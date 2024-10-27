«Многим девушкам тут нравится»: как россиянка работает в стрип-клубе — откровенная история

На собеседовании сразу спросили о сексе за деньги Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В России тысячи стрип-клубов. В них работают сотни девушек. Многие выбрали такой способ заработка, потому что оказались в сложной жизненной ситуации. В подобную историю попала и 18-летняя танцовщица. На условиях анонимности она рассказала 72.RU, почему согласилась работать в стрип-клубе, как жестоко клиенты обходятся с девушками и есть ли кто-то, кто может их защитить.

Далее — от первого лица.

Анонимный автор Автор предпочел остаться неизвестным

Жених бросил с долгами

Мне 18 лет, я выросла и живу в Тюмени. Раньше работала в бьюти-сфере, но не так давно устроилась в один из стриптиз-клубов. Так уж вышло, что я рассталась с женихом, который оставил мне огромное количество кредитов. Пришлось искать место, где можно быстро и много заработать.

Увидела на одном из сайтов объявлений вакансию — искали актрис. Как выяснилось потом, актриса — это девочка, которая танцует у шеста. Я откликнулась и пришла на собеседование. Ничего необычного: узнали возраст, насколько я раскрепощенная. Уточнили, готова ли я заниматься сексом за деньги.

Заниматься сексом никто не принуждает Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Вопросы меня не напугали: а что тут такого? Обычные вопросы. Танцевать я не захотела, показалось слишком интимным. Поэтому мне предложили стать хостес, и я согласилась. На следующий день уже вышла на смену.

Из того, что я узнала, общаясь с девушками, — многие приходят работать сюда, потому что им нравится. Нравится что-то сексуальное, нравится оголяться, общаться с мужчинами. Честно сказать, мне и самой нравится эта работа: очень сильно раскрепощаешься, учишься манипулировать мужчинами, принимаешь свою женскую энергию, сексуальность.

«Надеваешь костюм, раздеваешься догола»

Я должна встречать гостей и усаживать их на места. В отличие от танцовщиц, я не могу подсаживаться к ним сама, но должна присоединиться, если гость позовет. У хостес есть дресс-код: нужно обязательно надеть что-то элегантное, женственное, немного эротичное. Штаны под запретом — только платья и каблуки.

Если гость пригласил за стол, то нужно сидеть и общаться с ним. Дальше — приватная комната, в которую можно пойти по обоюдному согласию, — принуждения нет. Если согласилась, одеваешься в определенный костюм, выходишь к мужчине и постепенно раздеваешься догола.

Одеваться нужно элегантно и сексуально Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Я раздевалась два раза. Предложений было много, но я сначала общалась с каждым и выбирала только тех, кто мне духовно подходит. Обозначала: «Раздеться перед тобой — это максимум, что я могу. И только потому, что мне очень нужны деньги». Мы танцевали, смеялись, общались. Было даже классно.

В основном посетители — либо пары, либо мужчины. Мужчин я бы поделила на два типа. Первый — те, кто привык ходить по таким местам, чтобы найти девочку и заняться с ней сексом. Второй — очень занятые люди, у которых нет времени и много проблем. Они часто просто хотят пообщаться с молодыми девушками, излить душу. И как правило, оставить большой чек.

Восемь тысяч за приват

Доход складывается из того, что заказал клиент. С каждого коктейля девушка получает по 500 рублей, за бутылку какого-нибудь вина — две тысячи рублей. Поход в приватную комнату стоит восемь тысяч рублей, а за каждый танец (две песни) — еще по две тысячи. Заработок очень разный. Иногда за смену можно всего 500 рублей получить, но обычно больше. Мой рекорд — 20 тысяч рублей за ночь.

В стриптиз-клубы иногда ходят парами Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Если вдруг клиент ведет себя неподобающе, его могут выгнать. Для защиты у нас есть тревожная кнопка и постоянная охрана, которая следит за порядком. Вмешаться они могут, если девушка говорит, что ей не нравится происходящее, или если клиент слишком яро пристает.

Лично со мной такого не случалось, но я была свидетелем, как очень сильно выпивший мужчина начал лезть прямо к пилону с девушкой. Его просто выставили из заведения.

Секс

Я ни с кем не спала, но другие девушки часто соглашаются на секс, иногда по несколько раз в день. Для этого есть специальные комнаты: час в них стоит 18 тысяч рублей. Аренда начинается от часа, а дальше — сколько угодно клиенту. Можно работать и на выезд, но там нужно оплатить не менее двух часов.

Секс с клиентами практикуют во всех клубах, утверждает наша героиня Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Насколько мне известно, так происходит во многих клубах. Кое-где даже жестче, потому что приходится работать нон-стоп. У нас тут более щадящие условия.

«Мужчины бывают очень грубыми»

Иногда бывает тяжело. Во-первых, приходится наступать себе на горло во многих моментах. Например, ты для себя решила когда-то, что никому не позволишь себя нигде трогать. Но об этих принципах приходится забыть.

Во-вторых, многие мужчины могут быть очень грубыми. Из-за того, как они трогают, постоянно остаются синяки. На ногах, да и везде. Приходится сидеть и ждать, пока это закончится. Конечно, есть ощущение, что тебя использовали. Это очень неприятно. Но если такое в мире есть, почему бы и нет?