ехал с курортов, — чаще грустные, чем счастливые, были и иностранцы — чересчур общительные, как по мне. Под конец поездок с ними пытались подружиться любители «китайских сервизов». Пассажиры из провинции любят хвалить, из больших — жаловаться.

Девушка впервые увидела море Источник: Ульяна Курумчина

Еще раз?

Во время поездки мы вместе мчимся разными маршрутами, и получается, что проводим вместе какую-то часть жизни. Думаешь: «Блин, это же я их всё время сопровождал, помогал, объяснял, что, как и почему, наливал им кипяток, приносил печеньки». Это классно. Когда они сходят на станции, благодарят, говорят приятные слова, понимаешь, что да, устал, очень устал, но оно того стоило. И печально как-то.

Не знаю, хотела ли бы я еще раз поехать в рейс. Вопрос неоднозначный — скорее да, чем нет. Многое зависит от людей в команде, начальника поезда, от вагона. Например, если ты работаешь в развалюхе, а из-за этого недовольны все пассажиры, всё это вываливается на тебя. Или у тебя шеф, который не хочет это решать, что тоже печально.

За время поездок я заметила, что выросла как личность, потому что постоянно боролась со страхами и переживаниями. Все зажимы постепенно выходят наружу, потому что понимаешь: работа связана с людьми. Я интроверт, но поняла, что труд проводника раскрепощает.

Весь путь девушка снимала самые красивые, по ее мнению, места Источник: Ульяна Курумчина

Неважно, грязная ли голова, торчит что-то, плохо выглядишь, устала — ты просто должна общаться с людьми, объяснять, показывать. Вскоре ты начинаешь постепенно принимать себя. Затем учишься находить подход к самым разным людям, вне зависимости от возраста, пола, ориентации, цвета глаз или любимой музыкальной группы.

Может подойти маленький ребенок, который попросит помочь застелить ему постель, или бабушка, что просто хочет поговорить, рассказать о своих путешествиях столетней давности.

Помню одного мужчину лет 70. Он был с рюкзаком огромным, ехал на какой-то перевал и выходил очень рано. Я после бессонной ночи подошла и говорю: «Давайте ваш рюкзак, помогу». А он: «Нет-нет, я сам». Но я всё равно настояла и перетащила багаж.