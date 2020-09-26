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Прогулка закончилась кошмаром: в Ярославле 9-летний ребенок провалился в открытый люк

Мама мальчика рассказала, как всё произошло

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Ребенок занимается бальными танцами. Поэтому двойная удача, что он ничего не сломал себе

Ребенок занимается бальными танцами. Поэтому двойная удача, что он ничего не сломал себе

В Ярославле 9-летний ребенок провалился в люк

Семья Елены Тришкиной из Ярославля никак не ожидала, что вечерняя семейная прогулка для них закончится кошмаром. 9-летний сын Елены провалился в открытый люк. Происшествие случилось в пятницу, 25 сентября, около 20 часов на улице Спартаковской на Резинотехнике.

— Мы шли по центральной дороге. Напротив торгового центра буквально в метре от дороги находился открытый колодец, который был прикрыт пенопластом, ничем не огорожен. Мой ребенок наступил на этот пенопласт и улетел вниз, — рассказала Елена.

Опасный люк был прикрыт только куском пенопласта

Опасный люк был прикрыт только куском пенопласта

Мальчик оказался по пояс в холодной воде, разорвал одежду и поцарапался. Но, к счастью, обошлось без серьезных травм.

— Видимо, вода смягчила удар. Сын, конечно, шок испытал, но сам поднялся по лестнице, а вверху его муж вытащил, — говорит мама мальчика.

К счастью, ребенок отделался только испугом и ссадинами

К счастью, ребенок отделался только испугом и ссадинами

По словам Елены, свидетели происшествия ей рассказали, что этот люк был открыт давно. Сначала его прикрывали доски. Но, вероятно, их украли. Остался только пенопласт.

— По этой дороге ежедневно ходят люди, много детей! Это очень опасно! — возмущена женщина.

После происшествия люк закрыли, но не крышкой

После происшествия люк закрыли, но не крышкой

Елена Тришкина говорит, что в Департаменте городского хозяйства ей сказали, что люк принадлежит водоканалу. Но на предприятии этого не подтвердили. По данным водоканала, этот водопроводный колодец находится на ответственности находящихся рядом магазинов. Уведомления о закрытие колодца неоднократно направлялись предпринимателям, но выполнено требование так и не было.

Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В УМВД по Ярославской области 76.RU прокомментировали, что сейчас проводят проверку по данному обращению.

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