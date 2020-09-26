Прогулка закончилась кошмаром: в Ярославле 9-летний ребенок провалился в открытый люк

В Ярославле 9-летний ребенок провалился в люк
Семья Елены Тришкиной из Ярославля никак не ожидала, что вечерняя семейная прогулка для них закончится кошмаром.
— Мы шли по центральной дороге. Напротив торгового центра буквально в метре от дороги находился открытый колодец, который был прикрыт пенопластом, ничем не огорожен. Мой ребенок наступил на этот пенопласт и улетел вниз, — рассказала Елена.
Мальчик оказался по пояс в холодной воде, разорвал одежду и поцарапался. Но, к счастью, обошлось без серьезных травм.
— Видимо, вода смягчила удар. Сын, конечно, шок испытал, но сам поднялся по лестнице, а вверху его муж вытащил, — говорит мама мальчика.
По словам Елены, свидетели происшествия ей рассказали, что этот люк был открыт давно. Сначала его прикрывали доски. Но, вероятно, их украли. Остался только пенопласт.
— По этой дороге ежедневно ходят люди, много детей! Это очень опасно! — возмущена женщина.
Елена Тришкина говорит, что в Департаменте городского хозяйства ей сказали, что люк принадлежит водоканалу. Но на предприятии этого не подтвердили. По данным водоканала, этот водопроводный колодец находится на ответственности находящихся рядом магазинов. Уведомления о закрытие колодца неоднократно направлялись предпринимателям, но выполнено требование так и не было.
Мама пострадавшего ребенка написала заявление в полицию. В УМВД по Ярославской области 76.RU прокомментировали, что сейчас проводят проверку по данному обращению.