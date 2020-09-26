Прогулка закончилась кошмаром: в Ярославле 9-летний ребенок провалился в открытый люк

Семья Елены Тришкиной из Ярославля никак не ожидала, что вечерняя семейная прогулка для них закончится кошмаром. 9-летний сын Елены провалился в открытый люк. Происшествие случилось в пятницу, 25 сентября , около 20 часов на улице Спартаковской на Резинотехнике.

— Мы шли по центральной дороге. Напротив торгового центра буквально в метре от дороги находился открытый колодец, который был прикрыт пенопластом, ничем не огорожен. Мой ребенок наступил на этот пенопласт и улетел вниз, — рассказала Елена.

